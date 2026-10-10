Cuối tuần chẳng muốn nấu nhiều món, tôi bày đúng một mâm này mà cả nhà ăn đến sạch đĩa

Có những hôm cuối tuần chẳng muốn đứng bếp hàng giờ, nhưng ăn cơm đơn thuần lại thấy hơi nhàm. Tôi thường đổi sang một mâm cuốn: chỉ cần làm một món chính thật ngon, chuẩn bị thêm rau, bún, bánh tráng và nước chấm là cả nhà có một bữa ăn vừa ngon vừa vui miệng. Kiểu ăn này cũng rất linh hoạt, mỗi người tự chọn nguyên liệu mình thích rồi cuốn theo khẩu vị riêng.

Mâm cuốn gồm gì?

Mâm này không cần quá nhiều món, chỉ cần đủ vị và đủ màu sắc là đã rất bắt mắt:

400–500g thịt ba chỉ hoặc thịt nạc vai, thái miếng vừa ăn.

250–300g tôm tươi.

1–2 quả xoài xanh.

2 quả dưa chuột.

1 bó rau xà lách.

Rau thơm, tía tô, húng quế tùy thích.

1 bó rau muống non.

300g bún tươi.

1 xấp bánh tráng.

Gừng, tỏi, ớt, chanh.

Nước mắm, đường, dầu hào, tiêu, mật ong.

Không nhất thiết phải có quá nhiều loại rau. Quan trọng là chọn khoảng 4–5 loại có màu sắc và vị khác nhau để khi cuốn không bị ngán.

Ảnh minh họa

Thịt nướng thơm mềm là phần “đinh” của mâm

Thịt thái miếng mỏng vừa phải, ướp với 1 thìa dầu hào, 1 thìa nước mắm, 1 thìa mật ong, tỏi băm, tiêu và một chút dầu ăn. Để thịt thấm khoảng 20–30 phút.

Sau đó đem nướng bằng nồi chiên không dầu hoặc áp chảo đến khi hai mặt xém cạnh, bên ngoài hơi cháy vàng nhưng bên trong vẫn mềm. Không nên thái thịt quá mỏng vì khi nướng dễ bị khô.

Nếu thích mâm cuốn nhẹ bụng hơn, có thể thay thịt nướng bằng thịt ba chỉ luộc thái mỏng. Cách kết hợp bánh tráng, bún, rau sống, dưa chuột và thịt heo vốn đã rất quen thuộc trong các món cuốn Việt Nam.

Tôm hấp giữ vị ngọt

Tôm rửa sạch, hấp cùng vài lát gừng trong khoảng 5–7 phút, vừa chín tới thì lấy ra. Bóc vỏ, giữ nguyên phần đuôi nếu muốn bày mâm đẹp mắt.

Tôm hấp không cần ướp nhiều gia vị để khi cuốn cùng rau, xoài xanh và nước chấm vẫn giữ được vị ngọt tự nhiên.

Rau và phần ăn kèm

Xoài xanh gọt vỏ, thái sợi. Dưa chuột thái que dài. Rau xà lách, rau thơm và rau muống non rửa sạch, để thật ráo nước. Bún tươi để riêng thành từng phần nhỏ.

Khi bày ra mâm, nên xếp rau thành từng cụm màu xanh, đặt xoài và dưa chuột vào đĩa riêng. Thịt nướng để ở đĩa trung tâm, tôm xếp vòng quanh. Bánh tráng đặt trên mẹt hoặc đĩa lớn để mọi người tiện lấy.

Mâm cuốn đẹp nhất không phải vì có thật nhiều nguyên liệu mà nhờ cách sắp xếp gọn gàng, để từng màu xanh, vàng, đỏ và nâu của thịt nướng xen kẽ nhau.

Nước chấm quyết định cả mâm có ngon hay không

Pha 3 thìa nước mắm, 2 thìa đường, 4 thìa nước ấm, khuấy tan rồi thêm nước cốt chanh, tỏi băm và ớt. Nêm lại sao cho nước chấm có đủ vị mặn, ngọt, chua và cay.

Nếu thích đậm đà hơn, có thể làm thêm một chén mắm nêm. Nhưng nếu muốn mâm cuốn thanh nhẹ, chỉ cần một bát nước mắm chua ngọt là đủ. Nước chấm kiểu này cũng là cách dùng phổ biến với các món bánh tráng cuốn thịt và rau.

Cuốn thế nào để không bị ngán?

Lấy một miếng bánh tráng, đặt một ít bún, rau xà lách, rau thơm, vài sợi xoài xanh và dưa chuột. Thêm một miếng thịt nướng hoặc vài con tôm rồi cuộn vừa tay.

Đừng cho quá nhiều nhân. Một cuốn ngon nên có đủ thịt, rau, vị chua nhẹ của xoài và độ mềm của bánh tráng, để khi chấm nước mắm không bị nặng miệng.

Mâm này có cái hay là chẳng cần nấu canh, xào rau hay làm thêm món phụ. Chỉ một món thịt nướng, một đĩa tôm hấp cùng thật nhiều rau và bánh tráng đã đủ thành bữa cuối tuần. Mọi người vừa ăn vừa tự cuốn, thích tôm thì cho tôm, thích thịt thì thêm thịt, cuốn nhiều rau hay nhiều bún đều được. Chính kiểu ăn thong thả này khiến một bữa cơm rất đơn giản lại dễ kéo dài hơn bình thường.