Cuối tháng 4 được xem là giai đoạn chuyển giao năng lượng đặc biệt trong năm, khi những mối quan hệ tưởng đã ngủ quên bỗng có dịp bừng tỉnh. Một cuộc gọi lỡ, một tin nhắn cũ, một cái tên lâu không gặp, tất cả đều có thể trở thành chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa vận may mà chính bản thân cũng không ngờ tới. Theo chiêm nghiệm dân gian, có 5 con giáp được dự báo sẽ đón quý nhân từ quá khứ quay về trong những ngày sắp tới, mang theo cơ hội cũ nhưng khoác lên mình diện mạo hoàn toàn mới, đủ sức làm thay đổi cả chặng đường sắp tới. Dưới đây là những con giáp may mắn nhất và lời dự báo dành riêng cho từng ngày cuối tháng này.

1. Tuổi Tý: Ngày 27/4, một lời mời hợp tác cũ quay lại với diện mạo mới

Người tuổi Tý vốn nhạy bén và khéo léo trong giao tiếp, nhưng cũng không ít lần phải gác lại những cơ hội tốt vì thời điểm chưa chín muồi. Vào khoảng ngày 27/4, một người bạn cũ, đồng nghiệp cũ hoặc đối tác từng có duyên làm việc với bạn sẽ chủ động liên lạc lại. Điều thú vị là kế hoạch họ mang tới lần này không còn giống phiên bản trước đây mà đã được nâng cấp rõ rệt, phù hợp hơn với năng lực hiện tại của bạn.

Tuổi Tý nên dành thời gian lắng nghe trọn vẹn thay vì từ chối vội vàng, bởi đôi khi cánh cửa đóng lại năm xưa chỉ đang chờ bạn đủ trưởng thành để bước qua. Về tài lộc, đây cũng là giai đoạn thuận lợi để thu hồi những khoản tiền tưởng đã mất hoặc nhận lại phần công sức từng bị bỏ quên.





2. Tuổi Thìn: Ngày 28/4, người cũ mang đến cánh cửa sự nghiệp mới

Tuổi Thìn là con giáp mạnh mẽ, có chí tiến thủ và luôn muốn bản thân ở vị trí cao hơn hiện tại. Khoảng ngày 28/4, một người từng là cấp trên, thầy cô hoặc người dìu dắt bạn trong quá khứ sẽ xuất hiện trở lại. Họ có thể giới thiệu cho bạn một môi trường làm việc mới, một dự án đáng giá hoặc đơn giản là một lời khuyên đúng lúc, đúng thời điểm.

Những gì tuổi Thìn từng nỗ lực âm thầm trước đây sẽ được ghi nhận theo cách mà bản thân bạn cũng phải bất ngờ. Điều cần làm lúc này là giữ thái độ khiêm tốn, biết ơn và sẵn sàng học hỏi thêm, bởi quý nhân sẽ càng quý mến những người không quên gốc rễ của mình.

3. Tuổi Ngọ: Ngày 29/4, chuyện tình cũ mở ra chương mới đầy bất ngờ

Với người tuổi Ngọ, những ngày cuối tháng 4 mang màu sắc của cảm xúc nhiều hơn là vật chất. Vào khoảng ngày 29/4, một người từng đi qua trái tim bạn có thể quay lại, không phải để níu kéo quá khứ mà để cùng bạn nhìn nhận mọi chuyện bằng ánh mắt trưởng thành hơn. Có người sẽ nối lại được duyên cũ, có người lại tìm thấy bạn đời thực sự từ chính vòng tròn quen thuộc ngày xưa.

Bên cạnh đó, tuổi Ngọ còn có khả năng gặp lại một người bạn thân thời học sinh, sinh viên và từ cuộc trò chuyện đó nảy sinh ý tưởng kinh doanh hoặc hợp tác thú vị. Điều quan trọng là đừng mang theo định kiến cũ, hãy cho mình cơ hội bắt đầu lại với tâm thế nhẹ nhàng.





4. Tuổi Thân: Ngày 30/4, cơ hội tài chính từng lỡ hẹn quay trở lại

Tuổi Thân thông minh, linh hoạt nhưng đôi khi quá cẩn trọng khiến những cơ hội tốt bị bỏ lỡ. Đến khoảng ngày 30/4, một dự án, một khoản đầu tư hay một đề nghị làm ăn mà bạn từng từ chối trong quá khứ sẽ được ai đó nhắc lại. Lần này, bối cảnh đã khác, điều kiện cũng đã chín muồi hơn rất nhiều. Người mang cơ hội tới có thể là họ hàng xa, bạn học cũ hoặc một khách hàng từng giao dịch với bạn.

Tuổi Thân nên tỉnh táo cân nhắc, tránh quá phấn khích nhưng cũng đừng để nỗi sợ thất bại năm xưa ngăn bước chân mình. Tài vận giai đoạn này khá vượng, đặc biệt với những ai làm công việc liên quan đến thương mại, dịch vụ và sáng tạo nội dung.

5. Tuổi Tuất: Ngày 1/5, tình thân được hàn gắn, phúc lộc theo sau

Người tuổi Tuất trung thành, tình cảm và luôn coi trọng các mối quan hệ gia đình. Vào khoảng ngày 1/5, một người thân từng xa cách, có thể là anh chị em, họ hàng hay thậm chí là cha mẹ, sẽ chủ động kết nối lại với bạn. Cuộc gặp gỡ này không chỉ hàn gắn những hiểu lầm cũ mà còn mở ra những hỗ trợ bất ngờ về mặt tinh thần lẫn vật chất.

Tuổi Tuất có thể nhận được sự giúp đỡ về chỗ ở, công việc hoặc một khoản tài chính giúp giải quyết khó khăn trước mắt. Đây cũng là thời điểm tốt để bạn chủ động buông bỏ những tổn thương cũ, bởi khi lòng nhẹ thì phúc lộc mới có chỗ đậu lại.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.