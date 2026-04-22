Tử vi thứ Năm ngày 23/4/2026: Bạch Dương nhặt lộc trời cho, Ma Kết ký hợp đồng to, còn 1 cung nữa gọi tên ai?

Bước sang ngày thứ Năm 23/4/2026, bầu trời tài chính của 12 cung hoàng đạo có nhiều chuyển biến thú vị. Ba chòm sao được vũ trụ ưu ái đặc biệt trong chuyện tiền bạc, có người nhặt được khoản thu nhập ngoài luồng, có người chốt thành công bản hợp đồng ấp ủ bấy lâu. Nàng thuộc cung hoàng đạo nào, hãy cùng soi vận nhé.

Bạch Dương (21/3 - 19/4): Lộc trời cho rơi đúng lúc cần nhất

Ngày 23/4/2026 có thể xem là một trong những ngày đáng nhớ nhất tháng của Bạch Dương về mặt tài chính. Nàng sẽ nhận được một khoản tiền đến khá bất ngờ, có thể từ một nguồn mà chính nàng cũng đã quên lãng, ví dụ như khoản cho vay cũ được trả lại, tiền thưởng dự án từ mấy tháng trước mới được duyệt, hay đơn giản là một món quà có giá trị từ người thân. Cảm giác này giống như đang lục ví cũ tìm tờ tiền mệnh giá nhỏ thì lại rơi ra tờ năm trăm nghìn vậy, vừa vui vừa thấy mình may mắn không đâu bằng.

Điều đặc biệt là khoản lộc này đến đúng thời điểm nàng đang cần. Có thể tuần vừa rồi nàng chi tiêu hơi tay, hoặc đang cân nhắc mua một món đồ nào đó mà còn đắn đo. Vũ trụ như hiểu ý, gửi tặng nàng đúng thứ nàng mong. Lời khuyên cho Bạch Dương trong ngày này là đừng tiêu hết ngay lập tức, hãy giữ lại ít nhất một nửa để dành cho kế hoạch dài hơi hơn. Tài vận tốt nhưng biết giữ mới là khôn ngoan.

Về công việc, Bạch Dương cũng có thể nhận được lời khen từ cấp trên hoặc một lời đề nghị hợp tác thú vị. Đừng vội đồng ý hay từ chối, hãy lắng nghe thật kỹ rồi mới quyết định.

Ma Kết (22/12 - 19/1): Ngày của những bản hợp đồng lớn

Nếu Bạch Dương đón lộc kiểu bất ngờ, thì Ma Kết lại gặt hái thành quả từ chính những gì mình đã gieo trồng bấy lâu. Ngày 23/4/2026 đánh dấu một bước ngoặt đáng kể với những nàng Ma Kết đang làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, môi giới, tư vấn hoặc sales. Bản hợp đồng mà nàng theo đuổi cả tháng, thậm chí vài tháng, có khả năng cao sẽ được ký kết trong ngày này.

Bí quyết thành công của Ma Kết nằm ở sự kiên trì và thái độ chuyên nghiệp. Đối tác nhìn thấy sự tận tâm qua từng email nàng gửi, từng cuộc gọi nàng thực hiện, và họ đặt niềm tin vào nàng. Đây không phải may mắn từ trên trời rơi xuống, mà là phần thưởng xứng đáng cho những tháng ngày miệt mài.

Ngoài ra, Ma Kết còn có khả năng đón nhận một cơ hội đầu tư hấp dẫn. Tuy nhiên, tính cách cẩn trọng vốn có sẽ giúp nàng không bị cuốn theo những lời mời gọi hào nhoáng. Hãy dành thời gian nghiên cứu kỹ, hỏi ý kiến người có kinh nghiệm trước khi xuống tiền. Lộc lớn thường đi kèm rủi ro lớn, tỉnh táo là chìa khóa.

Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Thu nhập tăng, chi tiêu cũng nên tính toán

Cung hoàng đạo thứ ba được vũ trụ gọi tên trong ngày 23/4/2026 chính là Kim Ngưu. Nàng Kim Ngưu sẽ thấy dòng tiền vào tài khoản có phần rủng rỉnh hơn mọi ngày. Với những ai đang kinh doanh riêng, doanh thu có thể nhích lên đáng kể. Với nhân viên văn phòng, có thể là khoản hoa hồng, thưởng nóng hoặc dự án ngoài được chốt.

Điểm thú vị là Kim Ngưu vốn đã có khiếu quản lý tài chính tốt, nên khi thu nhập tăng, nàng biết cách phân bổ hợp lý. Tuy nhiên cũng cần cẩn trọng với xu hướng tự thưởng quá đà. Mua một món đồ yêu thích thì được, chứ đừng biến ngày may mắn thành ngày "phá két".

Dù không nằm trong top 3 tài vận, 9 cung hoàng đạo còn lại vẫn có nhiều điều đáng chờ đợi trong ngày 23/4/2026. Đây là thời điểm tốt để nhìn lại chi tiêu trong tháng, lên kế hoạch tiết kiệm cho quý mới. Đôi khi không cần kiếm thêm, chỉ cần chi tiêu thông minh hơn là đã thấy ví dày lên rõ rệt.

Riêng các nàng thuộc cung Song Ngư và Cự Giải cần chú ý tránh cho vay tiền trong ngày này, dễ gặp tình huống khó đòi lại. Thiên Bình và Nhân Mã nên trì hoãn các quyết định mua sắm lớn thêm vài ngày để có lựa chọn tốt hơn.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.