Cưới lần 2 sau bao năm làm mẹ đơn thân, đêm tân hôn anh hỏi 5 từ khiến tôi bủn rủn, ngỡ như vừa được tái sinh

Người ta bảo phụ nữ đi qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ sẽ khó tin vào hạnh phúc. Tôi cũng từng nghĩ vậy. Nhưng rồi, trong đêm tân hôn của lần cưới thứ hai, chỉ một câu hỏi nhẹ nhàng của anh đã khiến tôi bật khóc, thấy mình như được sống lại…

Những năm tháng làm mẹ đơn thân

Tôi kết hôn lần đầu ở tuổi 25. Hôn nhân của tôi chóng vánh, chỉ vỏn vẹn 4 năm. Chồng cũ phản bội, tôi ra đi với hai bàn tay trắng và một đứa con nhỏ mới hơn 2 tuổi.

5 năm sau đó, tôi sống như một cái bóng. Ban ngày đi làm, ban đêm ôm con ngủ. Nhiều người ngỏ ý, có người chân thành, có người chỉ thương hại. Nhưng tôi đóng chặt trái tim mình. Với tôi, đàn ông chỉ còn là sự ngờ vực.

Tranh minh họa

Cho đến khi gặp anh – người đàn ông từng ly hôn, có quá khứ riêng, cũng nhiều tổn thương. Chúng tôi đến với nhau chậm rãi, bắt đầu từ những lần đưa đón con đi học, từ những tin nhắn hỏi thăm vụn vặt. Và rồi, khi anh cầu hôn, tôi run sợ. Nhưng ánh mắt kiên định của anh khiến tôi gật đầu.

Đêm cưới, tôi hồi hộp lẫn căng thẳng. Chúng tôi không còn là đôi trẻ mộng mơ, mà là hai người trưởng thành, mang theo vết sẹo từ hôn nhân cũ. Tôi ngồi trước gương, nhìn mình trong chiếc váy trắng, bỗng thấy trái tim nghẹn lại: Liệu mình có đang bước vào một sai lầm khác?

Đêm tân hôn nhớ đời

Khi anh bước vào, tôi thoáng lùi ra, sợ hãi. Tôi chưa sẵn sàng để "lặp lại" những gì từng khiến mình tổn thương. Tôi nghĩ về con trai ngủ phòng bên cạnh mà lòng dâng lên bao cảm xúc. Tôi mở điện thoại ra ngắm ảnh con, có chút lo lắng về tương lai sắp tới. Anh không vội, chỉ ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay tôi.

Ảnh minh họa

Và rồi, anh khẽ hỏi: "Cả nhà mình ngủ nhé!".

Năm từ khiến tôi bủn rủn, không phải anh với em mà là "cả nhà mình". Nước mắt tôi trào ra. Tôi từng nghĩ đêm tân hôn là của riêng hai người nhưng anh đã đọc được cả suy nghĩ đè nén trong lòng tôi. Anh sang phòng bên cạnh bế con sang nằm cùng chúng tôi.

Khoảnh khắc ấy, tôi hiểu: anh không chỉ cưới tôi, mà cưới cả đứa con bé bỏng của tôi. Anh không xem con tôi là "gánh nặng", mà là món quà anh muốn ôm ấp, bảo vệ.

Chúng tôi không có một đêm tân hôn nồng nhiệt như trong phim. Thay vào đó, cả ba cùng ôm nhau ngủ. Lần đầu tiên sau bao năm, tôi thấy mình an toàn đến vậy.