Chàng trai nghèo cưới được mỹ nhân: Bố mẹ vợ giàu có phản đối kịch liệt nhưng cuối cùng lại được con rể "cứu nguy"

Có những câu chuyện tình khiến người ta phải tin rằng, tình yêu thực sự có thể vượt qua mọi khoảng cách, mọi định kiến. Một rapper Trung Quốc từng bị chê là "không có gì trong tay", lại chinh phục được trái tim mỹ nhân quốc tế sở hữu vẻ đẹp tựa minh tinh. Họ gặp nhau tình cờ, gắn bó bằng sự chân thành, và đi đến một cuộc hôn nhân cổ tích sau nhiều năm thử thách. Giữa danh vọng và vật chất, điều còn lại chính là sự tôn trọng và tình yêu không vụ lợi.

Yêu từ cái nhìn đầu tiên

Keno sinh năm 1990, từng là một rapper vô danh, gương mặt sáng sủa nhưng ngoại hình không nổi bật. Năm 2013, trong một sự kiện, anh đã "đổ gục" trước Monroe – cô gái mang vẻ đẹp phương Tây với đôi mắt xanh sâu thẳm, nụ cười dịu dàng. Bất chấp sự khác biệt, chàng trai 23 tuổi quyết tâm theo đuổi bằng được.

Ban đầu, Monroe chỉ xem Keno như một fan hâm mộ thường xuyên để lại bình luận dưới các video Douyin (TikTok Trung Quốc) của cô. Thế nhưng, khi tò mò nhấp vào tài khoản của Keno, Monroe phát hiện anh là một rapper có tài năng và cá tính. Chung niềm yêu thích âm nhạc, cả hai dần trò chuyện nhiều hơn.

Monroe vốn xuất thân giàu có, cha cô là chủ một nhà máy rượu lớn, bản thân từng đăng quang cuộc thi người mẫu tại Georgia khi 15 tuổi. Thận trọng với tình yêu, cô đã "thử lòng" Keno bằng một tình huống giả vờ say rượu. Thay vì lợi dụng, chàng trai chỉ ân cần đưa cô về, chăm sóc chu đáo rồi lặng lẽ rời đi. Chính khoảnh khắc ấy đã khiến trái tim Monroe hoàn toàn thuộc về Keno.

Lời hẹn ước 10 năm: Từ chàng rể bị xem thường đến niềm tự hào của nhà vợ

Tình yêu gặp phải sự phản đối. Bố mẹ Monroe lo ngại Keno không có tương lai, hai bên lại quá xa nhau. Thế nhưng, sự kiên định và chân thành của đôi trẻ dần khiến gia đình Monroe chấp thuận. Trong khi đó, phía gia đình Keno lại vui mừng khi "có phúc" đón được cô dâu xinh đẹp, dịu dàng.

Từ đó, Keno và Monroe trở thành bạn đồng hành trên cả sân khấu lẫn cuộc sống. Dù thu nhập còn hạn chế, Keno vẫn gửi hoa mỗi ngày, còn Monroe luôn theo anh đến các buổi diễn, chưa từng phàn nàn. Năm 2015, cả hai đính hôn, hẹn 10 năm sau sẽ làm lễ cưới lớn khi sự nghiệp ổn định.

Khi Monroe mang thai năm 2021, Keno tạm gác công việc để toàn tâm làm ông bố bỉm sữa: thay tã, nấu bột, lo toan việc nhà. Sự chu đáo ấy khiến Monroe càng thêm tin tưởng. Năm 2022, gia đình nhỏ trở về Georgia thăm nhà ngoại. Tại đây, Keno gây ấn tượng mạnh khi livestream bán rượu cho bố vợ, mang về hàng chục nghìn đơn hàng. Người cha từng chê bai anh nay không giấu nổi sự ngưỡng mộ.

Không chờ đủ 10 năm, lễ cưới lãng mạn của Keno và Monroe đã được tổ chức tại một nhà thờ ở Georgia. Hiện tại, Keno là gương mặt đình đám trên Douyin với hơn 13 triệu người theo dõi, còn Monroe vẫn đồng hành bên chồng trong cả công việc lẫn gia đình.

Từng bị phản đối nhưng cuối cùng chàng rể lại rất được lòng bố mẹ vợ

Từ một chàng trai nghèo bị coi thường, Keno nay trở thành người chồng, người cha mẫu mực và là niềm tự hào của gia đình vợ. Câu chuyện của họ không chỉ là một "cổ tích thời hiện đại" mà còn là minh chứng: Khi tình yêu đủ lớn, sự nỗ lực và chân thành có thể xóa nhòa mọi khoảng cách về địa vị và xuất thân.