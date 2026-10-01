Cưới được con gái tù trưởng giàu có, chàng trai bị nhà vợ thử thách "khó nhằn" và cái kết quá bản lĩnh

Một chàng trai Trung Quốc xuất thân bình thường sang Nigeria làm việc rồi kết hôn với con gái một tù trưởng giàu có. Câu chuyện từng gây chú ý bởi sự chênh lệch về xuất thân, màu da và văn hóa, nhưng những gì diễn ra sau đám cưới mới khiến nhiều người bất ngờ. Từ cuộc sống tại châu Phi, họ trở về Trung Quốc, có con gái, sở hữu căn nhà rộng hàng trăm mét vuông và trở thành một gia đình được chú ý trên mạng xã hội.

Chàng trai Trung Quốc và cuộc hôn nhân từng bị nghi ngờ

Người chồng trong câu chuyện được giới thiệu là Tiểu Trần, quê Hồ Bắc, Trung Quốc. Anh học ngành khai thác mỏ và từng làm việc tại một doanh nghiệp nhà nước trước khi sang Nigeria công tác trong lĩnh vực khoáng sản. Tại đây, anh gặp Tina, cô gái Nigeria xuất thân từ một gia đình có thế lực trong ngành khai khoáng. Tina từng du học Mỹ và sau khi trở về tham gia quản lý công việc kinh doanh của gia đình.

Hai người quen nhau trong quá trình làm việc rồi dần nảy sinh tình cảm. Theo những thông tin được chia sẻ, mối quan hệ ban đầu không nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ hai phía gia đình. Phía nhà trai lo ngại về sự khác biệt màu da và văn hóa, trong khi gia đình Tina cũng có những nghi ngại riêng về một người đàn ông ngoại quốc đến với con gái mình.

Một số bài viết trước đây kể rằng cha Tina từng đưa ra thử thách về năng lực kinh doanh trước khi chấp nhận chàng trai Trung Quốc làm con rể. Tiểu Trần đã tiếp quản một mỏ khai thác hoạt động kém hiệu quả và đưa cơ sở này kinh doanh có lãi sau 10 tháng. Thành quả đó được xem là bước ngoặt giúp anh nhận được sự đồng thuận của gia đình bạn gái. Sau khi kết hôn, Tiểu Trần tiếp tục theo đuổi lĩnh vực khai khoáng, đồng hành cùng gia đình vợ trong hoạt động kinh doanh.

Năm 2017, hai người tổ chức đám cưới. Cuộc hôn nhân từ một mối tình xuyên biên giới dần chuyển sang cuộc sống gia đình thực sự, với nhiều thay đổi mà ngay cả người trong cuộc cũng không thể đoán trước.

Nàng dâu châu Phi được cả nhà chồng yêu mến

Trước đại dịch, vợ chồng Tiểu Trần và Tina vẫn sống và làm việc tại Nigeria. Sau những biến động của Covid-19, họ quyết định bán tài sản ở nước ngoài và trở về Trung Quốc. Hai người chọn Thành Đô làm nơi sinh sống, sau đó đón con gái đầu lòng tên Tịch Tịch. Hiện bé đã lớn hơn nhiều so với thời điểm những hình ảnh gia đình bắt đầu được chú ý trên mạng xã hội.

Tina từng gây chú ý khi xuất hiện trên Douyin với những video ghi lại cuộc sống của một cô dâu Nigeria tại Trung Quốc. Khi đó, kênh của cô đã có hơn 45.000 người theo dõi. Tina sử dụng tiếng Trung khi giao tiếp với chồng và mẹ chồng, trong khi chủ yếu dùng tiếng Anh với con gái. Cô thường chia sẻ những khoảnh khắc nấu ăn, chăm con, tập luyện và sinh hoạt gia đình.

Một trong những chi tiết khiến cộng đồng mạng đặc biệt chú ý là món quà chồng dành cho cô. Cuối tháng 2/2023, Tiểu Trần mua tặng vợ một chiếc mui trần Songsang SS Dolphin có giá gần 100.000 USD, tương đương hơn 2,3 tỷ đồng vào thời điểm được đưa tin. Anh cũng thường xuyên tặng hoa, túi xách và những món quà khác cho vợ, đồng thời cùng cô chăm con và làm việc nhà.

Đến năm 2025, những thông tin mới cho thấy cuộc sống của gia đình đã có nhiều thay đổi. Hai vợ chồng sống trong một căn biệt thự rộng khoảng 400 m² tại khu dân cư cao cấp ở Thành Đô. Tina không còn giữ vai trò điều hành công việc như trước mà dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, chăm con và chăm sóc bản thân. Gia đình cô ở Nigeria cũng được cho là vẫn hỗ trợ hai vợ chồng khoảng 10.000 USD mỗi tháng, tương đương khoảng 260 triệu đồng.

Tina vô cùng đảm đang trong việc làm vợ, làm dâu và làm mẹ

Điều đáng chú ý là cuộc sống sung túc ấy từng khiến Tiểu Trần đối mặt với những lời bàn tán rằng anh hưởng lợi từ gia đình vợ. Anh không né tránh vấn đề này và cho rằng cuộc sống sau này sẽ là câu trả lời rõ nhất.

Câu chuyện của Tiểu Trần và Tina dễ gây chú ý bởi những con số, biệt thự, xe sang hay khoản tiền gia đình nhà vợ hỗ trợ. Nhưng nếu chỉ nhìn vào đó, người ta sẽ bỏ qua phần thú vị hơn của cuộc hôn nhân này.

Nàng dâu châu Phi rất được lòng nhà chồng

Tina đã phải học một ngôn ngữ mới, làm quen với gia đình chồng và một nền văn hóa hoàn toàn khác. Tiểu Trần cũng rời môi trường sống quen thuộc để xây dựng sự nghiệp tại Nigeria rồi sau đó cùng vợ bắt đầu lại ở Trung Quốc. Đằng sau hình ảnh một cô gái châu Phi được chồng tặng xe sang là một người phụ nữ đang học cách trở thành con dâu, người mẹ và người bạn đời ở một đất nước cách quê hương hàng nghìn kilomet.

Có lẽ vì thế, điều khiến câu chuyện này được nhớ đến không chỉ là họ giàu có đến đâu, mà là cách hai người biến một cuộc hôn nhân tưởng như đầy khác biệt thành một cuộc sống gia đình có những điều rất bình thường: cùng ăn cơm, chăm con, đi làm, học ngôn ngữ của nhau và tìm cách hòa nhập với gia đình hai bên.

Tình yêu có thể bắt đầu từ sự khác biệt, nhưng để đi được đường dài, hai người vẫn phải học cách sống cùng những khác biệt ấy.