Chồng đưa 76 triệu mỗi tháng nhưng vợ bầu vẫn muốn ly dị: Nhìn bảng chi tiêu, ai cũng hiểu vì sao cô kiệt sức

Một tâm sự của người phụ nữ đang mang bầu 37 tuần đang nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Điều khiến câu chuyện gây tranh luận không nằm ở việc người chồng không kiếm được tiền, mà ngược lại, mỗi tháng anh đưa vợ 76 triệu đồng để lo cho gia đình. Thế nhưng đến cuối tháng, tiền gần như không còn, thậm chí nhiều lần người vợ phải lấy tiền tiết kiệm riêng ra bù.

Ở thời điểm chỉ còn ít ngày nữa là sinh con, người phụ nữ lại nghĩ đến chuyện ly dị. Cô không thiếu tiền theo nghĩa thông thường, nhưng lại cảm thấy mình đang một mình lo cho tương lai của gia đình, trong khi chồng chỉ muốn "làm được bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu".

Chồng đưa 76 triệu, cuối tháng vợ vẫn phải lấy tiền tiết kiệm ra bù

Người phụ nữ cho biết gia đình đang có mức thu nhập khá tốt. Mỗi tháng chồng đưa cô 76 triệu đồng để lo các khoản chi tiêu. Thế nhưng chỉ riêng những khoản cố định đã gần chạm, thậm chí vượt số tiền này.

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Cô liệt kê: tiền thuê chung cư 16 triệu đồng, phí quản lý và điện nước khoảng 3 triệu, tiền ăn uống 30 triệu, thuê bảo mẫu 15 triệu, mua sắm và các khoản sinh hoạt 5 triệu, gửi về nhà ngoại cho bố 5 triệu và các khoản phát sinh khoảng 3 triệu đồng. Tổng cộng theo các khoản cô nêu là khoảng 77 triệu đồng/tháng, chưa tính tiền khám chữa bệnh cho con, thuốc men và những khoản chi tiêu bên ngoài của chồng.

Cô tâm sự: "Điều khiến em mệt mỏi nhất không phải là chồng không kiếm được tiền. Ngược lại, anh ấy làm ra tiền. Nhưng làm được bao nhiêu thì gần như tiêu hết bấy nhiêu".

Điều khiến cô bức xúc hơn là hai vợ chồng có những quan điểm hoàn toàn khác nhau về tiền bạc. Người vợ muốn thuê căn hộ nhỏ hơn, tiết kiệm tiền thuê nhà, muốn ăn uống vừa phải và dành một khoản để xây nhà trên mảnh đất gia đình đang có. Người chồng lại không đồng ý. Anh thích ở chung cư, thích ăn ngon, mua quần áo ở trung tâm thương mại và thường xuyên đi ăn nhậu với bạn bè.

Trong khi đó, người vợ đang mang thai, gần đến ngày sinh nên càng có tâm lý muốn chuẩn bị một khoản dự phòng. Càng nói chồng càng không thay đổi, cô càng cảm thấy bất lực. Và rồi từ chuyện tiền bạc, sự thất vọng dần chuyển thành suy nghĩ về hôn nhân:

"Có lẽ điều làm em muốn ly dị không phải vì chồng không có tiền, mà vì em cảm thấy mình đang một mình cố gắng vun vén cho tương lai của gia đình, còn người bên cạnh lại chỉ muốn sống cho hiện tại".

Vấn đề nằm ở việc hai vợ chồng không có cùng một cách nhìn về tiền

Nếu chỉ nhìn vào con số 76 triệu đồng, nhiều người sẽ cho rằng người vợ đang "sướng không biết hưởng". Nhưng nhìn kỹ bảng chi tiêu, vấn đề lại nằm ở một chỗ khác.

Gia đình này không hẳn có thu nhập thấp. Họ đang thiếu một cơ chế quản lý tiền bạc mà cả hai cùng thống nhất.

Ngay cả chưa tính những khoản phát sinh, các khoản người vợ liệt kê đã khoảng 77 triệu đồng. Như vậy, riêng ngân sách sinh hoạt cơ bản đã cao hơn số tiền chồng đưa mỗi tháng. Nếu tiếp tục cộng thêm nhậu nhẹt, mua sắm cá nhân, khám chữa bệnh, thuốc men, hiếu hỉ hay những khoản bất ngờ khác thì chuyện cuối tháng âm tiền là điều dễ hiểu.

Nhưng cũng cần nhìn ở chiều ngược lại. Không thể mặc định rằng người chồng cứ đi nhậu, mua sắm hay thích ăn ngon là sai hoàn toàn. Nếu đó là tiền anh ấy làm ra và trước giờ gia đình chưa từng thống nhất một ngân sách cụ thể, thì mâu thuẫn thực chất là hai người đang sử dụng tiền theo hai hệ giá trị khác nhau.

Một người nhìn 76 triệu và nghĩ: "Đây là nền tảng để tích lũy cho con, xây nhà, phòng lúc khó khăn". Người kia có thể nghĩ: "Mình làm việc vất vả thì cũng phải được hưởng thụ".

Cả hai suy nghĩ đều không vô lý. Điều nguy hiểm là khi bước vào hôn nhân, một người cứ tiết kiệm còn một người cứ tiêu, lâu dần người tiết kiệm sẽ có cảm giác mình đang gánh cả gia đình một mình.

Và đó mới là thứ khiến người phụ nữ ở thời điểm 37 tuần thai cảm thấy kiệt sức.

Tuy nhiên, chuyện ly dị ở thời điểm này có lẽ chưa nên được quyết định chỉ từ một bảng chi tiêu hoặc trong lúc cảm xúc đang lên đến đỉnh điểm. Người phụ nữ đang ở những tuần cuối thai kỳ, cơ thể nặng nề, chuẩn bị sinh con và chịu áp lực tài chính nên cảm giác bế tắc có thể đặc biệt mạnh. Nhưng cảm xúc của cô vẫn đáng được lắng nghe, bởi nó đang cảnh báo một vấn đề thật sự trong hôn nhân.

Cách giải quyết khôn ngoan hơn có thể là tạm thời không tranh luận kiểu "anh phải tiết kiệm" hay "em tiêu quá nhiều", mà ngồi xuống với nhau bằng những con số cụ thể.

76 triệu mỗi tháng cần được chia thành ba nhóm rõ ràng: chi phí bắt buộc, tiền hưởng thụ và tiền tích lũy. Chẳng hạn, trước khi bắt đầu tháng mới, hai vợ chồng phải thống nhất một khoản cố định để dành cho con và quỹ dự phòng. Khoản này được chuyển đi trước, không phải cuối tháng còn bao nhiêu mới tiết kiệm.

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Sau đó mới tính đến tiền nhà, ăn uống, bảo mẫu, mua sắm, đi chơi, nhậu nhẹt. Nếu 30 triệu tiền ăn là quá cao thì phải cùng nhau điều chỉnh. Nếu người chồng muốn duy trì việc gặp gỡ bạn bè, anh có thể có một ngân sách riêng cho việc đó. Nếu người vợ muốn gửi tiền về cho bố, khoản này cũng nên được đưa vào ngân sách chung từ đầu thay vì trở thành một khoản khiến cuối tháng thiếu hụt.

Quan trọng hơn, người chồng cần hiểu rằng vợ không thực sự đang chống lại việc anh tiêu tiền. Cô ấy đang sợ cảm giác gia đình không có điểm tựa tài chính khi một đứa trẻ sắp chào đời.

Còn người vợ cũng cần nhìn lại một điều: tiền gửi về nhà ngoại, tiền ăn uống 30 triệu hay các khoản mua sắm đều là những lựa chọn tài chính cần được hai vợ chồng thống nhất. Không thể yêu cầu chồng tiết kiệm trong khi những khoản chi của chính mình cũng không có giới hạn rõ ràng.

Sau khi sinh, nếu hai người vẫn không thể thống nhất, có thể thử một giai đoạn quản lý tài chính độc lập theo tỷ lệ: mỗi người giữ một khoản tiền cá nhân để tự quyết định, còn một khoản cố định hàng tháng được đưa vào quỹ gia đình. Khi đó, người chồng vẫn có quyền hưởng thụ thành quả lao động của mình, nhưng tương lai của con cũng không bị bỏ mặc.

Điều cần giải quyết lúc này không phải là câu hỏi "76 triệu có nhiều không?", mà là: "Hai người có còn muốn cùng nhau xây một cuộc sống chung hay không?".

Nếu câu trả lời vẫn là có, thì tiền bạc là vấn đề có thể ngồi xuống và sửa bằng những con số, nguyên tắc và giới hạn cụ thể. Nhưng nếu người vợ đã nhiều lần trao đổi, người chồng hoàn toàn không muốn hợp tác, không muốn tiết kiệm, không muốn thay đổi bất kỳ điều gì và cũng không quan tâm đến nỗi lo của vợ, thì lúc ấy vấn đề không còn đơn thuần là tài chính.

Một cuộc hôn nhân có thể sống với thu nhập 30 triệu, 70 triệu hay 100 triệu. Điều khó sống lâu dài là khi hai người kiếm tiền cùng nhau nhưng lại không có cùng một hình dung về tương lai.

Và có lẽ điều người phụ nữ 37 tuần thai cần nhất lúc này không phải là một lời khuyên "ly dị đi" hay "cố chịu vì con", mà là một cuộc nói chuyện thật sự nghiêm túc với chồng: Sau khi đứa trẻ chào đời, hai người muốn gia đình mình sẽ sống như thế nào, và cả hai có sẵn sàng cùng thay đổi để biến điều đó thành hiện thực hay không.