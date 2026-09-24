Chờ đợi 4 năm mới được nhà vợ cho kết hôn, nào ngờ cưới xong, tôi vẫn bị mẹ vợ coi như người ngoài: Lý do đau điếng

Tôi yêu Thương 4 năm mới được gia đình cô ấy đồng ý cho cưới. Tôi từng nghĩ mẹ vợ đã chấp nhận tôi thì từ nay bà cũng coi tôi như con cái trong nhà, còn tôi cũng sẽ đối xử với bà chẳng khác gì mẹ đẻ. Nhưng cưới rồi tôi mới hiểu, có những thứ dù mình cố gắng đến đâu cũng không thể tự nhiên mà có được.

Mẹ vợ chưa bao giờ thực sự coi tôi là con rể thân thiết. Mỗi lần nhà có việc, bà thường bàn bạc với vợ tôi hoặc anh rể. Tôi ngồi đó nhiều khi như người ngoài. Những chuyện liên quan đến gia đình, bà ít khi thông báo cho tôi biết. Có lần tôi chủ động đề nghị giúp sửa sang lại căn bếp vì tôi là thợ nhôm kính, bà chỉ cười nhạt rồi bảo không cần.

Trong khi đó, anh rể lại được bà quý ra mặt.

Anh ấy về nhà ngoại lúc nào mẹ vợ cũng niềm nở. Có món gì ngon bà cũng để phần. Anh rể nói chuyện gì, bà cũng nghe, có khi còn chủ động hỏi ý kiến cả những việc ngoài chuyên môn của anh. Nhìn cảnh ấy, tôi nhiều lần tự hỏi không biết mình đã làm điều gì khiến mẹ vợ không vừa lòng?

Tôi không phải người giàu có. Sau khi cưới, vợ chồng tôi vẫn phải chắt chiu từng khoản. Tôi đi làm, cố gắng lo cho gia đình nhỏ của mình, thỉnh thoảng có tiền làm thêm thì mua biếu mẹ vợ chút hoa quả, quà bánh.

Cho đến một hôm, tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa mẹ vợ và một người họ hàng. Tôi mới biết lý do thực sự.

Ảnh minh họa

Chiếc xe tay ga mẹ vợ đang đi là do anh rể mua cho bà. Bà nói anh rể có điều kiện, biết nghĩ cho nhà ngoại, còn tôi thì chẳng có gì, đến bản thân mình còn lo chưa xong nên bà không trông mong được gì.

Tôi đứng ngoài cửa, nghe mà thấy mặt mình nóng ran. Hóa ra bao lâu nay, trong mắt mẹ vợ, giá trị của một người con rể lại nằm ở những thứ anh ta có thể mang về cho nhà ngoại.

Tôi nhớ lại 4 năm mình chờ đợi để được cưới Thương. Tôi nhớ những lần cố gắng lấy lòng gia đình cô ấy, những món quà nhỏ tôi mua bằng tiền lương của mình, những lần sang sửa giúp cái này, bê giúp cái kia. Tôi từng nghĩ những điều đó là xuất phát từ tình cảm, rồi sẽ khiến mẹ vợ hiểu tôi. Nhưng có lẽ tôi đã nhầm.

Tôi không trách anh rể. Anh ấy có điều kiện thì mua xe cho mẹ, đó là tình cảm của anh ấy. Tôi chỉ buồn vì cùng là con rể, nhưng một người được xem như con trai, còn một người mãi chỉ là khách, là người ngoài.

Tối hôm đó, tôi không kể ngay cho Thương nghe. Tôi sợ cô ấy khó xử giữa chồng và mẹ. Nhưng lần đầu tiên, tôi hiểu vì sao có những người làm rể nhiều năm vẫn không thể gọi nhà vợ là nhà mình. Có lẽ không phải cứ cưới con gái của họ là mình sẽ được họ coi như người thân, nhất là khi trong mắt họ, mình chẳng có thứ gì đủ giá trị để chứng minh điều đó.