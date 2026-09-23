Chồng kiếm cả trăm triệu mỗi tháng nhưng với bố mẹ vợ lại lạnh nhạt đến khó tin: Đến tân gia nhà vợ cũng không xuất hiện

Tôi lấy chồng đến nay cũng được gần 5 năm. Chồng tôi làm kinh doanh, thu nhập mỗi tháng khá cao, có những tháng còn kiếm được cả trăm triệu. Nhìn từ bên ngoài, ai cũng bảo tôi may mắn vì lấy được người chồng có năng lực, biết làm ăn, kinh tế gia đình chẳng phải lo nghĩ nhiều.

Nhưng có một chuyện mà càng sống lâu với anh, tôi càng thấy buồn. Đó là anh gần như không coi trọng gia đình nhà vợ.

Cả năm, chồng tôi chỉ về nhà bố mẹ đẻ tôi đúng một lần vào dịp Tết. Ngoài ra, gần như chẳng có lần nào anh chủ động hỏi thăm bố mẹ tôi. Bố tôi có lần phải nằm viện, tôi gọi điện báo cho anh biết, anh chỉ hỏi qua loa vài câu rồi lại quay sang làm việc. Mẹ tôi đau lưng mấy tháng, tôi kể chuyện, anh cũng chẳng hỏi thêm một câu xem bà đã đỡ chưa.

Tôi nhiều lần tự nhủ chắc anh bận. Công việc của anh quả thật nhiều, thường xuyên phải đi đây đó. Tôi cũng không muốn vì chuyện này mà làm vợ chồng mất vui nên chẳng bao giờ ép anh phải về nhà mình.

Nhưng có những chuyện khiến tôi không thể tự lừa mình mãi.

Năm ngoái, bố mẹ tôi sửa lại căn nhà cũ, làm một bữa tân gia nhỏ. Bố mẹ gọi điện mời vợ chồng tôi về ăn cơm. Tôi vui lắm, còn nghĩ đây là dịp để chồng gần gũi với bố mẹ vợ hơn. Tôi nhắc anh từ trước cả tuần, vậy mà đến hôm đó anh vẫn bảo có việc. Tôi hỏi cụ thể là việc gì, anh chỉ nói đang có công trình cần xử lý. Thế là tôi lại một mình về nhà.

Họ hàng, hàng xóm hỏi chồng đâu, tôi vẫn phải cười gượng rồi giải thích rằng anh bận, đang đi công tác, công trình gấp nên không thể về được. Tôi nói mãi thành quen miệng. Có lúc chính tôi cũng chẳng biết mình đang giải thích cho mọi người hay đang cố tìm lý do để tự an ủi mình.

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Điều khiến tôi đau nhất là sau đó tôi mới biết hôm ấy anh chẳng đi đâu cả. Anh ở nhà ngủ đến gần trưa, chiều thì đi uống cà phê với bạn.

Tôi biết chuyện, hỏi anh tại sao lại nói dối tôi. Anh chỉ thản nhiên bảo hôm ấy anh mệt, không muốn đi. Tôi không nói được gì. Nếu anh thực sự bận thì tôi còn thấy dễ chịu hơn. Nhưng hóa ra chuyện về nhà vợ với anh không phải là không thể, mà là anh không muốn.

Tôi bắt đầu để ý đến những chuyện trước đây mình cố tình bỏ qua. Bạn bè anh có đám cưới, sinh nhật hay bố mẹ anh có việc, dù bận đến đâu anh cũng cố sắp xếp. Còn bên nhà tôi, anh luôn tìm cách tránh.

Tôi chưa bao giờ đòi hỏi chồng phải mang tiền về cho bố mẹ tôi, cũng chẳng mong anh phải lấy lòng hay chăm sóc họ như bố mẹ ruột. Tôi chỉ mong anh có một chút tôn trọng, một chút quan tâm tối thiểu dành cho những người đã sinh ra và nuôi lớn vợ mình. Nhưng rốt cuộc trong mắt chồng, gia đình tôi là gì? Là bố mẹ của vợ anh, hay chỉ là những người mà anh buộc phải gặp một lần mỗi năm vào dịp Tết? Và nếu một ngày bố mẹ tôi thực sự cần đến sự giúp đỡ của con gái, liệu tôi có thể dựa vào người chồng chưa bao giờ coi bố mẹ vợ như người thân không?