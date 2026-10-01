Cuộc sống của ái nữ tỷ phú sau gần 1 năm lấy doanh nhân gốc Dubai: Đi idol mệt nghỉ, làm dâu ngoại quốc nhưng vẫn ở Việt Nam gần bố mẹ

Nhắc đến Tiên Nguyễn - ái nữ của "Vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn, công chúng thường nghĩ ngay đến hình ảnh một rich kid chính hiệu. Và sau đám cưới với doanh nhân gốc Dubai - Justin Cohen vào tháng 12/2025, điều khiến người ta quan tâm không chỉ là những chuyến du lịch xa hoa hay các món đồ đắt đỏ, mà còn là cách nàng tiểu thư đình đám tận hưởng cuộc sống hôn nhân.

Lấy chồng là doanh nhân gốc Dubai, vẫn ở tận hưởng cuộc sống ở Việt Nam cùng bố mẹ tỷ phú

Một trong những quyết định đáng chú ý nhất của Tiên Nguyễn sau kết hôn là tiếp tục sinh sống tại Việt Nam, thay vì chuyển sang Canada, nơi gia đình Justin Cohen đang sinh sống.

Trong đám cưới, doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn từng xúc động khi nhắc đến lời hứa của con gái rằng mỗi tuần sẽ về nhà ăn cơm cùng bố mẹ 3 lần. Ông thừa nhận từng nghĩ con gái sẽ theo chồng ra nước ngoài, nhưng cặp đôi lại lựa chọn ở Việt Nam để tiếp tục công việc và gần gũi gia đình.

Đặc biệt, cái Tết đầu tiên sau khi kết hôn của Tiên Nguyễn cũng là một chi tiết khiến nhiều người chú ý. Dù đã trở thành nàng dâu của gia đình chồng gốc Dubai, cô vẫn lựa chọn đón Tết Bính Ngọ 2026 tại Việt Nam, tiếp tục giữ những thói quen quen thuộc bên bố mẹ của mình.

Ngay mùng 1 Tết, Tiên Nguyễn cùng Justin Cohen xuất hiện tại căn biệt thự dát vàng ven sông Sài Gòn của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và bà Lê Hồng Thủy Tiên. Cả hai diện áo dài truyền thống, cùng gia đình thực hiện nghi thức chúc Tết đầu năm. Hình ảnh chàng rể ngoại quốc hào hứng hòa mình vào không khí Tết Việt cũng nhận được nhiều sự quan tâm.

Tết đầu tiên sau kết hôn Tiên Nguyễn cùng chồng ăn Tết ở Việt Nam khiến cho lời hứa của cô con gái thường xuyên về ăn cơm với bố mẹ trong ngày cưới trở nên ý nghĩa hơn. Không cần những món quà xa xỉ hay lời thể hiện tình cảm cầu kỳ, đôi khi sự gắn bó của một cô con gái sau khi lấy chồng chỉ đơn giản là vẫn có mặt trong những khoảnh khắc quan trọng nhất của cả gia đình.

Được chồng doanh nhân yêu chiều, hòa hợp với gia đình nhà chồng

Nếu cuộc sống độc thân của Tiên Nguyễn gắn với những chuyến du lịch, tiệc tùng và thời trang, thì sau khi kết hôn, những trải nghiệm ấy có thêm sự đồng hành của Justin Cohen.

Cặp đôi từng tận hưởng kỳ nghỉ tại Côn Đảo sau đám cưới, cùng nhau trải qua những dịp đặc biệt và thỉnh thoảng chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào trên mạng xã hội.

Không chỉ có cuộc hôn nhân ngọt ngào bên Justin Cohen, Tiên Nguyễn còn cho thấy sự hòa hợp với gia đình chồng dù khác biệt về văn hóa và môi trường sống. Trong chuyến trở về Canada thăm nhà chồng vào tháng 6/2026, ái nữ nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn thoải mái tận hưởng những khoảnh khắc sum vầy bên các thành viên trong gia đình chồng, từ anh chị đến các cháu nhỏ.

Vợ chồng Tiên Nguyễn và những người anh chị em nhà chồng.

Mối quan hệ giữa cô và chị dâu cũng khá thân thiết. Cô cũng theo dõi tài khoản Instagram của những anh chị bên nhà chồng, đồng thời có những tương tác qua lại trên mạng xã hội.

Khi thấy Tiên Nguyễn đăng ảnh chuyến đi mùa hè của hai vợ chồng, một người chị dâu đã bình luận (tạm dịch): "Yêu em! Những khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau". Tiên Nguyễn cũng nhanh chóng trả lời với sự tiếc nuối: "Cần có thêm nhiều thời gian bên nhau nữa".

Là tổng giám đốc, có chồng là doanh nhân, vẫn đu idol như bao fangirl chính hiệu

Tiên Nguyễn vẫn đảm nhiệm công việc trong hệ sinh thái kinh doanh của gia đình. Tiên Nguyễn hiện là Phó Tổng giám đốc phát triển dự án thời trang cao cấp tại IPPG và Tổng giám đốc DAFC, đơn vị phân phối nhiều thương hiệu xa xỉ tại Việt Nam, tiếp nối định hướng kinh doanh của gia tộc Johnathan Hạnh Nguyễn.

Dù đang đảm nhiệm vị trí lãnh đạo tại doanh nghiệp lớn, lại vừa bước vào cuộc sống hôn nhân với ông xã doanh nhân gốc Dubai, Tiên Nguyễn vẫn giữ nguyên sự trẻ trung, cá tính và niềm đam mê "đu idol" ở tuổi 29.

Tạm gác lại hình ảnh nữ tổng giám đốc chỉn chu, ái nữ nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sẵn sàng lên đồ cực chất, cùng hội bạn thân hòa mình vào không khí sôi động của những đêm concert đình đám. Từ một nữ doanh nhân bận rộn đến cô nàng fangirl hào hứng giữa biển người, Tiên Nguyễn cho thấy việc kết hôn không hề khiến cô bớt nhiệt huyết với những sở thích và cuộc vui của riêng mình.

Tiên Nguyễn tại concert "Anh Trai Say Hi".

Sau gần một năm kết hôn, Tiên Nguyễn dường như vẫn giữ nguyên phong cách sống trẻ trung, năng động và đầy màu sắc. Bên cạnh cuộc hôn nhân ngọt ngào với chồng doanh nhân gốc Dubai, ái nữ nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn vẫn hết mình với công việc, dành thời gian cho gia đình và thoải mái theo đuổi những sở thích riêng. Có thêm một vai trò mới nhưng Tiên Nguyễn vẫn là chính mình, tận hưởng cuộc sống theo cách cô yêu thích.