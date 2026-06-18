Cúng Tết Đoan ngọ 2026: Chọn đúng giờ đẹp để cầu bình an, "đón" tài lộc cho cả gia đình

Tết Đoan ngọ 2026 rơi vào ngày nào?

Tết Đoan ngọ, hay còn gọi là Tết Đoan Dương hoặc Tết diệt sâu bọ, là một trong những ngày lễ truyền thống quan trọng của người Việt. Đây không chỉ là dịp tưởng nhớ tổ tiên, bày tỏ lòng thành kính với thần linh mà còn mang ý nghĩa cầu mong sức khỏe, bình an và mùa màng thuận lợi.

Năm 2026, nhiều gia đình quan tâm đến thời điểm thực hiện lễ cúng sao cho phù hợp với quan niệm phong thủy và tín ngưỡng dân gian.

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Theo lịch âm dương, Tết Đoan ngọ năm 2026 diễn ra vào thứ Sáu, ngày 19/6/2026 Dương lịch, tức mùng 5 tháng 5 Âm lịch.

Trong văn hóa dân gian, việc lựa chọn giờ cúng được xem là cách thể hiện sự chu đáo, thành tâm của gia chủ đối với tổ tiên và các đấng thần linh.

Theo quan niệm phương Đông, "Đoan" có nghĩa là mở đầu, còn "Ngọ" chỉ khoảng thời gian giữa trưa. Đây là lúc dương khí đạt cực thịnh, tượng trưng cho sự sinh sôi, phát triển và nguồn năng lượng tích cực của đất trời. Vì vậy, cúng lễ vào giờ Ngọ được cho là mang lại nhiều may mắn, tài lộc và bình an cho gia đình.

Khi tiến hành nghi lễ, gia chủ thường thắp hương theo số lẻ, phổ biến là một hoặc ba nén, tùy phong tục từng vùng miền và điều kiện thờ cúng của mỗi gia đình.

Bên cạnh việc chọn giờ đẹp, gia chủ nên ăn mặc gọn gàng, lịch sự, giữ không gian thờ cúng sạch sẽ, trang nghiêm. Trong thời gian hành lễ cần hạn chế tiếng ồn, tránh nói cười lớn hoặc các hoạt động làm mất đi sự thành kính.

Mâm cúng Tết Đoan ngọ gồm những gì?

Tết Đoan ngọ diễn ra vào thời điểm nhiều loại trái cây mùa hè bước vào vụ thu hoạch, vì vậy mâm cúng thường khá phong phú và mang đậm nét văn hóa nông nghiệp.

Tùy theo phong tục từng vùng miền, lễ vật có thể khác nhau, nhưng mâm cúng cơ bản thường gồm:

Ảnh minh họa

- Trái cây theo mùa.

- Hoa tươi.

- Trầu cau.

- Hương, đèn và vàng mã.

- Nước sạch.

- Cơm rượu nếp.

Trong đó, cơm rượu nếp là món ăn gần như không thể thiếu trong ngày Tết diệt sâu bọ. Theo quan niệm dân gian, rượu nếp được làm từ gạo nếp lên men có tác dụng "diệt sâu bọ" trong cơ thể, giúp thanh lọc và tăng cường sức khỏe.

Ngoài những lễ vật truyền thống, nhiều địa phương còn chuẩn bị thêm bánh tro, chè trôi nước, vịt luộc hoặc các món ăn đặc trưng vùng miền để dâng cúng tổ tiên, tạo nên nét riêng cho ngày Tết Đoan ngọ.

Dù mâm cúng đơn giản hay đầy đủ, điều quan trọng nhất vẫn là lòng thành kính của gia chủ khi hướng về tổ tiên, cầu mong một năm bình an, mạnh khỏe và nhiều điều thuận lợi.

Giờ đẹp để cúng tết Đoan ngọ 2026

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà gợi ý 4 khung giờ đẹp để cúng tết Đoan ngọ 2026 giúp gia chủ có nhiều may mắn, mùa màng bội thu.

Sau tết Nguyên đán, có lẽ tết Đoan ngọ là cái Tết sum họp đầm ấm nhất và có nhiều tục lệ gắn kết với đời sống của người dân. Vì vậy con cháu dù làm ăn xa xôi mấy cũng thu xếp để về quây quần.

Sau lễ cúng là các tục lệ diệt sâu bọ. Cả nhà quây quần ăn những loại quả chua, rượu nếp, bánh tro... để diệt trừ "sâu bọ", xua đuổi hết bệnh tật...

Năm 2026, tết Đoan ngọ ngày 5/5 âm lịch nhằm vào thứ Sáu ngày 19/6 dương lịch, tức ngày Giáp Tý tháng Giáp Ngọ năm Bính Ngọ.

Vào ngày này, các gia đình thường làm mâm lễ cúng dâng lên tổ tiên và các vị thần linh, mong gia đình nhận nhiều tài lộc, mùa màng bội thu.

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, các khung giờ đẹp để tiến hành nghi lễ cúng tết Đoan ngọ năm 2026 như sau:

- Giờ Đinh Mão từ 5h-7h

- Giờ Canh Ngọ từ 11h-13h (khung giờ đẹp nhất)

- Giờ Nhâm Thân từ 15h-17h

- Giờ Quý Dậu từ 17h-19h

Theo quan niệm dân gian, mọi người thường thắp hương theo số lẻ. Do đó, gia chủ có thể thắp 1, 3 nén tùy thuộc vào không gian thờ cúng.

Khi làm lễ cúng tết Đoan ngọ, gia chủ cần ăn mặc kín đáo, chỉnh tề tập trung vào buổi lễ, giữ sạch sẽ, trang nghiêm, tránh tiếng ồn, nói cười trong khi hành lễ. Để trọn vẹn, gia chủ cần chuẩn bị thêm văn khấn tết Đoan ngọ, tránh qua loa hoặc đọc sai lời khấn.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo

(t/h VTC News, Vietnamnet)