Học cách người Nhật chăm sóc sức khỏe từ thói quen bổ sung thực phẩm chức năng đúng cách

Để có một sức khỏe dẻo dai, người Nhật không chỉ kỷ luật trong thói quen hàng ngày mà còn rất chú trọng về giá trị dinh dưỡng trong mỗi bữa ăn. Các sản phẩm thực phẩm chức năng cũng vì thế mà được người dân ở đây sử dụng rất phổ biến để hỗ trợ bổ sung dinh dưỡng, tăng cường sức khỏe.



Thói quen bổ sung TPCN của người Nhật

Trong chương trình khảo sát thị trường TPCN của Anterio, đánh giá tình trạng sử dụng TPCN cho thấy có hơn 40% số người được hỏi đã trả lời "Tôi đang dùng thực phẩm bổ sung" và trong đó có đến hơn 70% người sử dụng từ 1 - 2 loại TPCN mỗi ngày.

Tại Nhật Bản, TPC là một khái niệm rất phổ biến

Nhật Bản đồng thời là quốc gia đầu tiên chính thức công bố tiêu chuẩn chứng nhận mang tính pháp lý dành cho các loại Thực phẩm đặc biệt cho sức khoẻ (Foods for Specific Health Use – FOSHU) vào năm 1991.



Các thành phần được người Nhật ưu tiên sử dụng

Trong một cuộc khảo sát của Viện nghiên cứu Yano với 1.421 người dùng TPCN tại Nhật Bản (bao gồm cả nam và nữ trong độ tuổi từ 20 đến 70), các thành phần phổ biến nhất được người Nhật ưu tiên sử dụng là vi khuẩn axit lactic, vitamin C, vitamin tổng hợp, khoáng chất... Đặc biệt, các sản phẩm chứa lutein được tiêu thụ nhiều bởi nhóm khách hàng trên 60 tuổi (chiếm khoảng 20%).

TOP 15 thành phần được người Nhật sử dụng phổ biến nhất (Nguồn: Yano)

Mặc dù người Nhật nổi tiếng với chế độ ăn uống lành mạnh, nhưng việc đảm bảo cơ thể luôn được cung cấp đầy đủ các vitamin và khoáng chất thiết yếu không phải lúc nào cũng dễ dàng. Vitamin tổng hợp trở thành lựa chọn hàng đầu bởi khả năng cung cấp một cách toàn diện các vitamin và khoáng chất cần thiết, giúp tăng cường sức đề kháng, ngăn ngừa bệnh tật và duy trì sự trẻ trung.



Hai sản phẩm bổ sung DHC Vitamin C Hard Capsule và DHC Multivitamins rất phổ biến tại Nhật Bản

Nhiều người Nhật tin tưởng vào việc sử dụng TPCN là do lối sống bận rộn. Đối với những người có lịch trình công việc dày đặc, việc sử dụng multivitamin là cách thuận tiện nhất để đảm bảo họ nhận được đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết mà không cần phải lên kế hoạch chi tiết cho chế độ ăn uống của mình.



Tin tưởng vào các thương hiệu đã có chứng chỉ Japan - GMP

Tại Nhật Bản, Japan-GMP là tiêu chuẩn Nhà máy sản xuất an toàn do Cơ quan Dược phẩm và Thiết bị Y tế Nhật Bản (PMDA) cấp giấy chứng nhận cho doanh nghiệp. Để có thể được công nhận Japan-GMP, doanh nghiệp phải được cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm ở Nhật Bản. Sau đó, PMDA sẽ đánh giá chất lượng nhà máy, tính hiệu quả, độ an toàn của sản phẩm.

Những thương hiệu đã được chứng chỉ Japan-GMP và rất phổ biến tại Nhật Bản hiện nay có thể nhắc đến DHC với ưu điểm là sản phẩm đa dạng, có chất lượng tốt nhưng giá thành phải chăng, dễ dàng tìm mua.

Một trong những điểm bán của DHC tại một Trung tâm thương mại Nhật Bản

Thương hiệu DHC Nhật Bản



DHC Nhật Bản đang có hơn 16,04 triệu khách hàng ở nhiều thế hệ, độ tuổi và phong cách sống khác nhau. Với 462 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, DHC có 26 hạng mục chiếm thị phần cao nhất Nhật Bản. Nổi bật trong đó là các sản phẩm bổ sung vitamin và khoáng chất, bổ sung sắt, bổ sung dinh dưỡng cơ bản, chống oxy hóa và chống lão hóa, thực phẩm bổ sung hỗ trợ xương khớp cơ.

Một số sản phẩm bổ sung từ thương hiệu DHC

Tại Việt Nam, hãng có 39 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe được Công ty cổ phần Belie phân phối độc quyền từ năm 2017. Phổ biến nhất có thể kể đến DHC Vitamin C Hard Capsule, DHC Multivitamin, DHC Zinc, DHC Natural Vitamin E, DHC Collagen Beauty 7000 plus…



Để mua những sản phẩm TPBVSK DHC chính hãng người tiêu dùng nên lựa chọn kênh mua hàng chính hãng của DHC trên các sàn thương mại điện tử hoặc các điểm bán minh bạch thông tin, đảm bảo sản phẩm có đầy đủ tem nhãn bằng tiếng Việt, tem chống hàng giả hàng nhái.

Hình ảnh tem phụ dán đằng sau sản phẩm TPBVSK DHC chính hãng.

Không thể phủ nhận những lợi ích của TPCN đối với sức khỏe nhưng các sản phẩm bổ sung này chỉ đóng vai trò là những sản phẩm bổ sung, hỗ trợ tăng cường sức khỏe và không thể thay thế cho một lối sống lành mạnh. Chính vì vậy, dù bạn sử dụng bất cứ một sản phẩm bổ sung nào hãy luôn lưu ý lựa chọn thương hiệu uy tín, duy trì thói quen uống đủ nước một ngày, ăn đủ chất và ngủ đủ giấc.



Đơn vị phân phối sản phẩm DHC chính hãng tại Việt Nam

Công ty cổ phần Belie

Địa chỉ: tầng 1, số 170 Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 1800 80 03

Website: Bestme.vn

Fanpage: DHC Vietnam Official