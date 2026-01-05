Fanpage aFamily

Một loại vitamin quen thuộc đang được khoa học "điểm danh": "Ăn" đều mỗi ngày, da săn chắc, collagen được kích hoạt từ trong ra ngoài

Minh Anh,
Chia sẻ
Thích0

Dù bạn có bổ sung collagen từ bên ngoài hay không, nếu thiếu vitamin này, quá trình này vẫn khó diễn ra hiệu quả.

Không phải serum đắt tiền hay liệu trình xâm lấn, một nghiên cứu mới đây cho thấy chìa khóa giúp làn da săn chắc, dày dặn và khỏe mạnh hơn có thể nằm ngay trong chế độ ăn hằng ngày - cụ thể là vitamin C, loại vi chất tưởng như ai cũng đã quá quen.

Một loại vitamin quen thuộc đang được khoa học

Vitamin C: Không chỉ là “chất chống cảm cúm”

Trong nhiều năm, vitamin C thường được nhắc đến như một chất giúp tăng đề kháng. Nhưng với giới khoa học và da liễu, vai trò của vitamin C vượt xa điều đó.

TIN LIÊN QUAN

Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh, giúp trung hòa các gốc tự do - tác nhân gây lão hóa sớm, phá hủy cấu trúc da. Quan trọng hơn, đây là yếu tố bắt buộc trong quá trình tổng hợp collagen, loại protein quyết định độ săn chắc, đàn hồi và cấu trúc nền của làn da.

Nói cách khác, cơ thể không thể tạo collagen nếu thiếu vitamin C. Dù bạn có bổ sung collagen từ bên ngoài hay không, nếu thiếu vitamin C, quá trình này vẫn khó diễn ra hiệu quả.

Nghiên cứu mới: Vitamin C từ thực phẩm có liên hệ trực tiếp với độ săn chắc của da

Một nghiên cứu được công bố trên Journal of Investigative Dermatology đã mang lại bằng chứng rõ ràng hơn cho mối liên hệ này.

Các nhà khoa học theo dõi 24 người trưởng thành khỏe mạnh, yêu cầu họ ăn 2 quả kiwi mỗi ngày trong 8 tuần liên tiếp - loại trái cây giàu vitamin C tự nhiên. Trong suốt quá trình, nhóm nghiên cứu tiến hành đo nồng độ vitamin C trong máu, trong da, đồng thời đánh giá cấu trúc da bằng siêu âm và sinh thiết.

Một loại vitamin quen thuộc đang được khoa học

Kết quả khiến nhiều người bất ngờ:

- Nồng độ vitamin C trong da tăng song song với nồng độ trong máu

- Da dày hơn rõ rệt, cho thấy sự gia tăng collagen ở lớp hạ bì

- Quá trình tái tạo tế bào da diễn ra tích cực hơn

Theo nhóm nghiên cứu, đây là lần hiếm hoi khoa học chứng minh được rằng vitamin C từ thực phẩm không chỉ lưu hành trong máu mà còn thấm sâu vào mọi lớp da, trực tiếp liên quan đến cấu trúc và chức năng da.

Da phản ánh đúng những gì bạn ăn mỗi ngày

Một phát hiện quan trọng khác từ nghiên cứu này là: vitamin C không được cơ thể dự trữ lâu dài. Lượng vitamin C trong máu và trong da phụ thuộc rất lớn vào chế độ ăn hằng ngày.

Điều đó lý giải vì sao: Ăn uống thiếu rau quả trong thời gian dài khiến da xỉn màu, kém đàn hồi. Ngược lại, bổ sung vitamin C đều đặn, da có xu hướng dày hơn, khỏe hơn từ bên trong.

Một loại vitamin quen thuộc đang được khoa học

Không cần kiwi, bạn hoàn toàn có thể bổ sung vitamin C từ các thực phẩm quen thuộc như:

Thực phẩmKhẩu phần tham khảoLượng vitamin C (mg)Ghi chú
Cam1 quả vừa (~130 g)~70 mgPhổ biến, dễ bổ sung hằng ngày
Quýt2 quả nhỏ (~120 g)~35–40 mgThấp hơn cam nhưng dễ ăn
Bưởi1/2 quả (~150 g ruột)~40–45 mgÍt đường, phù hợp người ăn kiêng
Dâu tây100 g (~6–7 quả)~60 mgGiàu vitamin C + chất chống oxy hóa
Ớt chuông đỏ1/2 quả (~75 g)~95–100 mgMột trong những nguồn vitamin C cao nhất
Ớt chuông xanh1/2 quả (~75 g)~40–45 mgThấp hơn ớt đỏ
Bông cải xanh100 g (luộc nhẹ/hấp)~80–90 mgNấu quá kỹ sẽ làm hao hụt vitamin C
Cải bó xôi (rau bina)100 g sống~25–30 mgGiàu thêm sắt, folate
Cải xoăn (kale)100 g sống~90–100 mgRất giàu vitamin C
Rau muống100 g~20–25 mgPhổ biến trong bữa ăn Việt
Cải thìa/cải ngọt100 g~45–50 mgDễ chế biến, hợp ăn hằng ngày

Bao nhiêu vitamin C là đủ cho làn da?

Dựa trên nghiên cứu, các chuyên gia cho rằng mốc khoảng 250 mg vitamin C mỗi ngày là mức hợp lý để hỗ trợ quá trình sản xuất collagen và cải thiện cấu trúc da.

Trong thực tế, không phải ai cũng duy trì được chế độ ăn đủ rau quả mỗi ngày. Vì vậy, bổ sung vitamin C dạng thực phẩm chức năng có thể là lựa chọn phù hợp, đặc biệt với người bận rộn hoặc có nhu cầu chăm sóc da chuyên sâu.

Nhiều sản phẩm bổ sung collagen hiện nay cũng kết hợp vitamin C, axit amin, hyaluronic acid và vitamin E nhằm tối ưu hiệu quả tổng hợp collagen từ bên trong.

Một loại vitamin quen thuộc đang được khoa học

Uống hay bôi vitamin C: Cách nào hiệu quả hơn?

Vitamin C bôi ngoài da vẫn có giá trị nhất định, nhất là trong việc chống oxy hóa và hỗ trợ làm sáng da. Tuy nhiên, do hàng rào bảo vệ da, vitamin C thoa ngoài thường khó thấm sâu đến lớp trung bì - nơi collagen được tạo ra.

Ngược lại, khi được bổ sung qua đường ăn uống:

- Vitamin C đi theo hệ tuần hoàn

- Thấm sâu vào mọi lớp da

- Tham gia trực tiếp vào quá trình sinh học của collagen

Điều này không có nghĩa là bạn phải chọn một trong hai, nhưng dinh dưỡng vẫn là nền tảng lâu dài và bền vững nhất cho làn da khỏe.

Theo Phụ nữ mới Copy link 01/05/2026 13:15 (GMT +7)
Link bài gốc Lấy link https://phunumoi.net.vn/mot-loai-vitamin-quen-thuoc-dang-duoc-khoa-hoc-diem-danh-an-deu-moi-ngay-da-san-chac-collagen-duoc-kich-hoat-tu-trong-ra-ngoai-d332864.html
Không phải thuốc bổ đắt tiền, nhiều người ngoài 55 vẫn khỏe mạnh, minh mẫn nhờ 11 thực phẩm có sẵn trong bếp Việt
Chia sẻ
Thích0