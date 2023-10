Cùng Fami cân bằng toả sáng trong ngày phụ nữ Việt

Nhằm tôn vinh và tri ân các chị em phụ nữ nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, nhãn hàng sữa đậu nành Fami của Vinasoy đã kết hợp cùng Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Quận Long Biên tổ chức Chương trình Hội thảo với chủ đề "Dinh dưỡng hợp lý cho phụ nữ và lợi ích của đậu nành giúp phụ nữ cân bằng tỏa sáng" tại UBND Phường Thạch Bàn (Hà Nội) vào ngày 16 tháng 10 năm 2023. Hội thảo là sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động của nhãn hàng Fami trong tháng 10 tại Hà Nội.



Với sự kiện này, Fami không chỉ tri ân nhân ngày Phụ nữ Việt Nam mà còn muốn mang lại sự lựa chọn tối ưu giúp các chị em nâng cao sức khỏe và tự tin tỏa sáng qua những món quà dinh dưỡng là một tháng uống sữa đậu nành Fami ít đường miễn phí cho hơn 300 chị em hội viên của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Quận Long Biên đến tham dự hội thảo.

Chị em phụ nữ nhận được những món quà dinh dưỡng từ nhãn hàng Fami

PGS Trần Đình Toán - nguyên Viện trưởng Viện Dinh dưỡng lâm sàng, Uỷ viên Hội đồng dinh dưỡng và thuốc - Ban Bảo vệ sức khỏe Trung ương trong buổi hội thảo đã chia sẻ các kiến thức về chế độ dinh dưỡng hợp lý dành cho phụ nữ, cùng với lợi ích của dinh dưỡng thực vật nói chung và đậu nành nói riêng đối với sức khỏe. Những thông tin hữu ích từ chuyên gia đã góp phần giúp chị em có thêm động lực trên hành trình hướng đến cuộc sống cân bằng, lành mạnh và chăm sóc sức khỏe cho bản thân lẫn gia đình.



PGS Trần Đình Toán (Nguyên Viện trưởng Viện Dinh dưỡng lâm sàng, Uỷ viên Hội đồng dinh dưỡng và thuốc - Ban Bảo vệ sức khỏe Trung ương) chia sẻ trong buổi hội thảo

Tiếp nối dòng sự kiện, Fami sẽ trao tặng sản phẩm Fami Nguyên chất ít đường và Fami Canxi ít đường đến 1.500 phụ nữ trong chương trình Đồng diễn áo dài "Phụ nữ Thủ đô – Hội nhập phát triển" diễn ra vào ngày 29/10 tại Phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm thông qua Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thành Phố Hà Nội. Đồng thời, hàng ngàn thùng sữa Fami ít đường cũng sẽ được trao đến các chị em là hội viên Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Quận Ba Đình, Hội Nữ Trí Thức Việt Nam và Công đoàn Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội.



Đại diện nhãn hàng chia sẻ: "Sản phẩm sữa đậu nành Fami của Vinasoy từ lâu đã trở thành thức uống thân quen và gần gũi với hàng triệu gia đình Việt. Hơn 26 năm phát triển, Fami đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và mang nguồn dinh dưỡng lành mạnh từ thực vật, tốt cho sức khỏe đến với mọi người, mọi nhà. Những phần quà được trao tặng đến các chị em phụ nữ Hà Nội trong tháng 10 này, chính là sự tri ân và lời cảm ơn chân thành từ Fami gửi đến phụ nữ Việt Nam và toàn thể người tiêu dùng, đã luôn tin dùng và ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua."

Đại diện nhãn hàng gửi lời tri ân đến phụ nữ Việt Nam và người tiêu dùng

Là nhãn hàng sữa đậu nành lâu đời nhất của Vinasoy, trong suốt hơn 26 năm qua, Fami thấu hiểu sự bộn bề lo toan của người phụ nữ trong thế kỉ 21, làm sao để cân bằng giữa sự nghiệp, gia đình và sức khỏe. Với thông điệp "thêm đạm thực vật, thêm cân bằng cuộc sống", Fami hiện thực hóa vai trò "bạn đồng hành" cùng người dùng cân bằng cuộc sống ở 5 khía cạnh: cân bằng dinh dưỡng giữa đạm thực vật và đạm động vật; cân bằng cảm xúc; cân bằng thời gian; cân bằng trong vận động, thể dục thể thao; và cân bằng môi trường sống bền vững.



Mang 100% đạm thực vật chất lượng cao từ 100% đậu nành hạt chọn lọc trong từng sản phẩm, Fami sẵn sàng trở thành người bạn đồng hành cùng tất cả chị em trong hành trình hướng đến sự cân bằng trong cuộc sống. Không chỉ vậy, sữa đậu nành Fami với dòng sản phẩm ít đường được làm từ 100% đạm thực vật, giảm 30% đường sẽ trở thành "trợ thủ đắc lực" đối với các chị em quan tâm đến việc giảm tiêu thụ đường. Vừa giúp cân bằng cuộc sống, vun đắp hạnh phúc vừa có riêng cho mình những giây phút tận hưởng, làm những điều mình thích, tự tin tỏa sáng.

Mang sứ mệnh tạo cảm hứng tích cực cho việc chăm sóc sức khỏe và hạnh phúc gia đình, đáp ứng mọi nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng cả nước Fami cam kết luôn không ngừng đổi mới, cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm. Fami càng thêm tự hào khi được hàng triệu gia đình gắn kết, sẻ chia hạnh phúc mỗi ngày, để từ đó trở thành nhãn hàng tiên phong dẫn dắt xu hướng dinh dưỡng thực vật tại Việt Nam.

S ữ a đ ậ u nành Fami ít đư ờ ng - Nguồn dinh dưỡng vàng từ 100% đạm thực vật, giảm 30% đường - là giải pháp giúp đa dạng và cân bằng đạm cho cả nhà một cách tiện lợi và dễ dàng. Fami ít đường là nguồn đạm thực vật hoàn chỉnh chứa đến 09 axit amin thiết yếu, không cholesterol, không lactose và không chất bảo quản. Fami sở hữu danh mục sản phẩm với đa dạng hương vị đáp ứng mọi nhu cầu khác nhau của các thành viên trong gia đình.

Nhà sản xuất: Nhà Máy Sữa Đậu Nành Việt Nam Vinasoy - Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đường Quảng Ngãi

Địa chỉ: Số 02, đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam