Cục Trẻ em đề nghị xóa bỏ, gỡ kênh TIMMY TV vì những nội dung độc hại với trẻ em

Theo đó, trong thời gian gần đây, trên các nền tảng MXH như Youtube và Facebook xuất hiện kênh TIMMY TV với những video, clip có nội dung và hình ảnh độc hại, mê tín, kinh dị và rùng rợn, ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của trẻ em.

Do đó, Cục Trẻ em đề nghị Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) và Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) có biện pháp ngăn chặn, xóa, gỡ kênh và xử lý theo pháp luật để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

Kênh TIMMY TV có gần 100.000 lượt đăng ký và hoạt động được vài năm. Đây là kênh Tuy nhiên, thời gian gần đây, Kênh đã đăng tải nhiều clip, video có nhiều hình ảnh và nội dung rùng rợn, kinh dị, không phù hợp với sự phát triển lành mạnh của trẻ em.

Thời gian gần đây, Cục Trẻ em cũng nhận được thông tin phản ánh kênh đã có nhiều hình ảnh, nội dung kinh dị, mê tín dị đoan không phù hợp với sự phát triển lành mạnh của trẻ em, thậm chí có thể khiến trẻ phát triển lệch lạc, thiếu kỹ năng sống từ những nội dung mà Kênh TIMMY TV đăng tải.

Những nội dung không phù hợp với trẻ em được chiếu trên Youtube của Kênh.

Trên cơ sở đó, Cục đã có công văn gửi Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và truyền thông), Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) về việc đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn, gỡ, xóa bỏ kênh và xử lý theo quy định để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

Cũng liên quan tới việc những nội dung độc hại, không phù hợp với trẻ em trên không gian mạng, vào hồi tháng 3/2021, cơ quan chức năng cũng đã tiến hành xử phạt kênh Youtube Thơ Nguyễn vì có dấu hiệu truyền bá mê tín dị đoan trong sản xuất nội dung trên mạng.



(Tổng hợp)