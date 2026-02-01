Cứ tưởng bạn gái là con nhà giàu, ngoan hiền, ăn mặc hợp thời trang, cho tới ngày tôi bắt gặp nàng ở một khung cảnh hỗn loạn

Tôi quen Hiền khá tình cờ, qua một người bạn chung. Lần đầu gặp, tôi chỉ nghĩ đây là kiểu con gái xinh xắn, ăn mặc có gu, nói chuyện nhẹ nhàng, không ồn ào. Hiền không khoe khoang gì nhưng từ cách cô ấy dùng điện thoại, túi xách, đôi giày đi hằng ngày, tôi đoán gia đình cô ấy cũng khá giả. Tôi không hỏi nhiều vì mới quen, hỏi sâu quá dễ thành vô duyên.

Chúng tôi yêu nhau được chưa lâu, tính ra chưa đầy 2 tháng. Mọi thứ ban đầu khá dễ chịu. Hiền hay nhắn tin hỏi tôi đang làm gì, ăn cơm chưa, tối có mệt không? Những câu hỏi rất bình thường nhưng với tôi lúc đó lại thấy ấm. Tôi cũng không để ý nhiều đến thời gian biểu của Hiền, chỉ biết cô ấy nói đang làm việc tự do, giờ giấc linh hoạt.

Mọi chuyện bắt đầu từ khoảng 1 tuần nay, tôi phát hiện ra cứ buổi tối mà nhắn tin là không thấy Hiền trả lời, gọi điện thì không nghe máy. Nếu tôi gọi điện nhiều thì cô ấy sẽ nhắn rằng phải ra ngoài gấp hoặc đang có việc đột xuất.

Tôi để ý Hiền hay tắt thông báo, hoặc đọc tin nhắn rất lâu mới trả lời, nhất là vào buổi tối. Có lần tôi gọi điện, chuông đổ khá lâu mới nghe máy, phía bên kia có tiếng nhạc nền hơi ồn, Hiền nói đang ở ngoài đường nên ồn. Tôi cũng ừ cho qua, nhưng trong lòng bắt đầu có một dấu hỏi, cô ấy làm gì mà đêm nào cũng ra ngoài? Một lần khác, tôi hẹn Hiền đi ăn tối. Cô ấy đồng ý, nhưng gần đến giờ tôi tới đón thì nhắn xin lỗi, bảo có việc gấp không thể hủy nên hẹn tôi hôm khác.

Cho đến một buổi tối, tôi vô tình thấy story của một người bạn chung, có đoạn video vài giây quay ở một quán bar, ánh đèn mờ, nhạc mạnh. Trong khung hình, tôi không thấy ai đó có khuôn mặt và vóc dáng rất giống Hiền. Tôi tự trấn an mình rằng có thể chỉ là trùng hợp nhưng lòng nghi ngờ cứ nhen nhóm. Tôi giả vờ hỏi người bạn kia tên quán bar và quyết định đến đó một lần để kiểm chứng.

Cuối tuần vừa rồi, tôi nhắn tin hẹn Hiền đi ăn tối rồi xem phim, cô ấy từ chối nói rằng có việc bận. Thế nên 10h tối, tôi đã tới quán bar đó và trước mắt tôi chính là Hiền trong bộ đồ sexy đang nhảy nhót trên sân khấu một cách gợi cảm. Tôi cảm thấy vô cùng thất vọng. Tôi biết nghề nghiệp của cô ấy không sao cả, nhưng cô ấy chọn cách giấu giếm tôi. Tôi không biết nên tiếp tục cuộc tình này hay chia tay sớm cho đỡ đau khổ về sau?