Thủ môn hotboy Trần Trung Kiên trượt tay đăng ảnh bạn gái rồi vội xoá, còn bị "tóm dính" khi cùng hotgirl đi ăn

Sau SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026, Trần Trung Kiên - thủ môn hotboy của U23 Việt Nam - nhận được rất nhiều sự chú ý từ cư dân mạng, không chỉ vì phong độ trên sân cỏ mà còn bởi một vẻ ngoài bảnh bao như nam thần, thu phục fangirl. Chuyện tình cảm của anh chàng cũng được netizen bàn luận xôn xao khi Trung Kiên liên tục dính tin đồn hẹn hò với một hotgirl. Và mới đây, chính chủ đã có động thái khiến netizen chắc chắn 100% cả hai đang hẹn hò.

Theo đó, trên Instagram cá nhân, Trung Kiên đã vô tình đăng tải khoảnh khắc cực kỳ thân mật bên một cô gái xinh đẹp. Không ai khác, đó chính là hotgirl Nguyễn Ngọc Thiên Thanh - cô gái đang dính tin đồn hẹn hò với anh. Trong ảnh, cả hai ôm sát, tạo dáng ngọt ngào giữa khung cảnh thiên nhiên yên bình, ánh nhìn và cử chỉ đều toát lên vibe "không phải bạn bè bình thường". Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn, bức ảnh này đã bị xoá khỏi, càng khiến dân mạng đặt dấu hỏi lớn: "Có gì đó sai sai?".

Trung Kiên lỡ tay đăng ảnh tình tứ bên bạn gái rồi vội xoá

Và khi đàng gái đăng ảnh checkin trong khung cảnh thiên nhiên quen mắt, diện đúng bộ trang phục chụp ảnh cùng Trung Kiên, chàng thủ môn cũng nhanh chóng thả tim tương tác.

Chưa kịp nguội, netizen tiếp tục đào ra loạt ảnh hẹn hò ngoài đời thực của Trung Kiên và bạn gái. Cả hai bị bắt gặp cùng đi ăn, ngồi đối diện trò chuyện thoải mái, không khí thân mật như những cặp đôi khác. Đáng chú ý, trang phục và bối cảnh trong ảnh trùng khớp với nhiều chi tiết từng xuất hiện trên mạng xã hội của cả hai trước đó, khiến nghi vấn hẹn hò càng thêm "khó chối".

Netizen bắt gặp Trung Kiên và bạn gái đi ăn

Nguyễn Ngọc Thiên Thanh - bạn gái Trần Trung Kiên là hotgirl sở hữu visual nổi bật, làn da trắng, gương mặt xinh xắn cùng vóc dáng quyến rũ. Những bức ảnh đời thường của cô nàng đều nhận về lượng tương tác cao, nhiều người thậm chí còn nhận xét: "Visual đứng cạnh Trung Kiên là quá hợp", "Đúng kiểu trai tài - gái sắc".

Hiện tại, Trần Trung Kiên vẫn chưa lên tiếng xác nhận hay phủ nhận mối quan hệ, nhưng với việc ảnh đã đăng rồi lại xoá, cộng thêm khoảnh khắc hẹn hò bị "tóm sống", netizen cho rằng đây có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi cặp đôi công khai.

Dù thế nào, người hâm mộ vẫn dành nhiều lời chúc cho thủ môn hotboy của U23 Việt Nam: "Yêu đương thì cứ yêu, miễn là giữ phong độ tốt trên sân cỏ là được!".