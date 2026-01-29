Cụ ông 81 tuổi bị lừa 360 triệu sau 5 ngày gặp mặt "bạn gái" tại quầy mai mối

Phụ nữ số dẫn nguồn Sohu cho biết, trong chuyến du lịch đến Khai Phong, Trung Quốc, cụ ông họ Lưu (81 tuổi) đã có một quyết định khiến con gái ở xa không khỏi bàng hoàng. Theo lời bà Lưu, cha bà trong lúc đi dạo phố đã nhìn thấy một quầy mai mối giới thiệu bạn đời. Nghĩ rằng tuổi đã cao, cũng cần một người bầu bạn, ông đồng ý để chủ quầy gọi một người phụ nữ đến gặp mặt.

Qua trò chuyện, ông Lưu biết người phụ nữ này kém mình 8 tuổi và có một con trai. Hai người nhanh chóng lấy số liên lạc và hẹn gặp nhau ngoài đời ngay hôm sau. Từ hôm gặp mặt, người phụ nữ thường xuyên dẫn ông Lưu đi công viên dạo mát, nhảy múa, thỉnh thoảng còn cùng nhau ngồi thuyền du ngoạn.

Cụ ông 81 tuổi "vướng lưới tình" với người phụ nữ quen qua mạng. Ảnh: 163.

Cụ ông cho biết, người phụ nữ liên tục bày tỏ sự quan tâm, hứa hẹn sẽ nấu ăn, chăm sóc ông khi sống chung. "Bà ấy đối xử rất tốt, khiến tôi có cảm giác vui vẻ, giống như đang yêu thật sự", ông chia sẻ.

Tuy nhiên, đến ngày thứ ba, mọi chuyện bắt đầu xuất hiện những chi tiết bất thường. Người phụ nữ đưa cụ ông đi xem nhà mới. Bà cho biết hiện đang sống cùng con trai trong một căn nhà nhỏ, nếu sau này kết hôn thì sẽ mua thêm một căn nhà mới cho con trai ở, còn hai người già vẫn sống trong căn nhà cũ.

Ngay sau buổi xem nhà, người phụ nữ bắt đầu xin tiền. Chỉ trong vòng 5 ngày, từ lúc quen biết đến khi giao tiền, cụ ông đã nhiều lần rút tiền mặt và đưa cho bạn gái mới tại một con hẻm vắng. Cụ thể, ngày đầu rút 15.000 tệ, ngày thứ hai 12.000 tệ, ngày thứ ba 28.000 tệ, ngày thứ tư 50.000 tệ. Tổng cộng 105.000 tệ (tương đương hơn 360 triệu đồng), được nói là để đóng tiền đặt cọc mua nhà, trong khi giấy tờ căn nhà lại đứng tên con trai người phụ nữ.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi nhận tiền, người phụ nữ tiếp tục nói chưa đủ, yêu cầu thêm 20.000 tệ. Lần này, cụ ông không đưa tiền. Đến tháng 7/2025, bà lại tiếp tục xin tiền lần nữa, khiến ông bắt đầu sinh nghi.

Nhận thấy sự việc không ổn, cụ ông đã gọi điện kể lại toàn bộ cho con gái đang sinh sống tại Tân Cương. Bà Lưu cho rằng cha mình đã rơi vào một mối quan hệ tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo tình tiền, nên mong phía người phụ nữ phải có lời giải thích rõ ràng.

Tuy nhiên, đối phương vừa bắt máy đã lập tức cúp điện thoại, không nói một lời. Lúc này, ông Lưu mới biết mình đã bị lừa. Ông cũng gọi điện cho người "bạn gái" kia nhưng không liên lạc được.

Cụ ông họ Lưu 81 tuổi. Ảnh: 163.

Sau đó, con gái ông Lưu tìm đến phóng viên. Với sự hỗ trợ của truyền thông, “bạn gái” của ông cũng bị triệu tập đến cơ quan công an.

"Bạn gái" của ông Lưu khai nhận hành vi của mình. Tuy nhiên, bà nói đã tiêu hết số tiền ông Lưu đưa. Người phụ nữ này cũng nói sẽ hoàn trả ông Lưu 40.000 tệ (khoảng 150 triệu đồng). Số còn lại, bà hứa sẽ trả cho ông Lưu trong vòng 3 năm, theo Vietnamnet.

Thông tin sau khi được đăng tải đã gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều người bất ngờ khi ở tuổi 81 ông Lưu còn tin vào chuyện tình cảm trên mạng. Đa số cho rằng, những người lớn tuổi cần được bù đắp để bớt cô đơn nhưng con cái nên theo sát bố mẹ, tránh để bị lừa như trường hợp của ông Lưu.