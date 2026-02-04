Theo CBS News, ngày 2/2, Tòa án Tư pháp Ontario (Canada) tuyên phạt tập đoàn mỹ phẩm Mỹ 750.000 CAD (tương đương gần 14 tỷ đồng) vì vi phạm Đạo luật Bảo vệ Môi trường Canada. Không chỉ mất tiền, Estée Lauder còn bị đưa vào “danh sách đen” các doanh nghiệp vi phạm môi trường, dữ liệu được công bố công khai.

Bút kẻ mắt sang chảnh chứa “hóa chất vĩnh cửu”

Sai phạm của Estée Lauder bị phát hiện trong đợt thanh tra hồi tháng 5/2023. Cơ quan chức năng Canada xác định một số dòng bút kẻ mắt của hãng có chứa Perfluorononyl Dimethicone, hợp chất thuộc nhóm PFAS (per- và polyfluoroalkyl substances) – thường được gọi là “hóa chất vĩnh cửu”.

PFAS được các hãng mỹ phẩm ưa chuộng vì giúp sản phẩm bám lâu, chống trôi, tăng độ mịn và độ bền trên da. Tuy nhiên, mặt trái là gần như không thể phân hủy trong tự nhiên và cả cơ thể người, có thể tồn tại hàng nghìn năm.

Theo giới khoa học, PFAS có khả năng tích tụ sinh học, âm thầm xâm nhập đất, nước và máu người, làm gia tăng nguy cơ ung thư, tổn thương gan, rối loạn nội tiết và suy giảm miễn dịch.

Bỏ qua quy trình khai báo, vi phạm luật môi trường

Bộ Môi trường và Biến đổi Khí hậu Canada cho biết, theo quy định, việc nhập khẩu và kinh doanh sản phẩm chứa Perfluorononyl Dimethicone được xếp vào “hoạt động mới quan trọng”, buộc doanh nghiệp phải khai báo trước để chính phủ đánh giá rủi ro môi trường và sức khỏe.

Tuy nhiên, Estée Lauder đã không thực hiện nghĩa vụ này, vi phạm khoản 81 của Đạo luật Bảo vệ Môi trường Canada năm 1999 (CEPA). Dù nhận được yêu cầu khắc phục từ tháng 6/2023, hãng vẫn không tuân thủ đầy đủ, dẫn đến án phạt chính thức.

Ngoài tiền phạt, tòa án yêu cầu Estée Lauder phải thông báo vụ việc cho cổ đông, toàn bộ số tiền nộp phạt sẽ được chuyển vào Quỹ Tổn hại Môi trường của chính phủ Canada.

Tên Estée Lauder sẽ được lưu vào Danh bạ các bên vi phạm môi trường của Canada – cơ sở dữ liệu công khai các doanh nghiệp bị kết án theo luật liên bang. Giới quan sát cho rằng, tác động lớn nhất không chỉ nằm ở tiền phạt, mà là uy tín thương hiệu khi cái tên Estée Lauder gắn với cụm từ “hóa chất vĩnh cửu”.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia đang siết chặt quản lý PFAS, thậm chí tiến tới loại bỏ hoàn toàn nhóm chất này khỏi sản phẩm tiêu dùng. Án phạt dành cho Estée Lauder được xem là lời cảnh báo mạnh mẽ với ngành mỹ phẩm toàn cầu, nơi các sản phẩm “làm đẹp” ngày càng bị soi kỹ về thành phần và tác động dài hạn đến sức khỏe con người.