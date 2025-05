Củ sen 7 lỗ hay củ sen 9 lỗ ngon hơn?

Củ sen có giá trị dinh dưỡng cao, vị thanh mát, giòn ngọt, có thể dùng để chế biến thành nhiều món ăn như nộm (gỏi) củ sen, chè củ sen, canh hầm củ sen... Củ sen giàu vitamin C và các chất chống oxy hóa, chất polysaccharide và polyphenol có tác dụng phòng chống ung thư.

Củ sen 7 lỗ và củ sen 9 lỗ loại nào ngon hơn?

Nhìn bề ngoài, củ sen 7 lỗ thường có các đốt ngắn và mập, vỏ hơi sần sùi. Khi cắt đôi ra, bạn sẽ thấy thịt củ có màu hơi vàng hoặc đỏ; 7 lỗ tròn đối xứng nhau, đường kính lỗ lớn hơn, phần thịt dày hơn. Còn củ sen 9 lỗ có vỏ mịn màng và màu sáng hơn, hình dáng thuôn dài. Nếu cắt ra, bạn sẽ thấy phần ruột rất trắng, sáng; các lỗ nhỏ hơn, khoảng cách giữa các lỗ đều hơn, phần thịt mỏng hơn so với loại 7 lỗ.

Củ sen 7 lỗ và củ sen 9 lỗ loại nào ngon hơn? (Ảnh: Maangchi)

Củ sen 7 lỗ nhiều tinh bột, ít nước thấp nên khi nấu lên sẽ rất mềm và dẻo chứ không giòn, ít bị nhũn khi nấu lâu. Khi cắt củ sen này, các sợi tơ giữa 2 miếng cắt có thể kéo dài ra.

Củ sen 7 lỗ là lựa chọn lý tưởng cho các món xào, chiên, hầm mặn, hoặc làm gỏi.

Củ sen 9 lỗ chứa ít tinh bột, nhiều nước nên giòn hơn và ngọt mát, rất phù hợp với các món salad, xào hoặc muối chua.

Về mặt dinh dưỡng, cả hai loại đều là nguồn cung cấp tốt chất xơ, vitamin C, kali, mangan, và polyphenol – các hợp chất chống ôxy hóa có lợi cho tim mạch và tiêu hóa. Tuy nhiên, củ sen 7 lỗ chứa lượng tinh bột cao hơn, do đó sẽ cung cấp nhiều năng lượng và tạo cảm giác no lâu hơn. Củ sen 9 lỗ lại chứa nhiều nước và ít năng lượng hơn, thích hợp cho người đang ăn kiêng, giảm cân.

Củ sen 7 lỗ và củ sen 9 lỗ loại nào ngon hơn ? Mỗi loại đều ngon theo cách riêng và phù hợp với từng món ăn cụ thể. Nếu bạn là người yêu nấu ăn và mong muốn tận dụng tối đa hương vị lẫn giá trị dinh dưỡng của sen, hãy tùy món ăn mà chọn loại củ sen tương ứng. Tùy vào món ăn cần giòn hay mềm, béo hay thanh mà bạn chọn loại củ sen cho phù hợp. Đây chính là yếu tố quyết định đến độ ngon và thành công của món ăn.

Mẹo chọn củ sen ngon

Dù chọn củ sen loại 7 hay 9 lỗ, bạn cũng nên chọn được củ sen tươi, ngon dựa vào việc xem xét các yếu tố sau:

- Màu sắc: Củ sen tươi ngon tự nhiên sẽ có vỏ ngoài màu vàng kem nhạt, vẫn còn vết bùn đất lấm lem. Bạn không nên mua những củ sen có vỏ ngoài màu trắng vì đây có thể là củ đã bị ngâm hóa chất.

- Đốt củ sen: Khi mua củ sen, bạn nên chú ý chọn mua những củ sen có các đốt to tròn và ngắn vì những củ như vậy sẽ có độ béo bùi, hương vị thơm ngon hơn. Bạn cũng nên chọn những củ sen có khoảng cách giữa các đốt dài, khoảng cách càng dài thì sen càng chín, khi chế biến sẽ mau chín, có độ mềm và không bị sượng cứng.

- Vỏ ngoài: Quan sát bên ngoài củ sen, nếu thấy củ sen tròn đầy đặn, không có vết xước hay lõm thì đó là củ sen ngon. Ngoài ra, nếu mua củ sen tươi, bạn nên chọn những củ còn dính một chút bùn ẩm trên vỏ. Những củ sen có vỏ ngoài sạch, trắng có thể là loại đã bị xử lý, sẽ không bảo quản được lâu.

- Các lỗ trong củ sen: Đối với những củ sen đã cắt đôi, bạn nên lưu ý chọn những củ có các lỗ lớn. Lỗ khí càng to thì củ sen càng chứa nhiều nước, khi nấu ăn sẽ mềm, bùi và thơm ngon hơn.