Trào lưu người trẻ bỏ phố về quê lập nghiệp vốn không còn xa lạ trên mặt báo, nhưng chọn khởi nghiệp bằng cách làm bạn với... 60 nghìn con rắn độc như cô nàng họ Tần (sinh năm 1995, quê ở Quế Lâm, Quảng Tây, Trung Quốc) thì chắc chắn là "của hiếm". Theo trang tin SCMP, hành trình từ một nữ cử nhân đại học chân yếu tay mềm trở thành "bà trùm" rắn độc với mức thu nhập hơn 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,8 tỷ đồng) mỗi năm đang khiến cộng đồng mạng xứ Trung đi từ sửng sốt đến bái phục. Khởi nghiệp từ làng quê không phải toàn màu hồng, và mức thu nhập tiền tỷ của Tần được đánh đổi bằng sự liều lĩnh, bản lĩnh phi thường cùng những vết cắn đau đến "chết đi sống lại".

Cơ ngơi "sởn gai gốc" và ngã rẽ bất ngờ của cô cử nhân

Vào đại học, cầm tấm bằng cử nhân trên tay, lẽ ra Tần sẽ hòa mình vào chốn công sở phồn hoa như bao bạn bè đồng trang lứa. Thế nhưng, chỉ hai năm sau khi ra trường, cô gái sinh năm 95 lại đưa ra một quyết định táo bạo: Thu xếp hành lý về quê giúp bố... nuôi rắn. Ban đầu, bố cô kịch liệt phản đối bởi ông hiểu hơn ai hết nghề này nguy hiểm đến nhường nào. Thế nhưng, khi trang trại ngày một mở rộng, sức khỏe của người bố không thể kham nổi khối lượng công việc khổng lồ, Tần dần xắn tay áo vào phụ giúp và nghiễm nhiên trở thành "nữ tướng" của cơ ngơi này.

Hiện tại, Tần đang trực tiếp quản lý đàn bò sát lên tới hơn 60.000 con. Trong đó có hơn 50.000 con ngũ bộ xà (một loài rắn lục cực độc, được dân gian truyền tai nhau là cắn xong đi 5 bước là mất mạng) và gần 10.000 con rắn hổ mang. Nếu người bình thường chỉ nhìn thấy những chiếc túi lưới nhung nhúc rắn treo lủng lẳng đã bủn rủn tay chân, thì với Tần, đó lại là chuyện thường tình. Cô chia sẻ rất mộc mạc: "Nuôi ngũ bộ xà tốn công lắm, phải nhồi thức ăn cho chúng, mà tiếp xúc gần thì rủi ro cực cao. Nhưng mình không thấy sợ. Bố mình đã nuôi rắn từ trước khi mình ra đời rồi, mình lớn lên cùng chúng mà".

"Mỏ vàng" từ nọc độc và khoản thu nhập tiền tỷ mỗi năm

Sự gan dạ của cô gái trẻ đã mang lại những trái ngọt xứng đáng. Tần cho biết, các sản phẩm từ rắn như rắn khô, mật rắn, mỡ rắn đều là những dược liệu quý trong y học cổ truyền, trong khi nọc độc rắn lại được săn đón gắt gao trong nghiên cứu y học hiện đại.

Quy trình vắt nọc độc đòi hỏi sự cẩn trọng tột độ. Hiện tại, mỗi con rắn ngũ bộ xà được lấy nọc hai lần một tháng. Tùy thuộc vào chất lượng, mỗi gram nọc độc bán ra thị trường có giá từ 40 đến 200 nhân dân tệ (khoảng 154.000 - 770.000 nghìn đồng). Thịt rắn cũng mang lại nguồn thu không nhỏ, dao động từ 770 nghìn đồng đến 1,2 triệu đồng một con, những con lớn thậm chí có thể bán được hơn 1.000 nhân dân tệ (khoảng 3,8 triệu đồng). Sau khi trừ đi tất cả chi phí nhân công và chuồng trại, mô hình kinh doanh "rợn tóc gáy" này mang lại cho gia đình Tần mức lợi nhuận ròng hơn 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,8 tỷ đồng) mỗi năm. Không giữ bí quyết làm giàu cho riêng mình, Tần còn lập kênh mạng xã hội mang tên "Cô gái vắt nọc rắn" để chia sẻ kiến thức chăn nuôi, thu hút hàng chục nghìn người theo dõi.

Tiền tỷ không dễ kiếm: Nỗi ám ảnh thấu xương mang tên "cú cắn tử thần"

Nhiều người nhìn vào doanh thu khủng thường tắc lưỡi khen Tần giỏi, nhưng ít ai thấu hiểu được cái giá của nghề này. Trên mạng xã hội, câu hỏi Tần nhận được nhiều nhất là: "Người nuôi rắn không sợ bị cắn sao?". Đối mặt với sự tò mò này, Tần trả lời một cách trần trụi và đầy thực tế.

Cô thẳng thắn bộc bạch: "Nếu ai làm nghề nuôi rắn mà bảo không sợ bị cắn, thì chỉ có một lý do thôi: Họ chưa từng bị cắn. Nhất là với ngũ bộ xà, triệu chứng rõ rệt nhất là đau đớn tột cùng. Đau đến mức bạn sẽ nhớ nó cả năm trời, thậm chí ám ảnh cả đời. Bạn nghĩ bị cắn ở tay thì chỉ đau tay thôi sao? Không đâu, cả cánh tay, bả vai và nửa người bạn sẽ tê buốt. Có một người theo dõi kênh của mình từng kể, sau khi bị ngũ bộ xà cắn, cơn đau kinh khủng đến mức họ thà cưa luôn cánh tay đi còn hơn là phải chịu đựng cảm giác đó một lần nữa".

Những chia sẻ chân thật đến gai người của Tần đã khiến cư dân mạng Trung Quốc xôn xao xen lẫn thán phục. Khởi nghiệp chưa bao giờ là con đường trải hoa hồng, và với Tần, đó là con đường đầy rẫy hiểm nguy trực chờ. Giống như một bình luận đã nói hộ nỗi lòng của nhiều người: "Đây không phải là đồng tiền mà ai cũng có mạng để kiếm. Cứ tưởng toàn rắn lành, nhìn kỹ mới thấy là ngũ bộ xà. Thực sự nể phục sự dũng cảm của cô gái ấy, số tiền tỷ kia hoàn toàn xứng đáng với mồ hôi và cả máu của cô". Chọn lối đi riêng đầy gai góc, cô cử nhân 9x đã chứng minh rằng: Khi có đủ đam mê, bản lĩnh và sự kiên cường, bạn có thể nở hoa ở ngay cả những nơi khắc nghiệt và "độc" nhất.