Trong những ngày cuối xuân đầu hè nắng ấm chan hòa, còn gì tuyệt vời hơn việc mang một chút không khí rộn rã, tươi mới ấy vào ngôi nhà nhỏ của bạn? Gần đây, đoạn video chia sẻ về lối sống tích cực và đặc biệt là sở thích cắm hoa của "tường thành nhan sắc" Chung Hân Đồng đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Không cần phải là một nghệ nhân chuyên nghiệp hay tuân theo những nguyên tắc phức tạp, cách Chung Hân Đồng tự tay cắm những lọ hoa rực rỡ theo cảm nhận riêng, rồi tận dụng những bông hoa nhỏ dư thừa để làm nến thơm thật sự truyền cảm hứng.

Không chỉ là cách tô điểm cho tổ ấm thêm lãng mạn, sinh động, đó còn là liệu pháp "chữa lành" tâm hồn, giúp tâm trí thêm thư thái sau những giờ làm việc mệt mỏi.

Hãy chọn hoa theo cảm xúc và cắm hoa bằng trực giác

Có bao giờ bạn cảm thấy choáng ngợp trước những quy tắc cắm hoa phức tạp? Từ việc phối màu, chọn kiểu dáng bình, đến cách cắt tỉa cành sao cho "chuẩn chỉnh" đều khiến bạn bối rối? Hãy quên đi những ràng buộc đó và học cách cắm hoa "theo trực giác" như Chung Hân Đồng!

Chung Hân Đồng chia sẻ cô không phải là một người quá sành sỏi về nghệ thuật cắm hoa. Thay vào đó, cô chọn cách cắm dựa trên cảm giác và sở thích cá nhân. Một lọ hoa rực rỡ với đủ sắc màu vàng, đỏ, tím, điểm xuyết thêm những cành lá xanh mướt đã đủ để tạo nên một tổng thể hài hòa, tươi vui. Bạn không cần phải quá cầu kỳ hay áp dụng những kỹ thuật phức tạp, đôi khi sự ngẫu hứng và tự do trong cách cắm lại mang đến những tác phẩm độc đáo và mang đậm dấu ấn cá nhân.

Hãy bắt đầu bằng việc chọn những bông hoa mà bạn yêu thích nhất. Đừng ngần ngại kết hợp nhiều loại hoa khác nhau trong cùng một bình. Hãy quan sát và thử nghiệm nhiều góc độ, vị trí khác nhau để tìm ra cách sắp xếp ưng ý nhất. Bạn có thể thêm một vài cành lá nhỏ để tạo điểm nhấn hoặc sử dụng những chiếc bình có kiểu dáng độc đáo để làm nổi bật vẻ đẹp của những bông hoa. Đừng quá chú trọng đến việc tạo ra một tác phẩm hoàn hảo, hãy cứ để cảm xúc dẫn lối và tận hưởng quá trình sáng tạo đầy thú vị này!

Đặt hoa ở đâu để không gian sống thêm phần lãng mạn?

Không chỉ là vật trang trí, hoa còn là một liệu pháp tinh thần tuyệt vời. Việc bố trí hoa ở những vị trí phù hợp trong nhà có thể mang lại những hiệu ứng bất ngờ, giúp không gian sống trở nên tươi mới, lãng mạn và tràn đầy năng lượng tích cực.

Thay vì chỉ đặt hoa ở những vị trí trung tâm như bàn phòng khách hay bàn ăn, bạn có thể biến tấu bằng cách đặt hoa ở những góc nhỏ ít được chú ý hơn. Một bình hoa nhỏ xinh đặt trên bậu cửa sổ, một chậu cây xanh tươi ở góc làm việc hay một lọ hoa nhỏ xinh trong phòng tắm cũng có thể tạo nên sự khác biệt.

Chung Hân Đồng cũng áp dụng nguyên tắc này khi bố trí những bình hoa trong nhà. Cô chọn đặt những bình hoa lớn, rực rỡ ở những vị trí trung tâm để tạo điểm nhấn, đồng thời không quên chăm chút cho những góc nhỏ với những bình hoa nhỏ nhắn, xinh xắn. Bạn có thể sử dụng những chiếc bình có kiểu dáng đa dạng, từ bình thủy tinh trong suốt, bình gốm sứ truyền thống đến những chiếc bình tự chế từ chai lọ cũ để tạo thêm sự độc đáo và sáng tạo.

Hãy thử tưởng tượng, mỗi buổi sáng thức dậy, bạn được ngắm nhìn những bông hoa tươi tắn đang khoe sắc trên bậu cửa sổ, hay khi trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, hương thơm dịu nhẹ của những đóa hoa trong phòng tắm sẽ giúp bạn xua tan mọi căng thẳng, mệt mỏi. Hãy biến không gian sống của bạn thành một khu vườn nhỏ tràn ngập màu sắc và hương thơm, nơi bạn có thể thư giãn và tận hưởng những khoảnh khắc yên bình, tĩnh lặng.

Tận dụng những đóa hoa nhỏ để tạo điểm nhấn độc đáo

Trong quá trình cắm hoa, chắc chắn bạn sẽ không tránh khỏi việc có những bông hoa nhỏ bị gãy cành hoặc không phù hợp để cắm vào bình. Đừng vội vứt bỏ chúng, bởi bạn hoàn toàn có thể tận dụng những "chiến lợi phẩm" này để tạo nên những vật trang trí độc đáo và đầy ý nghĩa.

Chung Hân Đồng đã chứng minh sự sáng tạo của mình khi tận dụng những bông hoa nhỏ dư thừa để làm nến thơm. Bằng cách kết hợp những cánh hoa mỏng manh, sỏi màu và một chút tinh dầu, cô đã tạo ra những ly nến thơm lung linh, đầy lãng mạn. Bạn có thể đặt những ly nến này ở phòng ngủ, phòng tắm hoặc trên bàn ăn để tạo thêm sự ấm áp, lãng mạn cho không gian sống.

Không chỉ làm nến thơm, bạn còn có thể sử dụng những đóa hoa nhỏ này để trang trí những món quà, làm hoa cài áo, hay đơn giản là ép khô để lưu giữ những kỷ niệm đẹp. Hãy để trí tưởng tượng của bạn bay bổng và sáng tạo ra những tác phẩm nghệ thuật độc đáo từ những nguyên liệu tưởng chừng như vô dụng này.

Việc tận dụng những đóa hoa nhỏ không chỉ là một cách tiết kiệm, mà còn là một cách để thể hiện tình yêu và sự trân trọng đối với những vẻ đẹp nhỏ bé trong cuộc sống. Hãy biến những cánh hoa mong manh này thành những món đồ trang trí độc đáo, mang đậm dấu ấn cá nhân và góp phần làm cho không gian sống của bạn thêm phần tươi mới, sinh động.

Hy vọng những chia sẻ và gợi ý trên đây sẽ giúp bạn có thêm nhiều ý tưởng sáng tạo trong việc cắm hoa và trang trí không gian sống. Hãy thử áp dụng những bí quyết này để mang một chút "hương sắc" mùa xuân vào ngôi nhà nhỏ của bạn, và đừng quên chia sẻ những tác phẩm nghệ thuật độc đáo của bạn với bạn bè và người thân nhé!