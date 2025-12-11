Cứ đổ lỗi cho stress, ai ngờ nguyên nhân mệt mỏi, da xấu, tóc rụng là do thiếu dưỡng chất này: 8 dấu hiệu phụ nữ rất dễ gặp

Con người bây giờ mệt mỏi vì quá nhiều thứ: Công việc, con cái, deadline, chuyện nhà cửa… Thấy người xuống sức là nghĩ ngay "chắc do stress", nhìn da xấu cũng quy về "do thiếu ngủ", tóc rụng thì đổ tại "hormone". Nhưng có một nguyên nhân rất hay bị bỏ qua và lại cực kỳ phổ biến, đó là thiếu kẽm, một dưỡng chất nhỏ nhưng ảnh hưởng gần như mọi thứ trong cơ thể.

Kẽm có thể không phải là khoáng chất đầu tiên bạn nghĩ đến khi nói về những thứ giúp cơ thể khỏe mạnh, nhưng nó là một trong những khoáng chất cực kỳ quan trọng. Kẽm giúp hệ miễn dịch chống lại tác nhân gây bệnh, giúp vết cắt và trầy xước lành lại, và hỗ trợ sự phát triển khỏe mạnh trong thai kỳ, theo NIH (Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ). Không đủ kẽm có thể làm gián đoạn nhiều quá trình cần thiết giúp bạn sống vui khỏe từng ngày. Nhưng nếu biết được các dấu hiệu cảnh báo, bạn có thể phát hiện sớm và điều chỉnh trước khi vấn đề nặng thêm.

Dưới đây là 8 triệu chứng phụ nữ đặc biệt dễ gặp, nhưng ít ai ngờ rằng gốc rễ là từ sự thiếu hụt kẽm.

1. Vết thương lâu lành hơn trước

Một vết xước nhỏ, một vết bỏng nhẹ… bỗng lành chậm hẳn. Bạn tưởng da "xuống cấp", nhưng thật ra kẽm là dưỡng chất tham gia trực tiếp vào quá trình tái tạo mô và miễn dịch. Thiếu kẽm = lành thương chậm, dễ viêm nhiễm.

2. Tóc rụng, tóc thưa - đừng vội đổ lỗi cho nội tiết

Phụ nữ sau 25 rất hay gặp rụng tóc theo giai đoạn. Nhưng nếu rụng nhiều bất thường, tóc thưa dần mà không rõ lý do, rất có thể nang tóc đang "đói" kẽm. Kẽm giúp tóc mọc và duy trì vòng đời sợi tóc.

3. Mụn tái đi tái lại dù chăm rất kỹ

Bạn thay sản phẩm dưỡng, kiêng đường, uống nhiều nước… mà da vẫn nổi mụn hoặc viêm dai dẳng? Nhiều nghiên cứu cho thấy người thiếu kẽm có nguy cơ mụn cao hơn. Kẽm giúp kiểm soát dầu và giảm viêm - thiếu nó thì mụn cứ "đeo bám" hoài.

4. Dễ cảm cúm, dễ viêm, bệnh dai dẳng

Nhiều phụ nữ thấy mình "yếu hẳn": hay bị cảm, đau họng, cúm nhẹ mà lâu khỏi. Đây là biểu hiện điển hình khi lượng kẽm thấp, khiến hệ miễn dịch phản ứng kém hiệu quả.

5. Mắt mờ nhanh, dễ mỏi mắt

Phụ nữ làm văn phòng hoặc dùng màn hình suốt ngày thường nghĩ mắt mỏi vì ánh xanh. Nhưng thiếu kẽm cũng ảnh hưởng đến võng mạc - nơi chứa lượng kẽm cao. Không đủ kẽm, mắt dễ suy giảm thị lực theo thời gian.

6. Ăn uống thấy nhạt nhẽo, mất vị giác

Tự nhiên thấy món ăn nhạt hơn, không cảm nhận được mùi vị rõ ràng như trước? Nhiều người tưởng do bệnh hoặc "khẩu vị thay đổi", nhưng kẽm ảnh hưởng trực tiếp đến vị giác và khứu giác.

7. Ù tai, nghe kém - triệu chứng ít ai ngờ là do thiếu kẽm

Một số nghiên cứu cho thấy thiếu kẽm có thể liên quan tới giảm thính lực, ù tai hoặc cảm giác "lùng bùng" khó chịu. Triệu chứng này thường bị bỏ qua vì rất ít người nghĩ tới.

8. Ở trẻ em: chậm lớn, chậm phát triển

Nếu bạn là mẹ, hãy chú ý: Thiếu kẽm ở trẻ có thể khiến bé thấp hơn chuẩn, biếng ăn hoặc chậm tăng cân. Đây là một trong những vi chất quan trọng nhất cho tăng trưởng.

Vì sao phụ nữ rất dễ thiếu kẽm?

Phụ nữ rất dễ thiếu kẽm vì nhiều thói quen và yếu tố đặc thù: ăn ít thịt đỏ và hải sản để giữ dáng, thường xuyên bỏ bữa hoặc ăn uống thất thường, stress kéo dài khiến cơ thể "tiêu hao" kẽm nhanh hơn, mang thai và cho con bú làm nhu cầu kẽm tăng mạnh, trong khi người ăn chay lại hấp thu kém do phytate trong ngũ cốc, đậu làm cản trở.

Ngoài ra, rối loạn tiêu hóa, dùng thuốc giảm acid dạ dày lâu dài, uống nhiều cà phê hoặc rượu bia cũng khiến cơ thể hấp thu kẽm kém đi. Tất cả cộng lại khiến phụ nữ rất dễ rơi vào tình trạng thiếu kẽm mạn tính mà không hề hay biết.

Làm sao để bổ sung kẽm?

Ăn nhiều thực phẩm giàu kẽm: hàu, tôm, thịt bò, trứng, hạt bí, đậu, sữa chua.

Kết hợp nguồn vitamin C để tăng hấp thu.

Nếu cần dùng viên bổ sung, nên hỏi ý kiến bác sĩ để chọn liều phù hợp (vì thừa kẽm cũng không tốt).