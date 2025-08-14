Chỉ trong chớp mắt, mùa thu đã đến. Tiết thu này như một lời tạm biệt mùa hè. Tuy ban ngày trời vẫn còn nắng gắt, nhưng làn gió nhẹ buổi sáng và buổi tối đã lặng lẽ nhắc nhở chúng ta rằng mùa thu đang ở gần đây.

Sau khi bắt đầu mùa thu, sự thay đổi thời tiết lớn nhất chính là khô hanh. Khí hậu lúc này như một đứa trẻ ủ rũ, với những ngày hè nóng bức và hơi se lạnh của mùa thu về đêm. Trong thời tiết giao mùa nóng lạnh thất thường này, vấn đề thường gặp nhất của chúng ta chính là khô hanh mùa thu.

Bạn đã cảm thấy điều này chưa? Da khô, môi nứt nẻ, ngứa họng, thậm chí có thể ho nhẹ? Đây đều là những triệu chứng của thời tiết hanh khô mùa thu!

Đối với phụ nữ chúng ta, mùa thu khô hanh chính là kẻ thù số 1 của sắc đẹp! Da mất nước, da xỉn màu, da kém sắc... Tất cả những vấn đề này đang âm thầm ảnh hưởng đến vẻ ngoài của chúng ta.

Theo Y học cổ truyền Trung Quốc, mùa thu thường khô hanh và rất dễ gây hại cho phổi. Phổi giống như "máy tạo độ ẩm" của cơ thể. Một khi thiếu nước, toàn bộ cơ thể sẽ trở nên "khô".

Vì vậy, sau khi bắt đầu mùa thu, chế độ ăn uống của chúng ta phải tập trung vào việc bổ dưỡng! Hôm nay, tôi đã chuẩn bị 3 loại thực phẩm đặc biệt phù hợp với phụ nữ. Tất cả đều tốt cho việc nuôi dưỡng phổi, nuôi dưỡng làn da và giúp chúng ta tận hưởng trọn vẹn mùa thu một cách tuyệt vời!

1. Mộc nhĩ trắng

Mộc nhĩ trắng còn được gọi là "tổ yến của người bình thường", giàu gelatin, có tác dụng bổ phổi và làm đẹp da. Sau khi bắt đầu mùa thu, da chúng ta thường dễ bị khô. Ăn nhiều mộc nhĩ trắng có thể giúp da ẩm mượt và sáng bóng.

Hơn nữa, mộc nhĩ có hương vị đặc biệt thơm ngon, mềm, dẻo và mịn, không thể cưỡng lại dù dùng để nấu súp, làm món tráng miệng hay cháo. Các chuyên gia coi nó là "gã khổng lồ trong ngành làm đẹp tự nhiên", có thể giúp bạn trở nên xinh đẹp đồng thời "dưỡng ẩm cho phổi"!

Nấu mộc nhĩ trắng thế nào để hấp thu trọn vẹn collagen?

- Ngâm trước khi nấu: Ngâm mộc nhĩ trắng vào nước lạnh trước cho đến khi mộc nhĩ nở hoàn toàn và không còn lõi cứng.

- Ninh nhỏ lửa: Xé nhỏ mộc nhĩ đã ngâm, cho vào nồi, thêm nước vừa đủ, đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa và ninh trong 1-2 giờ. Nấu cho đến khi nước dùng sánh lại, mộc nhĩ mềm và dẻo. Cuối cùng, thêm đường phèn cho vừa ăn.

2. Chân giò lợn

Bạn có thể nghĩ rằng chân giò lợn quá phổ biến, làm sao có thể dùng chúng để "làm ẩm phổi"?

Thực tế, điều bạn có thể chưa biết là lợi ích bổ dưỡng của chân giò lợn cũng không thể xem nhẹ. Chân giò lợn rất giàu collagen, có thể nuôi dưỡng âm, làm ẩm da khô, làm đẹp da. Sau khi bắt đầu mùa thu, ăn nhiều chân giò lợn còn có thể giúp chúng ta giảm bớt sự khó chịu do "khô hạn mùa thu" gây ra.

Hơn nữa, ai cũng biết chân giò lợn rất ngon. Dù là kho, hầm hay kho, chúng đều có thể chế biến thành những món ăn ngon khiến người ta không ngừng khen ngợi.

Bạn có thể chế biến chân giò lợn theo những cách dưới đây để nạp collagen cho cơ thể:

- Chân giò lợn hầm đậu nành: Chân giò lợn giàu collagen, còn đậu nành giàu protein thực vật. Khi hầm chung 2 nguyên liệu này sẽ tạo thành một món súp sánh mịn, dẻo dai, có tác dụng nuôi dưỡng làn da và làm đẹp da.

- Chân giò lợn kho: Sau khi chần giò heo, cho đường phèn, nước tương, rượu nấu ăn và các gia vị khác vào, đun nhỏ lửa. Giò heo kho có màu đỏ tươi, hương vị đậm đà, đặc biệt ngon khi ăn kèm với cơm.

3. Bí đỏ

Bạn có thể nghĩ rằng cái tên bí ngô nghe rất "mùa hè", nhưng điều bạn không biết là nó đóng vai trò quan trọng trong việc "dưỡng ẩm cho phổi và làm ấm cơ thể" khi mùa thu bắt đầu.

Bí đỏ có vị ngọt, tính ấm, có tác dụng bổ khí, tiêu viêm, giảm đau. Sau khi thu về, tỳ vị thường suy yếu, bí đỏ có thể giúp tăng cường tỳ vị, giúp cơ thể phục hồi "sinh lực".

Hơn nữa, bí đỏ còn có vị ngọt thanh mát, kết cấu mềm dẻo, ngọt thanh, dùng để nấu cháo, làm món tráng miệng hay xào đều hấp dẫn khó cưỡng.

Làm thế nào để ăn nó một cách bổ dưỡng nhất?

- Cháo bí đỏ: Cắt bí đỏ thành miếng nhỏ và nấu cùng kê. Cháo sẽ mềm, ngọt và có màu vàng ươm, đẹp mắt. Một bát cháo sẽ làm ấm cả lòng lẫn dạ.

- Trứng hấp bí đỏ: Khoét ruột quả bí đỏ, đập trứng vào, hấp chín và rưới mật ong lên trên. Món ăn này ngọt, mềm, bổ dưỡng, đặc biệt thích hợp cho người già và trẻ em.

Mùa thu đã đến ngoài cửa rồi, đừng quên bổ sung những thực phẩm này nhé. Chỉ cần làm theo công thức đơn giản, chúng có thể giúp bạn vượt qua mùa thu khô hanh này một cách an toàn!

