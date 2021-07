Cử chỉ nhỏ của vợ chồng Công nương Kate với con trai cả tố cáo lời nói dối của nhà Sussex

Vào ngày 14/5, truyền thông Anh đưa tin, trên Instagram xuất hiện một video ngắn quay hình ảnh nhà Cambridge trên khán đài ở trận chung kết Euro 2020 vào tối ngày cho thấy họ cũng giống như bất cứ gia đình nào khác khi cặp đôi chuẩn bị ra về sau khi trận đấu kết thúc.

Video cho thấy Hoàng tử George (7 tuổi) đưa cả hai tay lên cao khi chứng kiến các tuyển thủ Anh thất vọng trên sân trước khi mẹ Kate tiến lại gần. Nữ Công tước xứ Cambridge sau đó dùng cả hai tay nắm chặt lấy bàn tay con trai, rồi ôm đầu cậu bé, kéo về phía mình như để an ủi, động viên tinh thần.

Bà mẹ ba con sau đó nghiêng người ra đằng sau con trai để nói gì đó với chồng. William lúc này đặt một bàn tay đầy trìu mến lên lưng vợ rồi cúi người xuống để nói chuyện với cậu con trai nhỏ. Lúc này, George cũng trông thất vọng và buồn bã như hầu hết người dân trước kết quả chung cuộc.

Khoảnh khắc Công nương Kate động viên con trai và Hoàng tử William nhẹ nhàng đặt tay lên lưng vợ gây chú ý.

Khoảnh khắc ấm áp, ngọt ngào của vợ chồng Hoàng tử William.

Ảnh cắt ra từ video cho thấy Công nương Kate sau đó quay lại, xách chiếc túi đỏ ở ghế lên, trong khi William đặt cả hai tay lên vai George và hướng dẫn cậu bé ra khỏi khán đài. Daniel Ingram, người quay video, thừa nhận anh cảm thấy mình "quá may mắn" khi được có mặt để theo dõi trận đấu và nhìn thấy khoảnh khắc đời thường hiếm có của nhà Cambridge.

Chọn bộ vest lịch sự để cùng bố mẹ đi xem trận chung kết, Hoàng tử George được nhận xét là luôn có biểu hiện, cách cư xử tốt trong những lần xuất hiện trước công chúng. Georgina Durrant, tác giả cuốn 100 Ways Your Child Can Learn Through Play, nói với Femail rằng nhà Cambridges cho thấy họ có cuộc sống "tràn ngập tình yêu thương".

Cặp đôi hoàng gia ra sức an ủi cậu con trai nhỏ sau khi đội tuyển Anh thua cuộc.

"Theo quan điểm của tôi, rõ ràng vợ chồng Công tước xứ Cambridge là những ông bố, bà mẹ đầy yêu thương, chăm sóc và luôn đặt các con ở vị trí trung tâm trong cuộc sống của mình. Điều đó được thể hiện ở chỗ họ đặt George đứng giữa trong suốt trận bóng. Đó là một cử chỉ rất trìu mến và rõ ràng đã khiến Hoàng tử George cảm thấy được yêu thương và bảo vệ hơn.

Suốt trận đấu, chúng ta thấy cặp vợ chồng thể hiện hành động xúc giác với George - trao cho con trai những cái ôm khi cậu bé cần và đặt đôi bàn tay trấn an lên vai khi cậu bé buồn. Tất cả cho thấy họ là một gia đình ngập tràn tình yêu và sự quan tâm, những yếu tố rất quan trọng cho một tuổi thơ hạnh phúc.

Thật đáng yêu khi nhìn thấy tình yêu mà George dành cho bố mẹ khi bắt chước bố William vỗ tay, reo hò lúc đội Anh ghi bàn và sà vào vòng tay mẹ để ôm lấy cô chia sẻ niềm vui. Khi trẻ bắt chước hành động của cha mẹ, thường là bởi chúng yêu họ, đề cao và xem họ như hình mẫu của mình", bà Georgina cho biết.

Khoảnh khắc George ôm mẹ đầy tình cảm khi đội tuyển Anh ghi bàn thắng đầu tiên trong trận chung kết.

Georgina nói thêm bà "đặc biệt thích" cách William đặt hai tay lên vai con khi cậu bé buồn bã. Nữ chuyên gia giải thích rằng: "Hành động ấy sẽ giúp cậu bé bình tĩnh hơn. Ngoài ra, nó cũng là một cử chỉ tuyệt vời để Hoàng tử George thấy rằng cậu bé có buồn cũng không sao và bố cậu sẽ luôn ở đó vì cậu".

Vợ chồng Công tước xứ Cambridge được cho là đang nỗ lực để mang đến cho các con sự nuôi dạy "bình thường" nhất có thể và đảm bảo rằng Hoàng tử George, người đứng thứ ba trong danh sách thừa kế ngai vàng Anh, không nhận được sự chăm sóc, đối xử đặc biệt nào. Và qua những gì nhà Cambridge thể hiện có thể thấy rằng cuộc sống hoàng gia hoàn toàn không phải là môi trường "độc hại" như nhà Sussex nói trước đó trong các cuộc phỏng vấn trước đây.

Harry từng nói rằng môi trường hoàng gia là "vòng lặp" đau khổ và nhà Sussex quyết định đưa bé Archie rời khỏi hoàng gia, sang Mỹ để có cuộc sống tự do hơn, sống một cuộc đời bình thường. Nhưng rõ ràng, 3 con nhà Công nương Kate cho thấy chúng vẫn được sống đúng với lứa tuổi của mình, gương mặt của chúng luôn ánh lên niềm hạnh phúc, vui vẻ.

Nguồn: Express, Daily Star