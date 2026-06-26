Bé trai 6 tuổi tử vong sau khi ăn bánh mì theo cách "vạn người mê"

Câu chuyện về một bé trai 6 tuổi tử vong chỉ ít phút sau khi ăn bánh mì được chia sẻ trở lại trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của nhiều phụ huynh. Vụ việc đau lòng không chỉ khiến nhiều người xót xa mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ hóc dị vật ở trẻ nhỏ tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào và cướp đi sinh mạng chỉ trong vài phút nếu không được xử lý kịp thời.

Vụ việc thương tâm xảy ra tại Hàng Châu, Trung Quốc vào năm 2019 đã khiến nhiều bậc phụ huynh không khỏi xót xa. Một bé trai 6 tuổi đã không qua khỏi sau khi bị hóc dị vật khi ăn bánh mì. Sự việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những tai nạn đường thở có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đặc biệt ở trẻ nhỏ.

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Theo thông tin được đăng tải, người cô dẫn bé trai tên Tiểu Mạch 6 tuổi cùng các cháu khác đến một trung tâm thương mại ở Hàng Châu để vui chơi và mua sắm.

Trong lúc người lớn đang lựa chọn quần áo, các em nhỏ chơi gần đó. Thấy bé trai muốn ăn bánh mì, một nhân viên bán hàng đã đưa cho em một miếng bánh khá lớn. Bé nhanh chóng cho cả miếng bánh vào miệng và nuốt.

Không lâu sau, bé bất ngờ có biểu hiện bất thường. Khuôn mặt tái đi, tay chân quơ loạn như muốn cầu cứu nhưng không thể nói thành lời. Người cô kể lại rằng chỉ chưa đầy một phút sau, đứa trẻ đột ngột ngã gục xuống sàn, mất kiểm soát đại tiểu tiện và chảy máu mũi.

Những người có mặt tại hiện trường lập tức gọi cấp cứu. Trong thời gian chờ xe cứu thương đến, người cô đã thực hiện hồi sức tim phổi theo hướng dẫn của bác sĩ qua điện thoại. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều không mang lại kết quả.

Khoảng 20 phút sau, nhân viên y tế có mặt và nhanh chóng đưa bé đến bệnh viện. Dù các bác sĩ đã tích cực cấp cứu, em vẫn không qua khỏi.

Dị vật chặn đường thở gây ngạt thở cấp

Theo bệnh viện tiếp nhận, khi được đưa đến nơi, bé đã ngừng tim. Trong quá trình đặt nội khí quản, các bác sĩ phát hiện một khối thức ăn mắc ngay phía trên khí quản.

Kết quả chẩn đoán ban đầu cho thấy dị vật đã bít tắc đường thở, khiến nạn nhân rơi vào tình trạng ngạt thở cấp và tử vong.

Các chuyên gia y tế cho biết, khi đường thở bị tắc hoàn toàn, não bộ có thể bị tổn thương chỉ sau vài phút thiếu oxy. Vì vậy, việc nhận biết sớm và sơ cứu đúng cách có ý nghĩa quyết định đến khả năng sống còn của nạn nhân.

"5 phút vàng" để cứu người bị hóc dị vật

Bác sĩ Trần Kiếm Bình, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhân dân thành phố Đông Dương, cho biết các trường hợp hóc dị vật xảy ra khá phổ biến, đặc biệt ở trẻ em và người cao tuổi.

Theo bác sĩ, thời gian vàng để xử lý một ca tắc nghẽn đường thở chỉ khoảng 5 phút. Nếu không được can thiệp kịp thời, nạn nhân có thể nhanh chóng rơi vào tình trạng ngạt thở, tổn thương não hoặc tử vong.

Một trong những phương pháp sơ cứu hiệu quả nhất hiện nay là nghiệm pháp Heimlich kỹ thuật giúp tạo áp lực đột ngột từ cơ hoành để đẩy dị vật ra khỏi đường thở.

Những sai lầm thường gặp khi sơ cứu hóc dị vật

- Mất bình tĩnh, không xác định được trẻ có thực sự bị hóc dị vật hay không.

- Dùng tay hoặc vật dụng thò vào miệng trẻ để móc dị vật, khiến dị vật chui sâu hơn hoặc gây tổn thương vùng hầu họng.

- Cho trẻ ăn cơm, hoa quả… theo mẹo dân gian, làm tình trạng nặng hơn.

- Vuốt xuôi ngực khi trẻ sặc hoặc nghẹn – đây là hành động sai, dễ khiến dị vật đi sâu vào đường thở.

Phòng tránh hóc dị vật ở trẻ

- Luôn quan sát, giám sát trẻ nhỏ khi chơi hoặc ăn uống.

- Để xa tầm tay trẻ các đồ vật nhỏ, tròn, trơn hoặc có đầu nhọn như đinh, ốc vít, bút, đồng xu, pin, kim, tăm…

- Dạy trẻ không ngậm đồ vật, đồ chơi.

- Không ép trẻ ăn khi đang khóc; không cho nô đùa trong lúc ăn.

- Tránh cho trẻ ăn thực phẩm dễ hóc như lạc, thạch, nhãn, hướng dương, chôm chôm…

- Tập cho trẻ kỹ năng nhai kỹ, nuốt chậm.