Cụ bà Lovie Jacobs, 100 tuổi, sinh sống tại bang Tây Virginia, Mỹ vừa đón một sinh nhật đặc biệt, kỷ niệm trọn một thế kỷ sống hạnh phúc và viên mãn.

Để mừng sinh nhật, chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh địa phương còn tổ chức cho bà một bữa ăn với gà rán và khoai tây chiên, cùng nhiều món quà ý nghĩa. Đây là những món ăn cụ bà này yêu thích dù ở độ tuổi xưa nay hiếm.

Đây được xem là cách ăn mừng đầy ý nghĩa đối với bà Jacobs. Bà không chỉ yêu thích món gà rán, mà còn có tuổi thọ lâu hơn cả thương hiệu thức ăn nhanh nổi tiếng nhất nước Mỹ.

Cụ bà 100 tuổi tổ chức tiệc sinh nhật tại tiệm gà rán yêu thích.

Gà rán KFC xuất hiện vào năm 1930 khi bà Jacobs mới 5 tuổi. Sinh ra trong gia đình có 10 anh chị em và lớn lên tại một trang trại, bà từng sở hữu tới 100 con gà, một khu vườn rộng lớn và một hầm đầy thức ăn tự làm. Tuy nhiên, bất cứ khi nào cơn thèm gà rán ập đến, bà vẫn thưởng thức một bữa đồ ăn nhanh.

Suốt cả cuộc đời làm nội trợ và nông nghiệp của mình, bà thường tự thưởng cho bản thân bữa ăn nhanh như vậy, nhưng vẫn giữ được sức khỏe tốt ngay cả khi tuổi già . "Tôi yêu gà vì vị rất ngon. Sinh nhật lần thứ 100 của tôi trở nên đặc biệt hơn nhờ có món ăn này, cùng với tất cả những người thân trong gia đình tôi đã có mặt", bà Jacobs chia sẻ.

Khi được hỏi về bí quyết trường thọ , cụ bà 100 tuổi tiết lộ thêm phương châm sống của mình là "Sống vui, ăn ngon".

Một phát ngôn viên của hãng đồ ăn nhanh địa phương cho biết: "Tuổi 100 là cột mốc kỷ niệm đặc biệt. Chúng tôi không thể hạnh phúc hơn khi biết rằng cụ Lovie chọn gà rán làm món ăn yêu thích của mình. Mọi người tham gia rất sẵn lòng nâng một chiếc đùi gà để cùng chúc mừng".

Trước đó vào tháng 4/2025, cụ ông Phanindranath Choudhury, 101 tuổi ở Ấn Độ, cũng tổ chức một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ với gà rán. Ông gửi mail chia sẻ tình yêu với món gà rán tới nhà hàng ăn nhanh tại địa phương và được hồi đáp lại bằng một bữa tiệc ấm áp, đầy ắp tiếng cười và đồ ăn thịnh soạn.

Để sống thọ, sức khỏe tinh thần là yếu tố không thể thiếu. Đối với người cao tuổi, việc được thưởng thức món ăn yêu thích, cho dù đó là gà rán hay khoai chiên, không chỉ đơn thuần là việc nạp năng lượng. Đó là một nguồn vui, một cách để duy trì một tinh thần lạc quan. Khi người cao tuổi cảm thấy hạnh phúc và thoải mái, cơ thể sẽ sản sinh ra các hormone tích cực, giúp giảm căng thẳng và cải thiện chức năng miễn dịch.

Tất nhiên, việc "ăn ngon" không có nghĩa là ăn uống một cách vô độ. Những người sống lâu mà vẫn thưởng thức những món ăn mình thích thường duy trì một lối sống cân bằng một cách đáng kinh ngạc. Họ có thể tập thể dục đều đặn, sống năng động và có một tinh thần tích cực.