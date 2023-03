Cứ 100.000 người ở Okinawa lại có 81 người sống trên 100 tuổi nhờ 3 "bí mật sống thọ" đã được phát hiện

Ở Nhật có một "vùng đất" của những người sống thọ nhất thế giới

Nhật Bản vốn đã được mệnh danh là quốc gia có tuổi thọ trung bình lớn nhất thế giới, thế nhưng bạn có biết rằng bên trong nước Nhật còn có một vùng đất của những người sống thọ nhất? Không gì khác chính là quần đảo cận nhiệt đới Okinawa.

Tiến sĩ Bradley Willcox (bác sĩ lão khoa của Đại học Hawaii; đồng thời là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Dịch thuật về Lão hóa Kuakini) đã cùng với người anh em song sinh của mình, là một nhà nhân chủng học Craig, thuộc Đại học Quốc tế Okinawa, đã thực hiện nghiên cứu về những người sống trăm tuổi trên quần đảo này trong hơn 20 năm qua.

Vị Tiến sĩ này đã xuất bản cuốn sách "The Okinawa Way" vào năm 2001, đây chính là một trong những cuốn sách bán chạy nhất của The New York Times. Ông từng nói: "Ở quần đảo này, không thể đi xuống phố mà không gặp một người sống thọ trăm tuổi".

Theo thống kê của Bộ Y tế Nhật Bản vào năm 2021, dân số sống thọ trên trăm tuổi của Nhật Bản đã đạt mức cao kỷ lục 86.510, tăng 6.060 so với năm 2020. Điều đó có nghĩa là cứ 1.450 người Nhật thì có một người trên 100 tuổi – và phụ nữ chiếm 88,4% số người sống trên trăm tuổi. Riêng ở Okinawa, cứ 100.000 người thì có 81 người sống trên trăm tuổi.

Trở lại với nghiên cứu của anh em nhà Tiến sĩ Makoto Suzuki, họ đã thực hiện nghiên cứu trên hơn 1.000 cụ già 100 tuổi để hiểu các yếu tố di truyền và lối sống môi trường chịu trách nhiệm cho quá trình lão hóa khỏe mạnh.

Những phát hiện được chia sẻ trong cuốn sách năm 2001 của họ bao gồm động mạch sạch và cholesterol thấp; nguy cơ ung thư phụ thuộc vào hormone thấp, với ung thư vú và tuyến tiền liệt ít hơn 80% so với người Bắc Mỹ; xương chắc khỏe, giảm một nửa nguy cơ gãy xương hông; cơ thể săn chắc và cân đối.

Tất cả điều này có nghĩa là gánh nặng đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe của Okinawa sẽ thấp hơn khi dân số già đi. Theo Hội đồng Tương lai Toàn cầu về Lão hóa Khỏe mạnh và Tuổi thọ của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, tuổi già khỏe mạnh hơn cũng có thể mang lại lợi ích kinh tế.

Tiến sĩ Willcox nói: “Nếu bạn có thể kéo dài không chỉ tuổi thọ mà cả 'sức khỏe' của con người, thì bạn có thể đạt được năng suất cao hơn, mọi người sẽ hạnh phúc hơn và ít có nguy cơ tử vong vì bệnh ung thư hoặc bệnh tim mạch hơn. Nếu chúng ta có thể tìm ra cơ chế lão hóa, tại sao và làm thế nào chúng ta già đi, rồi giúp mọi người trong xã hội sống khỏe hơn, sống lâu hơn, thì đó sẽ là một trong những khám phá vĩ đại nhất trong lịch sử y học”.

Tại đây, Tiến sĩ Willcox giải thích một số bí quyết để sống lâu và khỏe mạnh, theo cách của người Okinawa, hầu hết các bí quyết sống thọ đều tập trung vào sự “cân bằng”.

3 "bí mật sống thọ" của họ đã được Tiến sĩ phát hiện sau 20 năm nghiên cứu

1. Có chế độ ăn uống cân bằng

Những người Okinawa lớn tuổi tin rằng cơ thể là một ngôi đền và bạn không nên làm ô nhiễm nó. Họ uống rượu điều độ và nói chung là không hút thuốc nhiều.

Đáng nói, họ là những người rất năng động, lượng calo hấp thụ vào và tiêu hao của họ luôn ở mức gần như cân bằng, thậm chí là ít hơn tiêu hao vì vậy họ đốt cháy rất nhiều chất béo.

Chế độ ăn uống của họ chủ yếu dựa trên thực vật nên không chứa nhiều calo. Họ ăn hơn một kg rau, trái cây và các loại đậu, như đậu nành... mỗi ngày. Đó là một phần của mỗi bữa ăn.

Thay vì bánh mì, carbohydrate chính là khoai lang, loại thực phẩm có lượng đường huyết thấp và nhiều hợp chất thực vật, đặc biệt là các hợp chất flavonoid nhiều màu sắc thực sự có thể giúp ích cho sức khỏe tổng thể và có thể làm chậm quá trình lão hóa.

Họ cũng thực hành nguyên tắc "hara hachi bu" – nghĩa là mỗi bữa chỉ ăn cho đến khi no 80%.

2. Chăm chỉ lao động

Tất cả những người sống trăm tuổi mà nhóm nghiên cứu gặp đều có thái độ sống tích cực. Nhìn chung, họ lạc quan và có cách tiếp cận cuộc sống thoải mái, vô tư - họ là những người thích vui vẻ. Không có từ nghỉ hưu trong ngôn ngữ Okinawa, kể cả khi đã già họ vẫn tiếp tục làm những công việc mà ngày trẻ thường làm. Điều đó giúp họ hài lòng với cuộc sống rất nhiều và giảm chi phí chăm sóc sức khỏe vì mọi người luôn hoạt động tích cực về thể chất và tinh thần trong suốt cuộc đời của họ.

3. Cực kỳ nhiệt tình trong việc giao lưu xã hội

Cộng đồng ở Okinawa thực sự gắn bó và mọi người đều biết nhau. Họ có các cuộc tụ họp xã hội trong các nhóm được gọi là 'moai'. Họ cùng nhau nói chuyện, uống trà xanh, và có thể ăn một chút tráng miệng. Người dân ở đây luôn quan niệm rằng hạnh phúc đóng vai trò then chốt đối với sức khỏe và tuổi thọ, mệt mỏi về tinh thần có thể khiến khả năng miễn dịch của cơ thể suy giảm, dễ dẫn đến các bệnh về thể chất. Vì vậy họ rất quan tâm đến việc cải thiện tâm trạng.

Ngoài ra, người dân tại đây còn duy trì một số thói quen sống tích cực khác như không thức khuya, không uống rượu hay hút thuốc, luôn lạc quan dù có ở hoàn cảnh tồi tệ nhất.