“Crash Landing On You” kết thúc: Dân mạng chỉ trích biên kịch quá ác với nam phụ Kim Jung Hyun

Tối 16/2, tập cuối của bộ phim truyền hình Crash Landing On You (Hạ cánh nơi anh) đài tvN đã được lên sóng khán giả. Khác với những suy đoán về một kết thúc buồn vì mâu thuẫn chính trị, cặp đôi nhân vật chính Lee Jung Hyuk (Hyun Bin) và Yoon Se Ri (Son Ye Jin) đã có thể tái hợp ở Thụy Sĩ và mang đến cái kết có hậu cho khán giả. Tuy nhiên, kết phim vẫn chưa trọn vẹn khi nam phụ Goo Seung Joon (Kim Jung Hyun) qua đời.

Trong tập 16 của bộ phim, Goo Seung Joon đã có cuộc đấu súng đầy căng thẳng để giải cứu người yêu Seo Dan (Seo Ji Hye). Sau đó, anh bị bắn và lâm vào tình trạng nguy kịch. Trong quá trình di chuyển đến bệnh viện cấp cứu, Seo Dan đã khóc nức nở và thú nhận tình cảm của mình dành cho anh. Ngay sau đó, Seung Joon đã mỉm cười hạnh phúc rồi lìa xa trần thế.

Seo Dan bật khóc nức nở vì Goo Seung Joon qua đời.

Ngay sau khi tập cuối lên sóng, netizen xứ Hàn bày tỏ sự thất vọng tràn trề vì cái kết bi thương dành cho Seo Dan (Seo Ji Hye) và Goo Seung Joon (Kim Jung Hyun). Thậm chí, nhiều khán giả còn tuyên bố cạch mặt cả biên kịch Park Ji Eun.

"Với thời gian tập cuối dài 2 tiếng mà không có thời gian để cứu Goo Seung Joon quả thật là một điều thất vọng", "Tại sao lại cho Goo Seung Joon chết? Seo Dan sẽ khổ lắm biết không?", "Tại sao không cứu Goo Seung Joon trong khi biên kịch đã cố biến nó thành một cái kết có hậu? Tôi cảm thấy rất tệ cho Seo Dan", Tại sao bạn lại giết Goo Seung Joon? Tôi đã khóc và đợi anh ấy được cứu nhưng nó đã kết thúc và biên kịch vẫn độc ác như vậy", "Cho Goo Seung Joon chết là không cần thiết. Giống như biên kịch đang cố ép người xem phải buồn vậy đó". - Netizen Hàn bức xúc khi biên kịch Park Ji Eun để Goo Seung Joon chết.

Netizen Hàn chỉ trích biên kịch Park Ji Eun vì khiến đôi phụ Seo Ji Hye và Goo Seung Jun phải chia lìa.



Khán giả Việt Nam cũng khóc hết nước mắt vì cái kết của cặp đôi phụ.

Dù không chiếm "spotlight" như đôi chính Jung Hyuk - Se Ri nhưng Seo Dan và Goo Seung Joon đã tạo được hiệu ứng đẹp trong lòng khán giả mê phim bởi chuyện tình lắm cách trở của bộ đôi. Tuy nhiên việc biên kịch Park Ji Eun cho Goo Seung Joon chết ngay khi Seo Dan vừa mở lòng sau cuộc hứa hôn không thành với Jung Hyuk đã khiến nhiều người thương xót và tiếc nuối cho cặp đôi.

