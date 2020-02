"Crash Landing On You" chính thức trở thành phim có rating cao nhất lịch sử, soán ngôi bom tấn "Goblin"

Tối 17/2, tập 16 - tập cuối của bộ phim Crash Landing On You (Hạ cánh nơi anh) đã được phát sóng trong khung giờ thứ Bảy - Chủ Nhật của đài tvN. Với sự góp mặt của dàn diễn viên chính, phụ đều là những gương mặt đình đám như Hyun Bin, Son Ye Jin, Seo Ji Hye, Choi Ji Woo, đứa con tinh thần của biên kịch Kim Eun Sook đã khép lại với thành công rực rỡ trên đường đua rating và trở thành tác phẩm có rating cao nhất lịch sử đài tvN.

Theo số liệu từ AGB Nielsen, tính trên toàn quốc, rating tập cuối Crash Landing On You là 21,683% và cao nhất là 24,1% xô đổ kỉ lục cách đây gần 4 năm của Goblin, cũng của tvN, với 20.5% cho tập 16.

Crash Landing On You chính thức xô đổ kỷ lục từng thiết lập trước đây của Goblin trở thành phim có rating cao nhất lịch sử nhà đài tvN.

Với khởi đầu rating chỉ đạt vỏn vẹn 6%, và từng suýt bị netizen Hàn chỉ trích vì lãng mạn hóa hình ảnh người lính Triều Tiên. Tuy nhiên một lần nữa, biên kịch Park Ji Eun đã xử lý khéo léo để tạo ra những câu chuyện bi hài nhưng dễ thương và giàu tình người. Ngoài ra, không thể phủ nhận sức hút của cặp sao đình đám Son Ye Jin và Hyun Bin chính là yếu tố quan trọng tạo nên thành công cho bộ phim.

Crash Landing On You xoay quanh câu chuyện tình yêu lãng mạn giữa một nữ thừa kế giàu có hàng đầu Hàn Quốc - Yoon Se Ri (Son Ye Jin thủ vai) và sĩ quan quân nhân Bắc Hàn - Lee Jung Hyuk (Hyun Bin thủ vai). Trong một lần nhảy dù, Se Ri buộc phải đáp xuống Bắc Hàn do bất ngờ gặp phải trận gió lớn. Tại đây, cô đã gặp anh chàng quân nhân thuộc lực lượng đặc biệt Jung Hyuk. Vì tình hình chính trị hiện tại, Jung Hyuk đã cố gắng che giấu thân phận và bảo vệ Se Ri. Càng tiếp xúc với nhau, cả hai càng nảy sinh tình cảm và yêu từ khi nào chẳng hay.

Khép lại với cái kết hạnh phúc dành cho cặp đôi chính Jung Hyuk (Hyun Bin) - Se Ri (Son Ye Jin), Crash Landing On You đã để lại nhiều ấn tượng mạnh mẽ cho người xem và hoàn thành "sứ mệnh" mà nhà đài tvN đã đặt ra cho nó ngay từ đầu là trở thành bộ phim mà mọi người không thể nào quên.

Tiếp nối khung giờ thứ Bảy - Chủ Nhật của Crash Landing On You sẽ là Hi Bye, Mama! của Kim Tae Hee. Phim dự kiến lên sóng tập 1 vào ngày 22/1 trên đài tvN