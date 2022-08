Công ty ở Trung Quốc gây tranh cãi vì phạt nhân viên ăn trứng sống

Ảnh minh hoạ: O.C

Theo trang Oddity Centrals (Anh), sự việc lan truyền khi sinh viên đại học năm thứ 2 họ Du lên mạng xã hội để phàn nàn về trải nghiệm thực tập tại một công ty công nghệ ở Trịnh Châu. Anh cho biết công ty này đã đưa ra quy định kỳ lạ là nhân viên phải nuốt trứng sống nếu họ không nhận đủ đơn đặt hàng trong một khoảng thời gian nhất định, hoặc không đáp ứng kỳ vọng của ban lãnh đạo.

Nam sinh cũng khẳng định anh bị chấm dứt kỳ thực tập do từ chối tuân theo quy định trên. Tuy nhiên, để miễn trừ trách nhiệm về sau, ban lãnh đạo yêu cầu anh viết lý do kết thúc kỳ thực tập là vì “lý do cá nhân”.

Tiết lộ của Du đã gây ra làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội. Ngay sau đó, một tài khoản ẩn danh cũng đã đăng tải đoạn video cho thấy các nhân viên của công ty có vẻ buồn nôn khi cố nuốt những quả trứng sống. Không chỉ cảnh báo về những nguy cơ từ việc ăn trứng sống, nhiều người gọi hành động này là vô nhân đạo, yêu cầu ban lãnh đạo phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trong khi đó, đại diện của công ty dường như không bận tâm trước phản ứng dữ dội về sự việc này. Họ tuyên bố rằng quy định ăn trứng sống đã được quy định rõ ràng trong sổ tay nhân viên, vì vậy tất cả đều phải thực hiện. Khi anh Du hỏi về tính hợp pháp của quy định này, giám đốc nhân sự đã đáp lại bằng một câu hỏi: “Vậy luật nào ngăn cản việc ăn trứng sống?”.

Đội thanh tra lao động quận Kim Thuỷ, thành phố Trịnh Châu, đã vào cuộc điều tra vụ việc. Tuy nhiên, các chuyên gia pháp lý cho rằng lời khai của Du chưa đủ làm bằng chứng, bởi kỳ thực tập không lương của anh không được tính là lao động chính thức nên không thể áp dụng luật lao động. Tuy nhiên, nếu bất kỳ nhân viên nào đứng ra làm chứng chống lại công ty, sự việc sẽ diễn ra theo chiều hướng khác.

Theo lời kể của Du, việc yêu cầu ăn trứng sống được công ty coi là một hình thức động viên, truyền cảm hứng cho nhân viên. Ban lãnh đạo công ty cũng đã xác nhận điều này.

“Nhân viên chịu trách nhiệm về kết quả bán hàng, việc thưởng phạt cũng được quy định rõ ràng trong quá trình thực hiện. Nếu không đề ra quy định này, duy trì việc quản lý hàng ngày là không thể”, ban quản lý của công ty đề cập trong một tuyên bố. Theo một số nguồn tin, những nhân viên không muốn ăn trứng sống có thể chọn hình phạt thay thế là nuốt cả ống mù tạt.

Tuy gây nhiều tranh cãi, nhưng những hình thức xử phạt nhân viên này không phải là hiếm ở Trung Quốc. Vài năm trước, một công ty đã bắt nhân viên ăn gián vì không đạt chỉ tiêu bán hàng. Sau đó, một công ty khác yêu cầu người lao động phải bò trên đường bằng tay và chân cũng vì nguyên nhân tương tự.