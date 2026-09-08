Cổng đề cử WeFamily Awards 2026 chính thức mở: Tìm kiếm những người mẹ và hành trình nuôi dạy con truyền cảm hứng

Có một câu hỏi nhỏ dành cho bạn: Nếu nhìn lại những người phụ nữ xung quanh, bạn có thể chỉ ra được trong số họ, ai xứng đáng được gọi tên là một bà mẹ phi thường?

Câu trả lời có lẽ không dễ dàng.

Không phải vì quanh chúng ta thiếu những người mẹ đáng ngưỡng mộ. Mà bởi từ trước đến nay, hai chữ "phi thường" vốn dĩ được đóng sẵn trong một chiếc khung quá rộng lớn.

Chúng ta thường chỉ gọi một người mẹ là phi thường khi câu chuyện của họ đủ dữ dội: một mình nuôi con qua những năm tháng khó khăn, đứng giữa một biến cố lớn mà vẫn không gục ngã, đồng hành cùng con qua bệnh tật, khuyết tật hay những thử thách mà không phải ai cũng đủ sức đi qua.

Những câu chuyện đó thật đẹp, thật truyền cảm hứng, những người mẹ đó cũng thật vĩ đại. Nhưng, một cách vô tình, chúng ta lại khoác lên vai phụ nữ một loạt những tiêu chuẩn khác: Để là mẹ tốt, mẹ phi thường, phải mạnh mẽ, phải hy sinh, phải kiên nhẫn, phải vừa chăm con thật tốt vừa hoàn thành công việc, vun vén gia đình, đừng kêu than và tốt nhất là lúc nào cũng đủ năng lượng để mỉm cười.

Nhưng, thực tế, một người mẹ phi thường không nhất thiết phải làm nên những điều lớn lao. Có khi là người mẹ dũng cảm cùng con vượt qua những chặng đường nhiều thử thách. Nhưng cũng có khi, sự phi thường giản dị hơn thế.

Là một người mẹ biết biến những ngày nuôi con đầy áp lực thành những ngày có thêm tiếng cười.

Có thể là sự mạnh mẽ mà mẹ đã có trong những ngày khó khăn nhất.

Có thể là nguồn năng lượng tích cực họ mang đến cho những bà mẹ xung quanh.

Hoặc đơn giản là cách mẹ đang tận hưởng một thai kỳ bình an, khỏe mạnh và hạnh phúc mà không bị những định kiến làm bản thân áy náy.

Họ có thể mạnh mẽ khi cần, yếu lòng khi mệt mỏi. Có thể dành tất cả cho con trong một giai đoạn, rồi học cách dành lại một phần cuộc sống cho chính mình. Có thể tự mình bước qua giông bão, hoặc hạnh phúc vì có những người bên cạnh cùng sẻ chia.

Và có thể, ngay lúc này, bạn đang nghĩ đến một người mẹ như thế.

Một người phụ nữ mà bạn đã chứng kiến những nỗ lực không phải ai cũng nhìn thấy.

Một người đã từng mạnh mẽ hơn mình tưởng. Một người đang làm mẹ với rất nhiều niềm vui, năng lượng và sự tự tin. Một người luôn có mặt để đồng cảm, san sẻ cùng một người mẹ khác. Hay một người phụ nữ đang tận hưởng những tháng thai kỳ thật tự tin.

Cũng có thể, người ấy chính là bạn.

WeFamily Awards 2026 chính thức mở cổng đề cử để những hành trình ấy được kể lại, không phải để tìm ra ai là "bà mẹ phi thường nhất", mà để cùng cộng đồng nhìn thấy những phiên bản phi thường rất khác nhau của việc làm mẹ.

Trang web chính thức của WeFamily Awards 2026 tại địa chỉ https://wefamily.kidsplaza.vn/

Nếu trong lòng bạn đã hiện lên một cái tên, hãy gọi tên người ấy. Họ có thể thuộc 1, trong 4 nội dung đề cử ý nghĩa sau đây:

1. "Phi thường mẹ ơi!" - Những người mẹ bình thường với những điều không hề bình thường

Có những người mẹ mà khi nghe câu chuyện của họ, chúng ta sẽ hiểu rằng hai chữ "mạnh mẽ" đôi khi không phải một lựa chọn.

Đó có thể là một mẹ bầu từng đứng trước ranh giới sinh tử để đón con chào đời. Là một người mẹ đơn thân một mình chèo chống gia đình, vừa làm mẹ vừa làm cha, đi qua những ngày tháng tưởng như không còn đủ sức để bước tiếp.

Là người mẹ kiên cường đồng hành cùng con mang dị tật, bệnh hiểm nghèo, cùng con trải qua những lần điều trị, những ngày đau đớn và cả những khoảnh khắc tuyệt vọng. Cũng có thể là một người mẹ đã từng trải qua mất mát, biến cố, đổ vỡ hay những giông bão lớn của cuộc đời nhưng vẫn lựa chọn đứng dậy, nắm tay con vững vàng đi tiếp.

Họ không nhất thiết phải có một câu chuyện thật kịch tính. Điều WeFamily Awards muốn tìm kiếm là sức sống, nghị lực và tình yêu có khả năng chữa lành trong mỗi hành trình ấy.

Nếu bạn biết một người mẹ đã biến những tháng ngày khó khăn thành động lực để sống, để yêu thương và để nâng đỡ con mình, hãy đề cử cô ấy.

Hạng mục "Phi thường mẹ ơi!" sẽ có 10 đề cử chính thức, trong đó 5 giải do cộng đồng bình chọn và 5 giải do Hội đồng thẩm định lựa chọn.

Hãy gửi đề cử cho hạng mục Phi thường mẹ ơi TẠI ĐÂY

Các hạng mục đề cử WeFamily Awards 2026 đã xuất hiện trên trang web chính thức của giải thưởng ngay hôm nay 8/9/2026

2. "Mẹ bé triệu view" - Khi làm mẹ cũng có thể thật rạng rỡ

Ai nói làm mẹ nhất định phải gắn với những ngày tóc rối, quần áo nhàu, thiếu ngủ và lúc nào cũng tất bật? Có những bà mẹ biến hành trình chăm con thành một nguồn năng lượng tích cực đến mức chỉ cần xem vài phút nội dung của họ, bạn cũng có thể mỉm cười.

Đó là những Hot Mom, Content Creator, những người mẹ hiện đại luôn biết cách chia sẻ câu chuyện nuôi con bằng góc nhìn hài hước, gần gũi và đầy năng lượng. Họ có thể kể chuyện bỉm sữa bằng một nụ cười. Biến một ngày chăm con "toát mồ hôi" thành một câu chuyện vui. Chia sẻ những bí quyết để nuôi con nhẹ nhàng hơn.

Hoặc đơn giản, họ truyền cảm hứng để những người mẹ khác hiểu rằng: làm mẹ không chỉ có áp lực. Làm mẹ cũng có thể là một hành trình rất vui, rất đẹp và rất rạng rỡ.

Nếu bạn biết một người mẹ đang lan tỏa nguồn năng lượng tích cực ấy đến cộng đồng, đừng ngần ngại gọi tên cô ấy.

"Mẹ bé triệu view" sẽ có 10 đề cử chính thức, trong đó 5 giải do cộng đồng bình chọn và 1 giải do Hội đồng thẩm định lựa chọn.

Hãy gửi đề cử cho hạng mục "Mẹ bé triệu view" TẠI ĐÂY

3. "Nhà mình có nhau" - Bởi nuôi con chưa bao giờ là chuyện của riêng người mẹ

Có một sự thật mà chúng ta đôi khi quên mất: mẹ không nên phải làm tất cả mọi thứ một mình. Một đứa trẻ lớn lên không chỉ trong vòng tay của mẹ. Đó còn là vòng tay của bố, của ông bà, của anh chị em và những người thân luôn sẵn sàng có mặt khi gia đình cần.

Đó có thể là một người chồng luôn biết san sẻ việc nhà, chủ động chăm con để vợ có thời gian nghỉ ngơi. Là một người ông, người bà dù đã lớn tuổi vẫn ngày ngày đón cháu, nấu cho cháu một bữa cơm, kiên nhẫn lắng nghe những câu chuyện tưởng như chẳng bao giờ hết của trẻ. Là một người thân không cần được gọi tên trong những lời cảm ơn, nhưng luôn xuất hiện đúng lúc gia đình cần.

"Nhà mình có nhau" chính là lời nhắc về giá trị của WE - sự đồng hành và FAMILY - chiếc nôi bình an. Nếu trong gia đình bạn có một người luôn âm thầm san sẻ, luôn đứng phía sau để mẹ có thể vững vàng hơn, hãy đề cử họ.

Hạng mục "Nhà mình có nhau" sẽ có 10 đề cử chính thức, trong đó 5 giải do cộng đồng bình chọn và 1 giải do Hội đồng thẩm định lựa chọn.

Hãy gửi đề cử cho hạng mục "Nhà mình có nhau" TẠI ĐÂY

4. "Mẹ bầu thảnh thơi" - Khi thai kỳ cũng là một hành trình để tận hưởng

Ngày trước, nhắc đến mang thai, người ta thường nghĩ đến vô số điều phải kiêng khem, lo lắng và những lời dặn dò nối tiếp nhau. Nhưng những người mẹ hiện đại đang cho chúng ta thấy một hình ảnh khác.

Đó là những mẹ bầu chủ động chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần, tìm hiểu kiến thức khoa học, lắng nghe cơ thể, tận hưởng những thay đổi của mình và bước vào thai kỳ bằng một tâm thế tích cực.

Họ không cố biến thai kỳ thành một cuộc chạy đua xem ai "chuẩn" hơn. Họ lựa chọn một thai kỳ khoa học, chủ động và phù hợp với chính mình. Bởi mang thai không chỉ là chờ đợi một em bé ra đời. Đó còn là những tháng ngày người phụ nữ học cách yêu thương một sinh mệnh mới, đồng thời học cách yêu thương chính cơ thể và tâm hồn mình.

Nếu bạn biết một mẹ bầu đang lan tỏa nguồn năng lượng tích cực ấy, hãy đề cử cô ấy cho "Mẹ bầu thảnh thơi".

Hạng mục này tiếp nhận 500 đề cử từ chính người dùng, sau đó lựa chọn 20 gương mặt tiêu biểu nhất để vinh danh qua góc nhìn của Hội đồng thẩm định.

Hãy gửi đề cử cho hạng mục "Mẹ bầu thảnh thơi" TẠI ĐÂY

Đừng nghĩ rằng câu chuyện của mình chưa đủ đặc biệt. Bởi WeFamily Awards 2026 không tìm kiếm những câu chuyện được tô vẽ thành hoàn hảo. Chúng tôi tìm kiếm những con người thật, những hành trình thật và những giá trị thật.

Một đề cử đơn giản có thể thắp sáng cả một hành trình thầm lặng.

Nếu trong cuộc đời bạn có một người mẹ xứng đáng được gọi tên, hãy gọi tên cô ấy.

WeFamily Awards 2026 chờ bạn!

Cách thức tham gia gửi đề cử

Bước 1: Truy cập vào cổng thông tin chính thức của dự án WeFamily Awards 2026: https://wefamily.kidsplaza.vn/

Bước 2: Lựa chọn hạng mục phù hợp và gửi câu chuyện, hình ảnh hoặc video về nhân vật mà bạn muốn vinh danh (có thể là chính bạn, người thân, hoặc một người mẹ truyền cảm hứng mà bạn biết).

Bước 3: Đăng tải bài viết chia sẻ trên trang cá nhân kèm các hashtag chính thức của chiến dịch: #KidsPlaza #aFamily #festivalmebauvaembe2026 #WeFamilyAwards2026 #PhiThuongMeOi

Mẹ không cần phải khoác lên mình chiếc áo của sự hoàn hảo, cũng không cần trở thành một người mẹ lúc nào cũng mạnh mẽ hay hy sinh. Chỉ cần mẹ được hạnh phúc, được sống trọn vẹn với lựa chọn của mình và yêu thương con theo cách của riêng mình. Thế thôi, cũng đã là một điều phi thường.