WeFamily Awards 2026 chính thức mở cổng đề cử: Cùng gọi tên những người mẹ và gia đình truyền cảm hứng

"Mỗi lời đề cử là một cách để những nỗ lực thầm lặng được nhìn thấy, những câu chuyện tử tế được kể lại và những giá trị gia đình được lan tỏa".

WeFamily Awards 2026 - "Phi Thường Mẹ Ơi!" do Kids Plaza và aFamily.vn đồng tổ chức không chỉ là một giải thưởng, mà còn là dịp để cộng đồng cùng nhìn lại và tôn vinh những điều phi thường được tạo nên từ chính đời sống thường ngày. Đó có thể là hành trình một người mẹ bền bỉ vượt qua thử thách, cách một gia đình chọn đồng hành và nâng đỡ nhau, hay những nội dung gần gũi đã chạm tới hàng triệu người trên mạng xã hội.

Cổng đề cử chính thức mở từ hôm nay. Chỉ với vài phút và một câu chuyện chân thành, mỗi người đều có thể giúp một nhân vật xứng đáng tiến gần hơn tới sân khấu vinh danh của WeFamily Awards 2026.

4 hạng mục tìm kiếm những câu chuyện truyền cảm hứng

Tại vòng đề cử cộng đồng, người tham gia có thể lựa chọn một trong bốn hạng mục phù hợp nhất với nhân vật và câu chuyện muốn giới thiệu:

· Phi thường mẹ ơi: Tôn vinh những người mẹ có hành trình giàu nghị lực, tình yêu thương và khả năng truyền cảm hứng.

· Mẹ bé triệu view: Gọi tên những người mẹ, gia đình hoặc nhà sáng tạo nội dung sở hữu câu chuyện gần gũi, hữu ích và có sức lan tỏa mạnh mẽ.

· Nhà mình có nhau: Dành cho những gia đình cho thấy giá trị của sự đồng hành, sẻ chia và cùng nhau vun đắp một mái ấm hạnh phúc.

· Mẹ bầu thảnh thơi: Tôn vinh tinh thần tích cực, chủ động chăm sóc bản thân và tận hưởng hành trình mang thai theo cách nhẹ nhàng, đầy cảm hứng.

Hướng dẫn gửi đề cử trên website

Bước 1: Truy cập website WeFamily Awards 2026

Truy cập https://wefamily.kidsplaza.vn/ và chọn nút "Gửi đề cử" trên trang chủ.

Bước 2: Chọn hình thức đề cử

Hệ thống hiển thị hai lựa chọn: "Tự đề cử bản thân" và "Đề cử người khác". Nếu muốn giới thiệu một người mẹ hoặc gia đình mà bạn yêu mến, hãy chọn "Đề cử người khác". Với hình thức tự đề cử, người tham gia cần đăng nhập bằng số điện thoại và xác thực bằng mã OTP được gửi qua tin nhắn.

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin

Hoàn thiện các trường thông tin theo hướng dẫn trên màn hình, gồm: tên người được đề cử, số điện thoại, email, tỉnh/thành phố, hạng mục đề cử, ảnh đại diện và nội dung đề cử.

Lưu ý về ảnh đại diện: Ảnh có dung lượng tối đa 3 MB, tỷ lệ 1:1. Nên chọn ảnh vuông, rõ nét và đặt nhân vật ở chính giữa để tránh bị cắt mất khuôn mặt khi hiển thị.

Ở phần "Nội dung đề cử", hãy kể ngắn gọn nhưng cụ thể vì sao nhân vật xứng đáng được vinh danh. Những chi tiết đời thường, dấu mốc đáng nhớ, cách nhân vật vượt qua khó khăn hoặc giá trị tích cực họ mang đến cho gia đình và cộng đồng sẽ giúp hồ sơ có chiều sâu và giàu cảm xúc hơn.

Bước 4: Xác nhận và gửi đề cử

Kiểm tra lại toàn bộ nội dung, tích chọn ô đồng ý với điều khoản sử dụng dữ liệu của chương trình, sau đó bấm "Gửi đề cử". Khi màn hình xuất hiện thông báo gửi thành công, hồ sơ đã được hệ thống ghi nhận và sẽ trải qua bước kiểm duyệt trước khi hiển thị.

Để hồ sơ đề cử nổi bật và thuyết phục hơn

Một hồ sơ không cần quá dài, nhưng nên đủ rõ để người đọc hiểu nhân vật là ai và điều gì khiến câu chuyện ấy đáng được biết đến. Người gửi có thể chuẩn bị trước ba nhóm thông tin:

· Thông tin chính xác: Viết đúng tên nhân vật, địa phương và lựa chọn đúng hạng mục phù hợp.

· Câu chuyện cụ thể: Ưu tiên những tình huống, hành động hoặc dấu mốc có thật thay cho lời giới thiệu chung chung.

· Hình ảnh phù hợp: Sử dụng ảnh rõ nét, có sự đồng thuận của nhân vật và thể hiện đúng tinh thần câu chuyện.

Các mốc thời gian cần lưu ý

Hành trình WeFamily Awards 2026 diễn ra qua ba giai đoạn chính. Người tham gia nên lưu lại các mốc dưới đây để không bỏ lỡ cơ hội đề cử và bình chọn cho nhân vật mình yêu mến: