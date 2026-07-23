Lễ Quốc khánh Bỉ diễn ra ngày 21/7 vừa qua quy tụ đầy đủ các thành viên Hoàng gia, từ Vua Philippe, Vương hậu Mathilde đến các con là Công chúa Elisabeth, Hoàng tử Gabriel, Hoàng tử Emmanuel và Công chúa Eléonore. Tuy nhiên, người trở thành tâm điểm tranh luận sau sự kiện lại là Công chúa Delphine, em gái cùng cha khác mẹ của Vua Philippe.

Xuất hiện tại cuộc diễu hành truyền thống, Delphine lựa chọn một thiết kế màu hồng nổi bật của nhà thiết kế Bert De Coninck. Bộ váy gây chú ý với chân váy ngắn, cổ chữ V sâu được tạo phom như hình trái tim, tay áo phồng, kết hợp găng tay trắng dài có họa tiết trái tim và giày platform đồng màu.





Theo phóng viên Hoàng gia Wim Dehandschutter, tổng thể trang phục được lấy cảm hứng từ chủ đề "Love" (Tình yêu), trong đó phần cổ váy được tạo hình trái tim để truyền tải thông điệp tích cực.

Tuy nhiên, trên mạng xã hội, không ít ý kiến cho rằng lựa chọn này quá nổi bật so với phần lớn các nữ thành viên Hoàng gia Bỉ, vốn đều diện váy midi hoặc váy dài với gam màu nhã nhặn. Một số người thậm chí chỉ trích Delphine cố tình mặc khác biệt để "chiếm spotlight" trong ngày trọng đại của Hoàng gia.

Trả lời tờ HLN, Công chúa Delphine phủ nhận hoàn toàn những cáo buộc này.

"Bản thân tôi đơn giản là rất hợp với màu hồng," bà nói.

Theo Delphine, màu hồng mang đến cảm giác vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy ánh sáng. "Nó rất phù hợp với không khí lễ hội, hoàn toàn trái ngược với màu đen", bà chia sẻ. Khi được hỏi về độ ngắn của chiếc váy, Delphine tiếp tục giữ thái độ hài hước.

"Thực ra nó vẫn chưa đủ ngắn đâu. Bây giờ là lúc tôi còn có thể mặc như vậy. Vài năm nữa có lẽ sẽ không được nữa, khi mọi thứ bắt đầu chảy xệ", bà nói đùa.

Dù vậy, nữ công chúa nhấn mạnh rằng mục đích của mình chưa bao giờ là thu hút toàn bộ sự chú ý. "Tôi hoàn toàn không có ý định khiến mọi người chỉ nhìn vào mình hay cướp sự chú ý của bất kỳ ai. Mỗi người đều có cách tỏa sáng theo cách riêng".

Delphine cũng dành lời khen cho gia đình người anh cùng cha khác mẹ là Vua Philippe.

"Bản thân Vua Philippe có bốn người con rất đẹp. Các cháu luôn nổi bật vì thực sự rất cuốn hút".

Đây không phải lần đầu tiên Delphine trở thành chủ đề bàn tán vì phong cách thời trang. Khác với hình ảnh thanh lịch, kín đáo thường thấy của các thành viên Hoàng gia Bỉ, bà nhiều lần lựa chọn những bộ trang phục có màu sắc rực rỡ, họa tiết táo bạo hoặc phụ kiện độc đáo như kính trái tim, giày platform hay các thiết kế mang đậm dấu ấn nghệ thuật.

Phong cách này được xem là phản ánh đúng con người Delphine. Trước khi được công nhận là thành viên Hoàng gia, bà vốn là một nghệ sĩ thị giác nổi tiếng tại Bỉ với nhiều tác phẩm giàu tính sáng tạo và màu sắc.

Câu chuyện của Công chúa Delphine cũng được xem là một trong những chương đặc biệt nhất trong lịch sử Hoàng gia Bỉ. Trong nhiều thập kỷ, dư luận Bỉ đã lan truyền tin đồn rằng bà là con ngoài giá thú của Vua Albert II với Nam tước phu nhân Sybille Selys de Longchamps. Đến năm 2005, Delphine lần đầu công khai lên tiếng về thân phận của mình và khẳng định Vua Albert II từng thừa nhận mối quan hệ cha con trong cuộc sống riêng tư.

Sau nhiều năm theo đuổi vụ kiện, năm 2020, kết quả xét nghiệm ADN theo yêu cầu của tòa án xác nhận Delphine đúng là con gái ruột của cựu vương Albert II. Sau đó, bà chính thức được công nhận tước hiệu Công chúa Bỉ và có quyền sử dụng họ của Hoàng gia. Kể từ năm 2021, Delphine bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn tại các sự kiện chính thức của Hoàng gia Bỉ, trong đó có lễ Quốc khánh hằng năm.

Trong một cuộc phỏng vấn trên podcast It's Reigning Men hồi năm 2025, Delphine từng chia sẻ rằng mối quan hệ với các anh chị em cùng cha khác mẹ, đặc biệt là Vua Philippe, vẫn cần thời gian để thích nghi. "Tôi nghĩ với họ, việc chấp nhận hoàn cảnh này không hề dễ dàng. Họ không ghét tôi, chỉ là mọi thứ khá khó xử". Dù vậy, bà cho biết mình luôn cảm thấy hạnh phúc khi biết bản thân có anh chị em. "Họ có cuộc sống của họ, còn tôi có cuộc sống của mình. Nhưng với tôi, việc biết mình có anh chị em luôn là một điều rất đẹp. Tôi đã mơ về điều đó từ rất lâu".

Sau nhiều năm đấu tranh để được thừa nhận, Delphine giờ đây đã trở thành gương mặt quen thuộc tại các sự kiện Hoàng gia Bỉ. Và cũng giống như phong cách thời trang của mình, bà vẫn chọn xuất hiện theo cách rất riêng: rực rỡ, khác biệt và không ngại trở thành chủ đề bàn tán.

*Theo People