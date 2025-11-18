Công an TP. Hà Nội cảnh báo loại tin nhắn mới có thể khiến người dân bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Thời gian gần đây, nhiều người dân nhận được tin nhắn, cuộc gọi, thông báo “phạt nguội” của lực lượng Cảnh sát giao thông yêu cầu truy cập vào đường link “lạ” để nộp phạt. Người dân cần cảnh giác trước thủ đoạn này để tránh mắc bẫy của đối tượng lừa đảo.

Người dân tuyệt đối không cài đặt ứng dụng lạ từ đường link không xác minh, không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hay cấp quyền truy cập điện thoại cho bất kỳ phần mềm nào không rõ nguồn gốc. Nếu người dân cài đặt các phần mềm này, các đối tượng có thể chiếm quyền điều khiển điện thoại để đánh cắp dữ liệu, tiền trong tài khoản ngân hàng.

Ảnh: Công an TP. Hà Nội

Công an TP Hà Nội khẳng định, hiện nay, không có hình thức thông báo vi phạm trật tự an toàn giao thông qua tin nhắn hoặc điện thoại. Các trường hợp vi phạm đều được cơ quan Công an gửi thông báo bằng văn bản, mời chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến trụ sở cơ quan Công an làm việc. Trường hợp nhận được thông báo vi phạm từ các cơ quan chức năng, chủ phương tiện cần trực tiếp đến địa chỉ được nêu trong thông báo để làm việc với cơ quan Công an.

Người dân có nhu cầu tra cứu vi phạm hành chính có thể truy cập Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông tại địa chỉ: "www.csgt.vn" hoặc qua Ứng dụng VNeTraffic do Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an vận hành.

Công an TP Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh “mắc bẫy của đối tượng xấu”.

Phạm Trang