Ngày 21/10, theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội Facebook, Tiktok,...xuất hiện nhiều bài đăng quảng cáo các ứng dụng có tên gọi như “Phần mềm quản lý gia đình”, “App định vị người thân”, “Ứng dụng đọc tin nhắn của chồng/vợ”, “Theo dõi người yêu”,... kèm theo hình ảnh, video minh họa hấp dẫn, hứa hẹn giúp người dùng định vị, giám sát, đọc trộm tin nhắn, cuộc gọi của người khác.

Các ứng dụng chứa mã độc, chiếm quyền sử dụng thiết bị

Các đối tượng quảng cáo ứng dụng với nội dung khơi gợi sự tò mò, đánh vào tâm lý muốn kiểm soát bạn bè, người thân,... lừa người dùng tải về, nhưng thực chất đây là các ứng dụng gián điệp hoặc phần mềm chứa mã độc.

Khi cài đặt các ứng dụng này, người dùng có thể bị thu thập thông tin cá nhân, danh bạ, tin nhắn, tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng; theo dõi vị trí, nghe lén, quay lén hoặc chiếm quyền điều khiển thiết bị. Từ đó, các đối tượng lợi dụng dữ liệu thu được để tống tiền, lừa đảo hoặc phát tán thông tin nhạy cảm của nạn nhân.

Ngoài ra, hành vi sử dụng, phát tán hoặc kinh doanh phần mềm theo dõi, nghe lén, xâm nhập trái phép vào thiết bị của người khác là vi phạm pháp luật, có thể bị xử lý hình sự về các tội danh như “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác” theo Điều 289 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân:

- Tuyệt đối không tải hoặc cài đặt các phần mềm, ứng dụng không rõ nguồn gốc, đặc biệt là những ứng dụng được quảng cáo có khả năng “đọc trộm tin nhắn”, “định vị người thân”, “theo dõi người khác”.

- Không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ứng dụng, website hoặc đường link lạ nào.

- Thường xuyên cập nhật phần mềm bảo mật trên điện thoại, máy tính và chỉ cài đặt ứng dụng qua các kho chính thống như Google Play hoặc App Store.

- Khi phát hiện các trang, tài khoản mạng xã hội quảng cáo ứng dụng có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn xử lý.