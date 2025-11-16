Nhận được tin nhắn "Hạn mức vay đặc biệt...", người đàn ông bấm vào xem thì lập tức mất 185 triệu

Mới đây, tờ Sohu đưa tin về một vụ việc lừa đảo gây xôn xao ở Nam Tông, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc). Anh Trình - chủ một doanh nghiệp khi đang duyệt tin tức trên điện thoại thì nhận được một quảng cáo “vay 30.000 - 100.000 nhân dân tệ (khoảng 110 - 370 triệu đồng) không cần thế chấp”.

Tin nhắn kèm theo các lời nhắn: “Chỉ cần 1 giấy tờ tùy thân là vay được ngay”, “Hạn mức vay đặc biệt dành cho khách hàng vừa tìm hiểu thông tin về khoản vay online”, khiến anh cảm thấy đây là cơ hội hợp pháp và phù hợp nhu cầu.

Ảnh minh họa.

Theo hướng dẫn, anh Trình điền đầy đủ thông tin cá nhân và ký hợp đồng điện tử, rồi được yêu cầu chuyển 10.000 nhân dân tệ “phí đảm bảo” vào tài khoản kẻ gian để ngân hàng xác minh. Chỉ 10 phút sau, anh phát hiện mình đã chuyển nhầm hơn 50.000 nhân dân tệ (khoảng 185 triệu đồng). Thủ đoạn này được cảnh sát gọi là “tạo ngân hàng điện tử giả” - kẻ gian dùng thông tin cá nhân của nạn nhân để lập tài khoản và rút tiền ngay lập tức.

Nhờ trình báo kịp thời, cảnh sát đã khoanh vùng và bắt giữ nhóm đối tượng liên quan.

Trước đó, tờ HK01 từng đưa tin về một vụ việc lừa đảo gây xôn xao, anh Tiểu Trương - công nhân xây dựng tại Vũ Hán, Trung Quốc nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Người ở đầu dây tự xưng là nhân viên “hỗ trợ vay vốn” của một công ty tài chính, hứa sẽ giúp anh vay 16.000 nhân dân tệ (khoảng 76 triệu đồng) để mua máy móc nông nghiệp.

Tin tưởng, Tiểu Trương đồng ý, cung cấp mã xác nhận (OTP) và thông tin cá nhân qua WeChat. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ số tiền trong tài khoản của anh “bốc hơi”.

Điều khiến Tiểu Trương tin tưởng là cách kẻ lừa đảo làm rất chuyên nghiệp: gửi hợp đồng vay, giấy phép kinh doanh giả trông y như thật, trò chuyện qua WeChat với lời lẽ uy tín, nhấn mạnh đây là “chương trình ưu đãi đặc biệt” cho khách hàng đang có nhu cầu vay vốn.

Ảnh minh họa.

Ngay cả khi anh chất vấn, kẻ gian vẫn trấn an rằng đây là “quy trình hệ thống”, tiền sẽ được hoàn lại vào hôm sau.

May mắn là Tiểu Trương nhanh chóng trình báo công an. Trung tâm phòng chống tội phạm công nghệ cao Vũ Hán lập tức vào cuộc.

Điểm chung giữa các vụ lừa đảo là các tin nhắn và quảng cáo đều được thiết kế rất thuyết phục. Chúng thường sử dụng tên các công ty lớn, uy tín và gửi kèm hợp đồng hay giấy phép giả, khiến người nhận nghĩ rằng mọi thứ hợp pháp.

Nhiều tin nhắn còn được cá nhân hóa, ví dụ như: “Chúng tôi thấy bạn gần đây tìm hiểu khoản vay X”, tạo cảm giác riêng cho từng nạn nhân. Các kẻ lừa đảo cũng cam kết lợi ích ngay lập tức, hứa vay tiền nhanh chóng với lãi suất thấp, không cần thế chấp, khiến nhiều người chủ quan. Đồng thời, họ tạo áp lực thời gian hoặc quy trình khẩn cấp: “Chỉ hôm nay mới được duyệt hạn mức này” hay “Cần chuyển phí đảm bảo ngay để giải ngân”, thúc ép nạn nhân hành động ngay mà không kiểm tra kỹ thông tin.

Theo tờ Sohu, các chuyên gia và cơ quan chức năng khuyên, khi nhận được tin nhắn hay cuộc gọi khả nghi, người dùng nên bình tĩnh, không hành động vội. Hãy đọc kỹ nội dung tin nhắn: tin nhắn lừa đảo thường có những dấu hiệu nhận biết rõ ràng như hứa lợi ích quá nhanh, hạn mức vay lớn nhưng dễ dàng, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc mã OTP, và tạo áp lực thời gian để bạn phải chuyển tiền ngay.

Ảnh minh họa.

Một số dấu hiệu cảnh báo khác gồm: xuất hiện tên công ty lớn nhưng kèm hợp đồng, giấy phép giả; nhắn thông tin cá nhân hóa để tăng lòng tin; hoặc hướng dẫn tải ứng dụng ngoài kho chính thức. Khi gặp các tình huống này, cách an toàn nhất là không chuyển tiền, không cung cấp mã OTP hay mật khẩu, và xác minh thông tin qua kênh chính thức của ngân hàng, công ty tài chính.

Ngoài ra, chuyên gia còn nhấn mạnh: nếu nghi ngờ bị lừa đảo, nên lưu giữ tất cả tin nhắn, hình ảnh, chứng cứ và báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời ngăn chặn. Việc cảnh giác, đọc kỹ tin nhắn, xác minh thông tin trước khi hành động chính là cách tốt nhất để bảo vệ tài chính cá nhân.

Nguồn: HK01, Sohu.