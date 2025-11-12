Công an tỉnh Gia Lai vừa phát đi cảnh báo về một thủ đoạn lừa đảo mới đang lan truyền nhanh trên các hội nhóm Zalo, Facebook.

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, các đối tượng xấu đã phát tán một tập tin có tên “DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI.rar”. Bên trong tập tin này chứa mã độc nguy hiểm, có khả năng tự động cài đặt vào thiết bị của người dùng ngay sau khi tải về và giải nén.

(Nguồn: Trang thông tin điện tử Trung tâm Khoa học công nghệ và Truyền thông Nghệ An)

Khi đã xâm nhập, mã độc sẽ âm thầm thu thập các thông tin cá nhân, dữ liệu, tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng và các tệp tin quan trọng. Nghiêm trọng hơn, thiết bị bị nhiễm còn có thể tự động gửi file tương tự cho người khác, khiến mã độc tiếp tục lan rộng qua các hội nhóm trực tuyến.

Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân tuyệt đối không tải hoặc mở các tập tin có đuôi “.rar”, “.zip” từ nguồn không rõ ràng, đặc biệt là khi bên trong có chứa file “.exe” hoặc “.bat”. Trong trường hợp đã lỡ tải về, cần nhanh chóng quét toàn bộ máy tính bằng phần mềm diệt virus, đồng thời thay đổi mật khẩu tất cả các tài khoản quan trọng như Zalo, email, ngân hàng để đảm bảo an toàn.

Bên cạnh đó, người dân được khuyến nghị chỉ nên nhận tài liệu từ các nguồn chính thống hoặc từ người có thể xác thực. Cơ quan Công an đề nghị mọi người nâng cao cảnh giác, chủ động thông báo và chia sẻ thông tin cảnh báo này đến bạn bè, người thân để cùng phòng tránh, không để mã độc có cơ hội lan rộng.

Theo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh Gia Lai