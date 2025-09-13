Theo đó, khoảng 1h sáng ngày 13/9, Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo của người dân về việc tại khu vực đường Trần Khoa Đăng, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk xảy ra 1 vụ thảm án đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành thu thập thông tin, chứng cứ có liên quan đến vụ việc để truy bắt đối tượng gây án.

Hình ảnh Nguyễn Nam Đại Thuận tẩu thoát sau khi gây án

Qua xác minh ban đầu, khoảng 23h40' ngày 12/9, Nguyễn Nam Đại Thuận (sinh năm 1988, trú tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) đã đến nhà chị N.T.K.H. (sinh năm 1993), tại tổ dân phố 10, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk và dùng hung khí giết hại liên tiếp các thành viên trong gia đình.

Hậu quả, chị N.T.K.H. (33 tuổi), bà T.T.D. (55 tuổi, mẹ chị H.), anh B.V.N. (23 tuổi, em chị H.) tử vong tại chỗ.

Riêng cháu T.T.P. (13 tuổi, con trai chị H.) bị thương nặng và đã được mổ cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên và đã qua cơn nguy kịch.

Nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận gây ra thảm án tại Đắk Lắk đã bị bắt

Đến khoảng 8h30 ngày 13/9, Công an đã bắt giữ được Thuận khi đang lẩn trốn lại khu vực đồi Thông, phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk.

Tại cơ quan Công an, Thuận khai nhận thời gian gần đây, do mâu thuẫn tình cảm, Thuận bị chị H. và gia đình xem thường nên đã nảy sinh ý định giết người.

Tối ngày 12/9, Thuận mang theo 1 chiếc búa đóng đinh, 1 con dao bầu và 1 con dao thái lan từ nhà đi đến nhà chị H. để thực hiện hành vi phạm tội. Sau khi gây án Thuận đã cướp 1 xe máy, 1 điện thoại di động của người dân để tẩu thoát và bị lực Công an bắt giữ trong quá trình lẩn trốn.

Hiện Công an đã ra qyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Nam Đại Thuận để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.