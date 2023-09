Công an kết luận nguyên nhân vụ cháy chung cư mini làm 56 người tử vong ở Hà Nội

Ngày 20/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội vừa có kết luận giám định nguyên nhân vụ cháy chung cư mini làm 56 người chết tại số nhà 37 ngõ 29/70, phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân.



Theo cơ quan điều tra, ngày 19/9 Viện khoa học hình sự Bộ Công an đã có bản kết luận giám định nguyên nhân vụ cháy tại số nhà 37 ngõ 29/70, phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân.

Kết luận giám định, điểm xuất phát cháy nằm ở khu vực giáp tường phía Nam, cách tường phía Đông khoảng 2,3m thuộc tầng 1 bên trong khu nhà ở nhiều căn hộ (chung cư mini – PV).

Khu vực xảy ra cháy

Cụ thể, nguyên nhân gây cháy được xác định do chập mạch điện trên đường dây dẫn diện tại khu vực bình ắc quy thuộc phần đầu xe mô tô sử dụng động cơ xăng (loại xe tay ga) đặt giáp tường phía Nam tầng 1 gây ra hỏa hoạn, theo thông báo từ cơ quan điều tra. Kết luận giám định cũng cho biết, lửa sau đó cháy lan vào khu vực cáp điện, các hộp công tơ điện gắn trên tường ở tầng 1 và cháy lan ra xung quay dẫn đến vụ hỏa hoạn kinh hoàng làm 56 người chết.

Trong 4 bình chữa cháy gửi giám định có 3 bình chưa được sử dụng, 1 bình đã được sử dụng, thông báo từ Công an Hà Nội cho biết.

Chính quyền đang tập trung hỗ trợ người dân

Trước đó, ngày 13/9 Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh (sinh năm 1979, hiện trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội).

Ông Minh là chủ của chung cư nơi xảy ra vụ cháy tại số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân.

Chủ của căn chung cư mini này bị điều tra về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo điều 313 Bộ luật Hình sự.

Sau vụ cháy, Bộ Công an cũng chỉ đạo các lực lượng chức năng làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến vụ cháy chung cư mini, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.