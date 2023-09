Hà Nội xem xét trách nhiệm các cấp quản lý liên quan vụ cháy chung cư mini

Phải có sự thay đổi toàn diện trên toàn địa bàn

Chiều 15/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai Công điện số 796/CĐ-TTg ngày 13/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Tại hội nghị, Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ cháy, Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt chủ chung cư mini, chắc chắn sẽ xem xét trách nhiệm của các cấp quản lý. Đây là vụ việc điển hình cho việc trách nhiệm của lực lượng chức năng quản lý trật tự xây dựng ở cơ sở.

Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội lưu ý những nội dung quan trọng trong Kế hoạch 234 của UBND TP về tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ (thường gọi là chung cư mini), cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên toàn địa bàn.

Các đại biểu mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân tử vong trong vụ cháy chung cư mini tại quận Thanh Xuân.

Phó Giám đốc Công an TP nhấn mạnh, việc tổng kiểm tra phải thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP là “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Đồng thời ông đặt vấn đề liệu cấp ủy, chính quyền các cấp đã thực sự vào cuộc đối với tồn tại này hay chưa.

Nhấn mạnh công tác tuyên truyền phải có hiệu quả thực sự, Đại tá Dương Đức Hải nêu rõ: “ Việc tổng kiểm tra phải huy động được sức mạnh của toàn dân. Kiểm tra có hướng dẫn được người dân các biện pháp an toàn chưa là việc phải quan tâm. Chúng ta quyết liệt thì người dân mới ủng hộ. Khi người dân hiểu rõ, ủng hộ, tự điều chỉnh, bảo vệ tính mạng, tài sản cho mình thì mới thành công. Như vậy mới giải được nhiều hệ lụy ”.

Đại tá Dương Đức Hải lưu ý, theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP, các đơn vị cần xây dựng kế hoạch, có lộ trình thực hiện kế hoạch và đặc biệt phải có biện pháp trước mắt không để xảy ra vụ việc như vụ cháy chung cư mini đặc biệt nghiêm trọng ở quận Thanh Xuân.

“Sau khi triển khai kế hoạch này, phải có sự thay đổi toàn diện trên toàn địa bàn”, Phó Giám đốc Công an thành phố nhấn mạnh.

Giám đốc Sở Xây dựng Võ Nguyên Phong cho biết với các chung cư mini, khi cấp phép xây dựng là công trình riêng lẻ, sau đó chủ nhà tự ý chuyển đổi không đúng quy định pháp luật.

Sở sẽ có các tổ công tác do lãnh đạo Sở làm tổ trưởng xuống cơ sở hướng dẫn, thực hiện cùng các quận huyện việc kiểm tra, xử lý. Ngay trong chiều 15/9, Sở sẽ có văn bản chi tiết hướng dẫn các quận, huyện thực hiện kế hoạch tổng kiểm tra của thành phố.

Người dân ủng hộ mới giảm được nguy cơ cháy nổ

Tại Hội nghị, nhắc lại vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân, Chủ tịch Nguyễn Sỹ Thanh khẳng định đây là vụ việc có hậu quả nặng nề nhất của thành phố từ trước đến nay. Khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo thành phố chỉ đạo ngay tại hiện trường các biện pháp khắc phục hậu quả.

Người đứng đầu thành phố khẳng định, công tác PCCC của thành phố luôn được quan tâm và nhấn mạnh: “Chúng ta đã làm nhiều việc. Như với quản lý PCCC các quán karaoke, Hà Nội đã làm rất quyết liệt, giảm thiểu được nhiều thiệt hại”.

Chủ tịch UBND TP nói rõ: “Chúng ta đừng để sự mất mát của 56 gia đình nạn nhân vụ cháy chung cư mini trở thành vô nghĩa mà phải trở thành điều làm thay đổi nhận thức cấp ủy, chính quyền các cấp, kể cả thành phố đến quận huyện, phường xã về phòng cháy chữa cháy. Cần phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là của người dân. Nếu người dân không ủng hộ chỉ thành công một nửa”.

Chủ tịch UBND TP chỉ đạo, tổng kiểm tra lần này là để có giải pháp “ứng chiến” và người dân ủng hộ thì mới giảm được nguy cơ cháy nổ. Để người dân ủng hộ thì lực lượng chức năng phải vận động, hướng dẫn cụ thể.

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Sỹ Thanh phát biểu tại hội nghị.

Từ đó, Chủ tịch UBND TP chỉ ra một số việc cụ thể cần làm ngay. Chủ tịch UBND TP lưu ý nguy cơ việc hầm để xe với lượng xe máy đông đúc, chen nhau thì “vấn đề là cháy nổ lúc nào thôi. Cháy thì vô phương cứu chữa”.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng lưu ý nguy cơ cháy nổ về xe đạp điện khi tiêu chí, tiêu chuẩn kỹ thuật chưa có; mất an toàn khi đốt vàng mã.

“Như ở nhà có bao ổ điện, thế nào là an toàn thì phải hướng dẫn người dân. Việc này cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị như là làm với giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4. Phải vào cuộc, bám sát người dân vào mới được”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội phân tích một ví dụ.

Từ vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhắc đến việc cần có thang dây thoát nạn khi cháy nổ với những khu nhà, căn hộ khó có đường thoát hiểm.

“Nếu khó khăn kinh phí thì huy động nhân dân cùng làm. Cứu được một người là đã vô cùng hạnh phúc. Cơ sở phải tìm tòi, có cách làm cụ thể”, ông Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh.