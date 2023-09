Phát hiện thêm hàng loạt chung cư mini vi phạm của Nghiêm Quang Minh

Ngày 18-9, Công an TP Hà Nội vẫn đang điều tra, làm rõ vụ cháy chung cư mini số 37, ngách 29/70 phố Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) làm 56 người tử vong, 37 người bị thương. Hiện công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nghiêm Quang Minh (44 tuổi; trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội), là chủ chung cư này, để điều tra về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy".

Bị can Nghiêm Quang Minh

Theo tìm hiểu của Báo Người Lao Động, tại Hà Nội, ngoài chung cư bị cháy, bị can Nghiêm Quang Minh còn là chủ đầu tư hoặc chung tên cùng người khác đầu tư, xây dựng hàng loạt chung cư mini trên địa bàn các quận như: Thanh Xuân, Đống Đa, Tây Hồ…

Tại quận Thanh Xuân, có khoảng 6 công trình nằm trên địa bàn các phường: Khương Đình, Nhân Chính, Khương Mai được UBND quận Thanh Xuân cấp giấy phép xây dựng riêng cho Nghiêm Quang Minh hoặc cấp chung tên ông Minh và người khác.

Tại quận Tây Hồ, có 1 chung cư mini của Nghiêm Quang Minh cũng xây vượt tầng so với giấy phép được cấp.

Tại quận Đống Đa, năm 2017, quận này cấp giấy phép xây dựng tại địa chỉ số 58B+58C ngõ 117 Thái Hà, đứng tên ông Nghiêm Quang Minh và một người khác. Công trình này được cấp giấy phép xây dựng 6 tầng, 1 tum, tỉ lệ xây dựng 70% trên diện tích đất là 210 m2. Tuy nhiên, trên thực tế, tòa nhà này xây dựng trên 100% diện tích đất, với 8 tầng nổi (chưa bao gồm 1 tầng hầm, 1 tầng tum). Công trình được chia thành gần 50 phòng để bán hoặc cho thuê.

Đặc điểm chung của các chung cư mini của Nghiêm Quang Minh là hầu hết đều vi phạm trật tự xây dựng.