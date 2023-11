Concert Westlife ở Việt Nam hé lộ thêm nhiều chi tiết đặc biệt, khán giả háo hức đợi ngày ôn lại thanh xuân

Chỉ còn 1 tuần nữa là đêm nhạc The Wild Dreams Tour của Westlife sẽ chính thức được biểu diễn tại Việt Nam. Lần này đến với Việt Nam, Westlife sẽ biểu diễn trong hai đêm liên tiếp vào ngày 21/11 và 22/11. Dự kiến có hơn 30 nghìn khán giả sẽ tham gia sự kiện đặc biệt này.



The Wild Dreams Tour là tour diễn thứ 14 trong sự nghiệp âm nhạc của Westlife với tổng cộng 91 đêm diễn kéo dài từ năm 2022 cho đến năm 2024. The Wild Dreams Tour cũng là tour lưu diễn lớn nhất trong sự nghiệp của Westlife. 2 đêm diễn tại Việt Nam nằm trong chặng thứ 11 của chuyến lưu diễn The Wild Dreams Tour với điểm đến là các nước Châu Á và đây cũng là chặng lưu diễn cuối của Westlife trong năm 2023.

Khán giả háo hức chờ đợi The Wild Dreams Tour tại Việt Nam.

Sân khấu với thiết kế đặc biệt cùng sự xuất hiện của ca sĩ khách mời quốc tế

Sân khấu của concert The Wild Dreams Tour của Westlife ở Việt Nam cũng là một điểm nhấn đáng mong chờ. Phần sân khấu được thiết kế theo hình chữ T, tạo điều kiện để các thành viên Westlife có thể giao lưu, kết nối với khán giả dễ dàng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc fan hâm mộ sẽ được nhìn thần tượng gần hơn.

Thiết kế sân khấu này gần như là duy nhất cho chặng dừng lưu diễn ở Việt Nam. Bởi ở các đêm diễn trước đó, sân khấu của Westlife chỉ được thiết kế với hình chữ nhật cùng một đoạn ngắn nhô ra giữa. Tại buổi biểu diễn The Wild Dreams Tour tại Việt Naml, có hẳn một sân khấu phụ được nối với sân khấu chính tạo nên điểm nhấn ấn tượng hơn hẳn.

Sơ đồ sân khấu của The Wild Dreams Tour tại Việt Nam được thiết kế theo hình chữ T.

Bên cạnh đó, concert The Wild Dreams Tour tại Việt Nam cũng có sự xuất hiện của nữ ca sĩ quốc tế ANDREAH với vai trò ca sĩ mở màn trước khi vào set biểu diễn chính thức của Westlife. ANDREAH là ca sĩ lai hai dòng máu Philippines và Ireland, sở hữu giọng hát nội lực đầy cuốn hút. ANDREAH học hát khi lên 10 và bắt đầu sáng tác năm 13 tuổi. Không những thế, nữ ca sĩ còn chơi guitar piano thuần thục vì đã theo học bộ môn này từ năm 8 tuổi.

Dù chỉ mới 22 tuổi, ANDREAH đã khẳng định bản thân là nữ ca sĩ triển vọng, nhận được nhiều sự đón nhận từ khán giả tại trong nước và trên sân khấu quốc tế. ANDREAH đã được đảm nhiệm vai trò hát mở màn cho nhiều nghệ sĩ đình đám như Sam Smith, The Script, Air Supply, 911, Lukas Graham,...

Nữ ca sĩ quốc tế ANDREAH với vai trò ca sĩ mở màn cho The Wild Dreams Tour.

Loạt bài hit sẽ được biểu diễn tại The Wild Dreams Tour ở Việt Nam khiến khán giả vô cùng háo hức



Trong The Wild Dreams Tour tại Việt Nam, Westlife sẽ biểu diễn một liên khúc đặc biệt gồm các bản hit của nhóm nhạc huyền thoại ABBA như Mamma Mia, Gimme Gimme Gimme, Money Money Money, Take a Chance on Me, I Have a Dream, Dancing Queen, Waterloo, Thank You for the Music.

Với những ai hâm mộ cả Westlife và ABBA thì concert lần này chính là dịp để chúng ta được đắm chìm trong âm nhạc của thời thanh xuân. Đặc biệt, liên khúc này Westlife thường không diễn quá nhiều trong The Wild Dreams Tour và chỉ diễn tại một số nơi như khi diễn tại quê nhà Ireland của nhóm. Chứng tỏ Westlife đã có sự ưu ái dành riêng cho khán giả Việt Nam.



Khán giả háo hức chờ đến ngày được tận hưởng bữa tiệc âm nhạc tại concert Westlife.

Westlife là cái tên cực kì nổi tiếng, gắn liền với thanh xuân của nhiều thế hệ 8x, 9x đời đầu. Cũng vì thế, đây sẽ là dịp mà các khán giả có cơ hội được ôn lại những tháng ngày thanh xuân đáng nhớ.

Có thể thấy, “The Wild Dreams Tour - All The Hits” đang tạo nên một cơn sốt với khán giả Việt Nam. Rất nhiều khán giả bày tỏ sự mong đợi, háo hức trước một bữa tiệc âm nhạc đẳng cấp quốc tế. Chỉ còn một tuần nữa thôi, khán giả sẽ được chứng kiến màn trình diễn hoành tráng từ những chàng trai Ireland!