HOT: Concert Westlife mở thêm đêm diễn thứ 2 tại Việt Nam, liệu tốc độ bán vé có "thần tốc" như đêm đầu?

Tối 20/10, BTC đêm nhạc Westlife tại TP.HCM chính thức xác nhận sẽ mở thêm đêm thứ 2 trước nhu cầu vé quá lớn của khán giả Việt Nam. Đêm diễn bổ sung diễn ra vào ngày 21/11. Như vậy, Westlife sẽ trình diễn tại SVĐ Thống Nhất trong 2 đêm liên tiếp: 21/11 và 22/11.

Trên trang Facebook chính thức của nhóm, Westlife đã xác nhận thông tin trên đồng thời đăng tải poster mới cho 2 đêm diễn của họ tại Việt Nam. Bài đăng của nhóm viết: "Việt Nam ơi! Vì nhu cầu quá cao, chúng tôi sẽ thêm một ngày diễn nữa vào tối 21/11. Vé cho đêm diễn này sẽ mở bán vào 12h00 trưa ngày 23/10. Đừng bỏ lỡ nhé!".

Concert Westlife tại Việt Nam mở thêm đêm diễn ngày 21/11

Bà Đỗ Thu Giang, đại diện AMO - Đơn vị tổ chức đêm diễn của Westlife tại Việt Nam chia sẻ với truyền thông: " Đây không chỉ là thử thách, mà còn là niềm hạnh phúc, khi chúng tôi thấy sự phấn khích và yêu mến mà khán giả dành cho Westlife. Toàn bộ vé đã được bán hết chỉ trong 4h, và chúng tôi biết rằng, chúng tôi cần phải làm gì đó. Ngay lập tức, chúng tôi đã bắt tay vào trao đổi, đàm phán cùng ban nhạc, và quả thật, sự kiên trì đã mang lại thành quả. Đêm diễn thêm vào ngày 21/11 sẽ là món quà dành tặng cho những trái tim yêu âm nhạc. Hy vọng khán giả Việt Nam sẽ được thưởng thức hai đêm nhạc hội xứng đáng với sự chờ đợi suốt thời gian qua.”

Westlife trong The Wild Dreams Tour.

Giá vé và vị trí các khu vực ngồi trong đêm diễn của Westlife ngày 21/11 duy trì không thay đổi so với đêm biểu diễn ngày 22/11. BTC cũng lưu ý để đảm bảo tính hợp lệ của vé, khán giả chỉ mua vé qua kênh chính thức là ticketbox.vn hoặc ứng dụng Ticketbox. BTC và Ticketbox không chịu trách nhiệm về các giao dịch bên ngoài hệ thống chính. Đợt bán vé chính thức cho đêm diễn bổ sung cũng được xác nhận là từ 12h00 trưa ngày 23/10.

Trước đó, chỉ sau khoảng 4 tiếng đồng hồ kể từ khi cổng bán vé được mở ra vào sáng 26/9, đơn vị tổ chức chương trình AMO đã xác nhận toàn bộ 15 nghìn vé của đêm đầu tiên đều đã được bán hết. Có thể nói, đây là tốc độ tiêu thụ vé kỉ lục với một concert của nghệ sĩ quốc tế mở bán tại Việt Nam.

Đông đảo khán giả mong mỏi BTC có thể cân nhắc mở thêm 1 đêm thứ hai tại TP.HCM vì vẫn còn rất nhiều người chưa mua kịp vé. Bên cạnh đó, khán giả cũng đề nghị BTC có thể mở thêm 1 đêm diễn tại Hà Nội để đáp ứng nhu cầu tham gia concert rất lớn lần này của fan Westlife. Và cuối cùng, mong mỏi của khán giả đã được đáp ứng. Việc mở thêm đêm thứ 2 chắc chắn sẽ mở cơ hội cho rất đông khán giả chưa kịp mua vé đợt 1 sở hữu được vé tham dự The Wild Dreams Tour của Westlife tại Việt Nam mà không cần phải tìm mua qua trung gian với giá cao hơn giá gốc.

Không chỉ ở Việt Nam, Westlife phải liên tục thêm các đêm diễn khắp toàn cầu, chứng tỏ sức hút rất lớn từ chuyến lưu diễn này.

Trước khi đến Việt Nam, Westlife có 2 đêm diễn tại Macau (Trung Quốc) vào tối 18 và 19/11. Westlife sẽ có chưa đầy 1 ngày để di chuyển đến Việt Nam, nghỉ ngơi và tổng duyệt trước khi diễn liên tiếp vào 2 đêm 21 và 22/11. Sau đêm diễn tại Việt Nam họ sẽ diễn ở Ấn Độ vào liên tiếp 3 tối (24-25-26/11) ở 3 thành phố. Nghĩa là lịch trình của Westlife trong The Wild Dreams Tour thực sự rất "căng", các thành viên phải di chuyển liên tục, trình diễn với cường độ cao ở nhiều thành phố. Điều này càng chứng tỏ độ hot của Westlife cùng tour diễn toàn cầu đang "khủng khiếp" đến thế nào.

Sự kiện này không chỉ nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ cộng đồng fan hâm mộ Westlife tại Việt Nam, mà còn tạo ra một làn sóng phấn khích lan rộng trên các nền tảng truyền thông xã hội. Poster thông báo đêm diễn của Westlife đã chạm con số “khủng” thu hút gần 50.000 lượt tương tác chỉ trong một đêm. Chủ đề “ The Wild Dreams Tour – All The Hits ” nhanh chóng leo lên vị trí thứ 5 trên BXH SocialTrend Ranking với 21,30 nghìn lượt thảo luận và 85,82 nghìn lượt tương tác. Có thể thấy, “ The Wild Dreams Tour - All The Hits ” tạo nên một cơn sốt khi loạt hạng vé đã “sold out”. Trên các trang, hội nhóm, đêm nhạc trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi. Phần lớn khán giả đều bày tỏ sự mong đợi, háo hức trước một bữa tiệc âm nhạc đẳng cấp quốc tế. Điều này, hoàn toàn dễ hiểu bởi thực tế, việc được thưởng thức một đêm nhạc đỉnh cao với nghệ sĩ tên tuổi hàng đầu thế giới không phải là thường gặp. Và để góp phần tạo nên sự kiện hấp dẫn, không thể không nhắc đến những đóng góp to lớn của các nhà tài trợ, đơn vị truyền thông đã luôn đồng hành cùng BTC, trong đó nhà tài trợ lớn nhất là ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank.

Những năm qua, VPBank vẫn luôn là thương hiệu gắn liền với những sự kiện âm nhạc quốc tế đẳng cấp, thành công mang các tên tuổi lớn của âm nhạc thế giới đến Việt Nam như Richard Clayderman, Kenny G, Steve Aoki… Với vai trò là nhà tài trợ lớn nhất đưa Westlife Concert về Việt Nam, VPBank một lần nữa tiếp tục khẳng định vị thế “thịnh vượng” của ngân hàng không chỉ trong lĩnh vực tài chính, mà còn trong lĩnh vực văn hóa và nghệ thuật.

Đại diện VPBank chia sẻ: “Việt Nam Thịnh Vượng là tên gọi và cũng là sứ mệnh của ngân hàng chúng tôi, hướng đến bốn giá trị tài chính, tinh thần, thể chất và cộng đồng. Nhận thấy việc đồng hành cùng “ The Wild Dreams Tour - All The Hits ” sẽ đem đến cơ hội cho người hâm mộ Việt Nam được trực tiếp thưởng thức những ca khúc bất hủ, sống lại thanh xuân cùng ban nhạc huyền thoại Westlife, chúng tôi đã quyết định trở thành nhà tài trợ lớn nhất cho sự kiện này. Bởi đây sẽ là một món quà mang ý nghĩa “thịnh vượng tinh thần” thiết thực và tuyệt vời dành cho cộng đồng yêu nhạc, cũng như góp phần gia tăng vị thế của Việt Nam như một điểm đến tiềm năng cho những concert quốc tế.”

Ngoài ra, show diễn của Westlife tại Việt Nam chính thức được khai thác thương mại bởi AdSponsor - đơn vị kinh doanh tài trợ cho show Westlife. AdSponsor là Agency trực thuộc VCcorp, không chỉ cung cấp dịch vụ kinh doanh thương mại cho các chương trình sự kiện lớn trong nước và quốc tế mà còn cung cấp các giải pháp Bảo trợ truyền thông, Mega livestream, Brand show và Video marketing.

Đặc biệt có sự đồng hành Kenh14.vn hứa hẹn sẽ đưa đến cho khán giả những thông tin chính xác, nhanh chóng giúp khán giả có một cái nhìn đa chiều, khách quan và dễ dàng tiếp cận với mọi hoạt động của Westlife trong thời gian lưu diễn tại Việt Nam.Với sự hỗ trợ của các nhà tài trợ lớn cùng đơn vị truyền thông chuyên nghiệp, tất cả hứa hẹn mang đến một bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn, ấn tượng, mãn nhãn, mãn nhĩ. Đợt bán vé chính thức cho đêm diễn bổ sung sẽ được công bố trong thời gian sớm nhất.