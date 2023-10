Lịch trình cực căng của Westlife khi lưu diễn thế giới, thêm được show thứ 2 ở Việt Nam là nỗ lực quá lớn!

Đêm diễn bổ sung của Westlife trong khuôn khổ The Wild Dreams Tour tại TP.HCM diễn ra vào ngày 21/11. Như vậy, Westlife sẽ trình diễn tại SVĐ Thống Nhất trong 2 đêm liên tiếp: 21/11 và 22/11. Trên trang Facebook chính thức của nhóm, Westlife đã xác nhận thông tin trên đồng thời đăng tải poster mới cho 2 đêm diễn của họ tại Việt Nam. Bài đăng của nhóm viết: "Việt Nam ơi! Vì nhu cầu quá cao, chúng tôi sẽ thêm một ngày diễn nữa vào tối 21/11. Vé cho đêm diễn này sẽ mở bán vào 12h00 trưa ngày 23/10. Đừng bỏ lỡ nhé!".

Concert Westlife tại Việt Nam mở thêm đêm diễn ngày 21/11

Giá vé và vị trí các khu vực ngồi trong đêm diễn của Westlife ngày 21/11 duy trì không thay đổi so với đêm biểu diễn ngày 22/11. Đợt bán vé chính thức cho đêm diễn bổ sung cũng được xác nhận là từ 12h00 trưa ngày 23/10.



Trước đó, chỉ sau khoảng 4 tiếng đồng hồ kể từ khi cổng bán vé được mở ra vào sáng 26/9, đơn vị tổ chức chương trình AMO đã xác nhận toàn bộ 15 nghìn vé của đêm đầu tiên đều đã được bán hết. Có thể nói, đây là tốc độ tiêu thụ vé kỉ lục với một concert của nghệ sĩ quốc tế mở bán tại Việt Nam. Việc mở thêm đêm thứ 2 chắc chắn sẽ mở cơ hội cho rất đông khán giả chưa kịp mua vé đợt 1 sở hữu được vé tham dự The Wild Dreams Tour của Westlife tại Việt Nam mà không cần phải tìm mua qua trung gian với giá cao hơn giá gốc.

Không chỉ ở Việt Nam, Westlife phải liên tục thêm các đêm diễn khắp toàn cầu, chứng tỏ sức hút rất lớn từ chuyến lưu diễn này.

Việc mở thêm đêm thứ 2 không hề dễ dàng. Sức mua của khán giả Việt Nam cho đêm diễn thứ 2 không phải là vấn đề đáng lo. Vấn đề nằm ở chỗ lịch trình lưu diễn lần này của Westlife có thể nói là "căng cực", thế nên việc thỏa thuận được đêm diễn thứ 2 với nhóm nhạc là điều không hề dễ chút nào.



2 đêm diễn tại Việt Nam nằm trong chặng thứ 11 của chuyến lưu diễn The Wild Dreams Tour với điểm đến là các nước Châu Á. Đây cũng là chặng lưu diễn cuối của Westlife trong năm 2023, sau đó họ sẽ có hơn 3 tháng nghỉ ngơi trước khi trở lại với chặng 12 vào tháng 3/2024 ở khu vực Bắc Mỹ. Chặng 11 bắt đầu từ ngày 14/11 và kết thúc vào ngày 26/11/2023 có lịch trình rất "khủng khiếp" khi trong vỏn vẹn 13 ngày, Westlife phải diễn 11 đêm ở 7 thành phố khác nhau.

Cụ thể hơn, trước khi đến Việt Nam, Westlife có 2 đêm diễn tại Macau (Trung Quốc) vào tối 18 và 19/11. Gần như ngay sau đêm diễn tối 19/11 tại Macau (Trung Quốc), 4 "chàng trai miền Tây" sẽ phải ra thẳng sân bay để đến Việt Nam và dự đoán họ sẽ đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) vào sớm ngày 20/11. Westlife sẽ có chưa đầy 1 ngày để nghỉ ngơi và soundcheck (nếu có) trước khi diễn liên tiếp vào 2 đêm 21 và 22/11 trên SVĐ Thống Nhất.

Westlife "gây bão" toàn cầu với The Wild Dreams Tour.

Sau đêm diễn tại Việt Nam họ sẽ diễn ở Ấn Độ vào liên tiếp 3 tối (24-25-26/11) ở 3 thành phố khác nhau. Điều này có nghĩa là ngay sau khi kết thúc 2 đêm diễn tại Việt Nam, Westlife không có thời gian nghỉ ngơi mà phải tiếp tục thực hiện một chuyến bay dài đến Ấn Độ để kịp lịch trình lưu diễn.

Nghĩa là lịch trình của Westlife trong The Wild Dreams Tour thực sự rất "căng", các thành viên phải di chuyển liên tục, trình diễn với cường độ cao ở nhiều thành phố. Điều này càng chứng tỏ độ hot của Westlife cùng tour diễn toàn cầu đang "khủng khiếp" đến thế nào! Tuy nhiên với việc luyện tập nghiêm túc, bản lĩnh sân khấu chuyên nghiệp, Westlife luôn "cháy" hết mình với mỗi màn trình diễn, chưa bao giờ khiến khán giả thất vọng với phong độ của mình.

Các đêm diễn của Westlife trong The Wild Dreams Tour liên tiếp "cháy vé" khắp toàn cầu.

Góp phần tạo nên sự kiện hấp dẫn cũng như thành công mang đến khán giả Việt Nam 2 đêm diễn liên tiếp giữa một lịch trình chặt chẽ của Westlife, không thể không nhắc đến những đóng góp to lớn của các nhà tài trợ, đơn vị truyền thông đã luôn đồng hành cùng BTC. Trong đó nhà tài trợ lớn nhất là ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank.

Những năm qua, VPBank vẫn luôn là thương hiệu gắn liền với những sự kiện âm nhạc quốc tế đẳng cấp, thành công mang các tên tuổi lớn của âm nhạc thế giới đến Việt Nam như Richard Clayderman, Kenny G, Steve Aoki… Với vai trò là nhà tài trợ lớn nhất đưa Westlife Concert về Việt Nam, VPBank một lần nữa tiếp tục khẳng định vị thế "thịnh vượng" của ngân hàng không chỉ trong lĩnh vực tài chính, mà còn trong lĩnh vực văn hóa và nghệ thuật.

Đại diện VPBank chia sẻ: "Việt Nam Thịnh Vượng là tên gọi và cũng là sứ mệnh của ngân hàng chúng tôi, hướng đến bốn giá trị tài chính, tinh thần, thể chất và cộng đồng. Nhận thấy việc đồng hành cùng "The Wild Dreams Tour - All The Hits" sẽ đem đến cơ hội cho người hâm mộ Việt Nam được trực tiếp thưởng thức những ca khúc bất hủ, sống lại thanh xuân cùng ban nhạc huyền thoại Westlife, chúng tôi đã quyết định trở thành nhà tài trợ lớn nhất cho sự kiện này. Bởi đây sẽ là một món quà mang ý nghĩa "thịnh vượng tinh thần" thiết thực và tuyệt vời dành cho cộng đồng yêu nhạc, cũng như góp phần gia tăng vị thế của Việt Nam như một điểm đến tiềm năng cho những concert quốc tế."

"The Wild Dreams Tour" là tour diễn thứ 14 trong sự nghiệp của Westlife, kéo dài từ năm 2022 đến năm 2024 với tổng cộng 91 đêm diễn, hiện đang "làm mưa làm gió" tại châu Á. Sắp tới, hai đêm nhạc trong khuôn khổ tour diễn này sẽ diễn ra vào tối 21-22/11/2023 ở SVĐ Thống Nhất (TP.HCM).

Vé cho đêm diễn thứ 2 chính thức được mở bán vào 12 giờ ngày 23/10/2023 tại Ticketbox. Đừng bỏ lỡ cơ hội dành lấy những chiếc vé đến tham gia đêm nhạc đẳng cấp và tạo nên những kỉ niệm quý giá cùng Westlife! Đồng hành cùng đêm nhạc với vai trò là nhà tài trợ lớn nhất đưa Westlife đến Việt Nam, VPBank sẽ cùng AMO góp phần tạo nên bữa tiệc âm nhạc chất lượng, ấn tượng và mãn nhãn. Trong hành trình phát triển hơn 30 năm với sứ mệnh "Vì một Việt Nam thịnh vượng", VPBank đã khắc sâu dấu ấn trong lòng công chúng là một thương hiệu nhân văn với những hành động vì cộng đồng như tài trợ 100 tỷ mua bản quyền World Cup năm 2022, tổ chức những giải chạy phi lợi nhuận mang thương hiệu VPIM, tổ chức những đêm nhạc đỉnh cao với các huyền thoại âm nhạc trên thế giới như Richard Clayderman (2014), Kenny G (2015)... và xây dựng hơn 30 điểm trường trên khắp cả nước.. Hai đêm diễn của Westlife tại Việt Nam và hơn 5000 vé mời dành cho khách hàng sẽ tiếp tục là một món quà mang ý nghĩa "thịnh vượng tinh thần" thiết thực và tuyệt vời mà VPBank muốn gửi đến những người hâm mộ Việt. Mọi chi tiết về vé xin vui lòng liên hệ đối tác phát hành vé của chúng tôi: ticketbox.vn theo: 1. Số hotline 1900.6408. 2. Email: Support@ticketbox.vn 3. Văn phòng 52 Út Tịch, Phường 4 Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh