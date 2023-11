Concert Westlife mở bán thêm vé cho 2 đêm diễn ở Việt Nam, khán giả yên tâm không cần phải mua tại “chợ đen"

Westlife là một cái tên vô cùng quen thuộc với khán giả Việt Nam, đặc biệt là thế hệ 8x và 9x. Cũng chính vì thế mà The Wild Dreams Tour của Westlife đang tạo nên một làn sóng siêu nhiệt tại Việt Nam. Sự kiện này đang trở thành đề tài được bàn luận sôi nổi trong các cộng đồng và trang mạng xã hội, khán giả hiện rất mong đợi và hào hứng trước một đêm nhạc đỉnh cao với các nghệ sĩ hàng đầu thế giới.



Loạn giá vé The Wild Dreams Tour của Westlife trên mạng, nhiều người nơm nớp vì sợ lừa đảo

Vé concert của nhóm nhạc Westlife tại Việt Nam được mở bán chính thức trên nền tảng trực tuyến Ticketbox. Sau khi vé sự kiện được bán hết trên nền tảng trực tuyến, rất nhiều người tìm đến các nguồn bán vé không chính thống. Thậm chí, trước đó còn có tình trạng xuất hiện website giả mạo nền tảng Ticketbox lừa đảo bán vé concert ban nhạc Westlife.

Dạo qua tình hình trên các nhóm mua bán, trao đổi vé show dễ dàng thấy nhu cầu mua vé, bán vé concert Westlife diễn ra vô cùng sôi nổi. Có những người rao bán vé với giá gốc, thậm chí “pass lỗ"... nhưng cũng không ít các trường hợp rao bán chênh giá với mục đích kiếm chút lời.

Trên group trao đổi vé Westlife, tình trạng tìm vé và bán vé được diễn ra sôi nổi nhưng nhiều người nơm nớp lo sợ khi mua vé qua mạng như này.

Tuy nhiên, điều khiến người mua lo ngại chính là sự uy tín của những người nhượng lại vé này. Cũng không khó hiểu bởi có rất nhiều tình trạng lừa đảo bán vé đã diễn ra trước đó. Lan Phương, một 8x đang sống tại TP.HCM chia sẻ: “Mình nghe nhạc Westlife từ khi còn học cấp 2, vì thế mình rất muốn có mặt tại concert của nhóm tại Việt Nam lần này. Thế nhưng mình đã không săn được vé trong ngày mở bán nên đành lên các nhóm pass vé để tìm mua. Mình thấy nhiều bạn đăng vé và mình cũng đã inbox hỏi. Mặc dù vậy mình vẫn đang rất lăn tăn chưa dám mua vì sợ bị lừa.”

The Wild Dreams Tour tại Việt Nam mở bán thêm vé, cơ hội cuối cùng để sở hữu tấm vé xem concert của nhóm nhạc huyền thoại Westlife

Vào 20/10 BTC đêm nhạc The Wild Dreams Tour của Westlife đã chính thức xác nhận về việc mở thêm đêm thứ 2 trước nhu cầu vé quá lớn của khán giả Việt Nam. Westlife sẽ trình diễn tại SVĐ Thống Nhất trong 2 đêm liên tiếp là 21/11 và 22/11.

Trước đó, chỉ sau khoảng 4 tiếng đồng hồ kể từ khi cổng bán vé được mở ra vào sáng 26/9, đơn vị tổ chức chương trình đã xác xác nhận toàn bộ 15 nghìn vé của đêm đầu tiên đều đã được bán hết. Có thể nói, đây là tốc độ tiêu thụ vé kỉ lục với một concert của nghệ sĩ quốc tế mở bán tại Việt Nam.

Khán giả dễ dàng mua vé The Wild Dreams Tour của Westlife tại Ticket Box.

“The Wild Dreams Tour - All The Hits” ở Việt Nam đã tạo nên một cơn sốt khi loạt hạng vé đã “sold out”. Mới đây, Ticket Box - cổng bán vé chính thức của chương trình cũng đã thông báo bán hết vé CAT 3, 4, 5, 6 cho đêm diễn đầu tiên và kết thúc các chương trình khuyến mại.

Tuy nhiên, trước sự chào đón nồng nhiệt từ cộng đồng fan Việt và phản hồi từ nhiều khán giả chưa mua được vé, BTC quyết định mở bán thêm một lượng ghế nhất định cho cả hai đêm 21, 22/11. Đây là cơ hội cuối cùng để sở hữu tấm vé xem concert của nhóm nhạc huyền thoại Westlife, nhanh tay đặt vé trên Ticket Box!

Chỉ còn 1 tuần nữa là đêm nhạc The Wild Dreams Tour của Westlife sẽ chính thức được biểu diễn tại Việt Nam. Đêm nhạc lần này của Westlife có những điểm vô cùng đặc biệt với phần sân khấu được thiết kế theo hình chữ T, tạo điều kiện để các thành viên Westlife có thể giao lưu, kết nối với khán giả dễ dàng. The Wild Dreams Tour còn có sự xuất hiện của nữ ca sĩ quốc tế ANDREAH với vai trò ca sĩ mở màn trước khi vào set biểu diễn chính thức của Westlife.

Sân khấu được thiết kế hình chữ T tại concert Westlife ở Việt Nam.

Trong The Wild Dreams Tour tại Việt Nam, Westlife sẽ biểu diễn một liên khúc đặc biệt gồm các bản hit của nhóm nhạc huyền thoại ABBA như Mamma Mia, Gimme Gimme Gimme, Money Money Money, Take a Chance on Me, I Have a Dream, Dancing Queen, Waterloo, Thank You for the Music. Đặc biệt, liên khúc này Westlife thường không diễn quá nhiều trong The Wild Dreams Tour và chỉ diễn tại một số nơi như khi diễn tại quê nhà Ireland của nhóm.