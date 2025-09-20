Mỗi người dành khoảng 1/3 cuộc đời để ngủ. Một giấc ngủ sâu, liền mạch giúp cơ thể tái tạo năng lượng, duy trì hoạt động của tim mạch, thần kinh và nội tiết. Người cao tuổi thường dễ bị tỉnh giấc vào ban đêm do chất lượng giấc ngủ suy giảm theo tuổi tác, đó là hiện tượng sinh lý bình thường. Tuy nhiên, nếu bạn còn trẻ mà lại thường xuyên bị tỉnh giấc vào lúc nửa đêm thì đừng chủ quan.

Đừng vội cho rằng đó chỉ là hệ quả của áp lực công việc hay thói quen sinh hoạt. Giấc ngủ gián đoạn lặp đi lặp lại có thể là lời cảnh báo từ nhiều căn bệnh tiềm ẩn, trong đó có những vấn đề sức khỏe nguy hiểm mà bạn không nên xem nhẹ. Phổ biến như:

1. Cường giáp

Tuyến giáp hoạt động quá mức khiến hormone thyroxine được tiết ra nhiều hơn, làm gia tăng tốc độ chuyển hóa và nhịp tim. Cơ thể rơi vào trạng thái căng thẳng liên tục, adrenaline tiết nhiều, tim đập nhanh và bồn chồn. Chính những thay đổi này khiến người bệnh khó đi vào giấc ngủ, đồng thời dễ tỉnh dậy giữa đêm với cảm giác hồi hộp rõ rệt.

2. Trào ngược dạ dày thực quản

Khi nằm ngủ, axit dạ dày có thể trào ngược lên thực quản. Lớp niêm mạc bị kích thích gây ra cảm giác nóng rát sau xương ức, ho khan hoặc nghẹn họng. Ngay cả khi không có cảm giác ợ nóng rõ rệt, hiện tượng trào ngược âm thầm vẫn kích hoạt phản xạ thần kinh, buộc cơ thể tỉnh dậy để xử lý khó chịu. Giấc ngủ vì thế bị chia nhỏ, không còn hiệu quả hồi phục.

3. Ung thư

Một số bệnh ung thư như phổi, gan, tuyến tiền liệt hay bàng quang có thể khiến người bệnh thường xuyên tỉnh giấc. Nguyên nhân thường do đau nhức do khối u, ho kéo dài, khó thở, đổ mồ hôi đêm hoặc tiểu đêm nhiều lần. Ngoài ra, tế bào ung thư gây rối loạn miễn dịch và nội tiết, làm giảm tiết melatonin, khiến giấc ngủ trở nên nông và dễ gián đoạn. Tình trạng này nếu diễn ra liên tục nhiều tuần cần được kiểm tra y tế để loại trừ nguy cơ bệnh nặng.

4. Trầm cảm và lo âu

Người bị trầm cảm thường xuất hiện tình trạng dễ thức giấc sớm hơn 1 đến 2 giờ so với bình thường. Cơ chế liên quan đến sự rối loạn các chất dẫn truyền thần kinh như serotonin và norepinephrine. Khi những chất này suy giảm, não bộ khó duy trì giấc ngủ sâu, dễ rơi vào tình trạng tỉnh giấc đột ngột kèm theo mệt mỏi, lo âu và suy giảm năng lượng cả ngày.

5. Vấn đề hô hấp

Các bệnh lý như dị ứng, viêm xoang, polyp mũi hoặc amidan phì đại làm hẹp đường thở, khiến oxy đưa vào phổi giảm. Khi lượng oxy trong máu xuống thấp, não bộ phát tín hiệu đánh thức cơ thể để khôi phục nhịp thở. Đây là lý do những người mắc hội chứng ngưng thở khi ngủ thường xuyên bị gián đoạn giấc ngủ, sáng dậy vẫn mệt mỏi và thiếu tỉnh táo.

6. Tăng huyết áp về đêm

Thông thường, khi đi vào giấc ngủ, huyết áp sẽ hạ xuống để tim mạch nghỉ ngơi. Nếu huyết áp vẫn giữ ở mức cao, tim và mạch máu liên tục chịu áp lực, khiến người bệnh dễ tỉnh giấc kèm cảm giác hồi hộp, khó chịu hoặc chóng mặt. Đây là dấu hiệu nguy hiểm vì tăng huyết áp về đêm liên quan trực tiếp đến nguy cơ đột quỵ và bệnh tim mạch.

7. Các bệnh lý tiết niệu

Đi tiểu đêm trên hai lần ở người trẻ không phải hiện tượng bình thường. Nguyên nhân có thể liên quan đến viêm đường tiết niệu, sỏi thận hoặc nam giới bị phì đại tuyến tiền liệt sớm. Khi bàng quang bị kích thích, sóng thần kinh lập tức truyền tín hiệu lên não, khiến bạn phải tỉnh giấc. Chu kỳ ngủ sâu bị cắt ngang khiến cơ thể không kịp tái tạo năng lượng.

8. Thiếu vitamin và khoáng chất

Nghiên cứu cho thấy thiếu hụt vitamin D, vitamin B12, magie và canxi ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sản xuất melatonin. Đây là hormone then chốt giúp tạo cảm giác buồn ngủ và duy trì nhịp sinh học. Khi cơ thể không đủ vi chất, giấc ngủ trở nên nông và dễ bị gián đoạn, kèm theo hiện tượng hay gặp ác mộng hoặc tỉnh giấc nhiều lần trong đêm. Thiếu vitamin D còn được chứng minh liên quan đến giảm chất lượng giấc ngủ và tăng nguy cơ mất ngủ mạn tính.