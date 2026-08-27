Con trai Thu Quỳnh ra dáng anh cả, người quen tiết lộ 1 điểm giống mẹ

Thu Quỳnh mới đây đã chia sẻ loạt ảnh đưa con trai lớn - bé Be (tên thật Đào Minh Khang) vào học lớp 6. Ở tuổi 11, cậu bé cao lớn phổng phao, gương mặt dễ thương, mang nhiều nét giống bố ruột - MC Chí Nhân khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Thu Quỳnh chia sẻ ngắn gọn: "Chào mừng chặng đường mới nhé, chàng trai của mẹ". Dưới phần bình luận, nhiều người bất ngờ vì bé Be ngày nào đã trở thành học sinh Đào Minh Khang cao lớn, chững chạc, bắt đầu vào học cấp 2.

Bé Be - con trai Thu Quỳnh đã vào học lớp 6.

Một người quen với nữ diễn viên đã bình luận: "Học giỏi giống mẹ", khiến Thu Quỳnh cảm thấy thích thú. Trước khi trở thành nữ diễn viên với nhiều vai diễn đáng chú ý trên màn ảnh, Thu Quỳnh từng tốt nghiệp Khoa Diễn viên tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.



Trong thời điểm hiện tại, khi đã là mẹ 2 con, Thu Quỳnh vẫn theo học cao học (Thạc sĩ ngành Đạo diễn) tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Bên cạnh đó, cô học thêm văn bằng hai chuyên ngành ngôn ngữ tại một trường đại học khác để trang bị thêm ngoại ngữ.

Thu Quỳnh và 2 con chụp ảnh nhân dịp sinh nhật 10 tuổi của bé Be,

Thu Quỳnh (sinh năm 1988 tại Hà Nội) được biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình ăn khách của VTV như "Quỳnh búp bê", "Về nhà đi con" và "Hương vị tình thân".

Thu Quỳnh kết hôn với Chí Nhân vào cuối năm 2014 và đón con trai đầu lòng, bé Be (tên thật Đào Minh Khang), vào năm 2015. Sau khi cuộc hôn nhân kết thúc, nữ diễn viên trở thành mẹ đơn thân và dành nhiều thời gian cho việc chăm sóc, nuôi dạy con.

Trong những năm đầu, Thu Quỳnh nhận được sự hỗ trợ của ông bà ngoại để vừa chăm con vừa tiếp tục công việc diễn xuất. Nữ diễn viên lựa chọn cách dạy con theo hướng tự lập và biết chia sẻ, đồng thời tôn trọng tính cách và sự phát triển tự nhiên của bé.

Thu Quỳnh và con trai lớn - bé Be.

Đến những năm sau, khi Be lớn hơn, Thu Quỳnh chú trọng trò chuyện, lắng nghe và đồng hành cùng con thay vì áp đặt. Dù không còn chung sống, nữ diễn viên và Chí Nhân vẫn cố gắng giữ mối quan hệ văn minh, thường xuyên trao đổi để cùng chăm sóc con trai.

Năm 2024, Chí Nhân từng chia sẻ vui mừng khi Thu Quỳnh có hạnh phúc mới và sinh thêm con gái - bé Tằm, đồng thời cho biết anh vẫn duy trì tình cảm và trách nhiệm với con trai Be.

Qua nhiều năm, cách Thu Quỳnh nuôi dạy con cho thấy nữ diễn viên luôn đặt sự bình yên và phát triển của con lên hàng đầu.

Thu Quỳnh tiết lộ 2 con rất yêu thương và quấn quýt với nhau.

Trêm trang cá nhân, nữ diễn viên thường chia sẻ hành trình nuôi dạy các con. Cô khiến nhiều người xúc động khi chia sẻ hình ảnh bé Be ôm bé Tằm ngủ say giấc.

Nữ diễn viên tiết lộ 2 con rất yêu thương và quấn quýt với nhau. Các con chính là niềm hy vọng và động lực giúp cô nỗ lực nhiều hơn trong công việc cũng như cuộc sống.



