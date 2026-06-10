Thu Quỳnh lộ thân phận "Bà trùm" máu lạnh trong phim Việt giờ vàng sắp lên sóng

"Lửa trắng" là bộ phim chính luận về đề tài chống tội phạm ma túy, dự kiến phát sóng trên VTV3 vào khung giờ vàng 20h thứ 5 và thứ 6 hàng tuần từ tháng 6/2026.

Câu chuyện phim xoay quanh sự xuất hiện của một loại ma túy mới có tên Bụi Trắng, len lỏi vào giới trẻ qua những buổi tiệc, livestream và hào quang giải trí. Từ những manh mối ban đầu, C04 - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy dần lần ra mạng lưới tội phạm có tổ chức, nhiều tầng nấc, luôn biết cách ẩn mình sau những vỏ bọc hợp pháp.

Bối cảnh chính đặt tại tỉnh Sơn Hải, nơi Mai, cô gái nghèo nhiều ẩn ức về thân phận bất ngờ bị cuốn vào thế giới của Lão Công, một ông trùm ma túy đa nghi và tàn nhẫn. Xung quanh cô là những nhân vật đa diện: Cương "đen" tham vọng, Lê Trường lạnh lùng, và Lan, bà trùm bí ẩn vừa quyền lực vừa chất chứa vết thương kín.

Điểm đáng chú ý của "Lửa trắng" là cách phim không xây dựng cuộc chiến chống ma túy theo lối một chiều. Kẻ phản diện không chỉ đáng sợ vì sự tàn độc mà còn có chiều sâu tâm lý riêng. Người đứng về phía "ánh sáng" cũng không dễ giữ mình khi phải đi qua "bóng tối". Nhịp phim nhanh, nhiều lớp nhân vật và các màn đấu trí căng thẳng được kỳ vọng tạo nên màu sắc mới cho dòng phim điều tra trên sóng truyền hình.

Về dàn diễn viên, Thu Quỳnh đảm nhận vai Lan (tên thật là Lệ) nhân vật được đánh giá là có sức nặng nhất trong phim. Lan là bà trùm bí ẩn, vừa mềm mỏng điềm tĩnh, vừa có thể trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn khi cần. Đây hứa hẹn là một vai diễn để lại ấn tượng mạnh, phù hợp với thế mạnh diễn xuất của Thu Quỳnh ở các nhân vật nhiều mặt.

Việt Hoa vào vai Mai cô gái gai góc, lém lỉnh nhưng ẩn giấu nhiều ẩn ức về thân phận. Đây là cơ hội để nữ diễn viên thể hiện màu sắc nhân vật mới, vừa đời thường vừa bí ẩn. Diễn viên Bảo Anh trở lại với dòng phim được cho là sở trường khi đảm nhận vai Tân, đội trưởng PC04 tỉnh Sơn Hải một cảnh sát tận tụy, kỷ luật, luôn đặt nhiệm vụ lên trên.

NSƯT Hồ Phong hóa thân thành Lão Công, ông trùm đa nghi và mưu mô, không chỉ đáng sợ vì sự tàn nhẫn mà còn ở sự lọc lõi và khả năng thao túng người khác. Duy Hưng vào vai Cương "đen", tay chân thân tín của Lão Công với lối diễn xuất đặc trưng riêng. Mạnh Cường hóa thân thành Lê Trường, "cánh tay phải" máu lạnh của Lan. Ngoài ra, bộ phim còn có sự góp mặt của NSƯT Phú Kiên, NSƯT Tuấn Cường, NSƯT Dũng Nam, NSƯT Đức Hùng và nhiều diễn viên khác.

"Lửa trắng" được thực hiện với sự cố vấn chuyên môn trực tiếp từ C04, Bộ Công an. Các chuyên gia của Cục tham gia từ giai đoạn tiền kỳ, thẩm định kịch bản và hỗ trợ lực lượng, khí tài cho các đại cảnh phá án. Sự tham gia này giúp phim đảm bảo tính xác thực về nghiệp vụ, đồng thời tạo nên những cảnh hành động kịch tính và sống động.

"Lửa trắng" lên sóng VTV3 lúc 20h thứ 5 và thứ 6 hàng tuần từ tháng 6/2026.

Thanh Yên