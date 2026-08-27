Bốn nàng hậu Việt trong cùng một khung hình: Mỗi người một khí chất, không ai lặp lại ai

Bốn nàng hậu cùng xuất hiện trên bìa L'Officiel Vietnam trong bộ ảnh thực hiện cùng Chaumet, xoay quanh ý niệm "The Crown Within". Có một sự trùng hợp thú vị khi nhà chế tác kim hoàn Pháp đặt bốn Hoa hậu vào câu chuyện mang tên ấy.

Với những người phụ nữ từng thực sự bước lên sân khấu và đội trên đầu một chiếc vương miện, khái niệm này được mở thêm một tầng nghĩa: giá trị của mỗi người không nhất thiết do thế giới bên ngoài định đoạt, mà nhiều khi chỉ là sự phản chiếu của những phẩm chất vốn đã hiện hữu từ bên trong.

Bốn lựa chọn trang sức vì thế đóng vai trò của những dấu chấm câu, vừa đủ để mỗi chân dung trở nên trọn vẹn chứ không biến cả bốn thành một khối đồng nhất.

Với Tiểu Vy, Joséphine Ronde d'Aigrettes xuất hiện gần như một lựa chọn tự nhiên. Những sáng tạo bằng vàng trắng và kim cương của bộ sưu tập mang vẻ thanh thoát, nhẹ nhàng, với motif giọt nước mềm mại chạy trên vòng cổ, hoa tai và nhẫn.

Cô không chọn tạo hình sắc sảo hay quyền lực, mà giữ nét mềm mại nữ tính, chỉ khác là đã bớt đi sự ngây thơ gắn với những năm đầu sau đăng quang. Những viên kim cương điểm xuyết trên cổ, tai và bàn tay tạo độ sáng vừa phải, đủ nâng đỡ tổng thể mà không lấn át thần thái người đeo. Chính sự tiết chế ấy khiến các khuôn hình cận cho thấy một Tiểu Vy tự nhiên hơn và thoải mái hơn với vẻ đẹp của chính mình.

Ra mắt năm 2011 dưới cái tên Bee My Love và chỉ được đổi thành Bee de Chaumet từ năm 2025, theo WWD, bộ sưu tập lấy hình ảnh chú ong vốn gắn với Napoléon Bonaparte, vị khách hàng đầu tiên của nhà chế tác, rồi lược nó thành những mắt tổ ong lục giác. Đây cũng là dòng sản phẩm đưa Chaumet chạm tới một tệp khách hàng trẻ hơn hẳn định vị cao cấp truyền thống của Nhà.

Lương Thùy Linh chọn nhẫn, hoa tai và mặt dây chuyền Bee de Chaumet, kết hợp cùng đồng hồ Hortensia. Cách phối này đem lại sắc thái hiện đại, trẻ trung khác hẳn vẻ mềm mại của Joséphine.

Những mắt tổ ong bằng vàng trắng được xếp nối tiếp, khi đứng riêng thì tạo điểm nhấn, khi đặt cạnh nhau lại thành một cấu tứ xa xỉ liền mạch. Sắc xanh của chiếc đồng hồ trở thành điểm nhấn nổi bật nhất trong cả set, phá vỡ sự đồng nhất của vàng trắng và kim cương, đưa bộ trang sức ra khỏi cảm giác nghi lễ để gần hơn với một lựa chọn phong cách có thể biến đổi theo cá tính người đeo.

Thanh Thủy xuất hiện cùng vòng cổ, hoa tai và nhẫn Joséphine Aigrette, một trong những dòng gắn liền nhất với di sản của Chaumet. Đường chữ V đặc trưng của Aigrette cùng dáng quả lê là dấu hiệu dễ nhận biết, và cũng là những chi tiết gợi nhắc trực tiếp tới truyền thống tiara mà Nhà chế tác này theo đuổi suốt hơn hai thế kỷ.

Sự kết hợp tạo ra một đối thoại thú vị, bởi Thanh Thủy là gương mặt trẻ nhất trong nhóm. Những đường chữ V sắc gọn đem lại nét sắc sảo cho diện mạo trẻ trung của cô mà vẫn giữ được vẻ thanh thoát xuyên suốt bộ ảnh. Trên một người đẹp từng đăng quang cả Hoa hậu Việt Nam lẫn Miss International, lựa chọn này khiến bộ trang sức trở thành phần nối dài tự nhiên của hình ảnh cô đã gây dựng sau hai cột mốc ấy.

Torsade de Chaumet là lựa chọn táo bạo hơn cả. Vòng cổ và hoa tai vàng trắng khai thác những đường xoắn đặc trưng của bộ sưu tập, đi cùng nhẫn Les Éternelles de Chaumet Pavées.

Tám năm kể từ danh hiệu Miss Earth 2018, Phương Khánh xuất hiện với hình ảnh đã rời xa khuôn mẫu của thời điểm đăng quang, tiết chế hơn, rõ gu hơn và có chủ đích hơn trong cách cô muốn được nhìn thấy. Những dải kim cương xoắn liên tục của Torsade tạo nên một chuyển động thị giác rõ nét, đồng điệu với giai đoạn cô đang định hình phong cách riêng. Ở đây, bộ trang sức không làm nhiệm vụ tô điểm mà nhấn mạnh một vẻ đẹp trưởng thành và tự chủ.

Bốn nàng hậu không được đặt cạnh nhau để lặp lại câu chuyện về những chiếc vương miện đã qua, mà để cho thấy mỗi người đang ở đâu trên hành trình xây dựng hình ảnh riêng. Joséphine Ronde d'Aigrettes, Bee de Chaumet, Joséphine Aigrette và Torsade de Chaumet vì thế trở thành bốn lựa chọn mang cá tính khác biệt, cùng gặp nhau ở một ý niệm chung của "The Crown Within": giá trị của một người phụ nữ không nằm ở danh hiệu từng được trao, mà ở cách cô tiếp tục định nghĩa mình sau khoảnh khắc ấy.